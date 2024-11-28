Питахайя: как едят драконий фрукт и какие у него полезные свойства Что за фрукт питахайя, на что он похож по вкусу и кому не следует его есть

Питахайя, или драгонфрут, — это фрукт, который привлекает внимание своей необычной формой и ярким цветом. Помимо экзотического внешнего вида, он известен своими питательными свойствами и потенциальной пользой для здоровья. «Газета.Ru» выяснила, что за фрукт питахайя, в чем его полезные свойства и какие существуют возможные риски и противопоказания при его употреблении.

Что такое питахайя?

Питахайя (питайя), также известная как драконий фрукт или драгонфрут, относится к семейству кактусовых и широко распространена в Центральной и Южной Америке, а также в некоторых тропических странах Азии. Ее родина — Мексика, Гватемала и Коста-Рика, где этот удивительный плод изначально использовался местными народами. По мере своего распространения, питахайя получила популярность в других странах, таких как Вьетнам, Таиланд и даже в Австралии, где ее начали активно выращивать.

С ботанической точки зрения, питахайя — это ягода с сочной мякотью и тонкой, но прочной кожурой. С кулинарной точки зрения и по внешнему виду, питахайя — это фрукт с множеством мелких семян в мякоти, подобно киви.

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Внешний вид

Плоды питахайи имеют характерную форму, чем-то напоминающую звезду с яркой кожицей, покрытой чешуйками, которая порой выглядит, как шипы. Это делает их похожими на чешую дракона, откуда, возможно, и происходит название «драконий фрукт».

В зависимости от сорта, мякоть питахайи может быть белой, красной или даже желтой, а кожура — зеленой, желтой или розовой.

Почему питахайю называют «драконьим фруктом»? Драконий фрукт, или питахайя, получил свое необычное название благодаря своим характерным внешним признакам и культурным ассоциациям, связанным с образом дракона.



• Внешний вид. Один из основных факторов, определяющих название драконьего фрукта, — его уникальная форма и текстура. Кожура питахайи имеет яркий цвет и шершавую поверхность, украшенную выдающимися «чешуйками» или «шипами». Эти черты делают фрукт похожим на дракона, что и стало основой для его названия. На некоторых сортах питахайи (особенно на красной) «чешую» можно визуально сравнить с драконьей.



• Мифологические ассоциации. В некоторых культурах, особенно в китайской, дракон считается символом удачи, силы и защиты. Как правило, драконы в культурах народов Азии олицетворяют мощь и могущество, а драконий фрукт, благодаря своему яркому внешнему виду и экзотическому вкусу, также воспринимается как магический плод.

Какой по вкусу драгонфрут?

Существует несколько основных разновидностей питахайи, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики: от внешнего вида до вкуса.

Красная питахайя имеет сладковатый вкус и сочную мякоть. Эта разновидность наиболее распространена и чаще всего встречается в магазинах. Этот сорт имеет вкус более сладкий, чем желтая питахайя. Многие люди описывают вкус красной питахайи как сочетание арбуза, киви и груши.

Желтая питахайя отличается более ярким вкусом, чем красная. Она имеет тонкую, гладкую кожуру и белую сочную мякоть. Эта разновидность имеет более кислый, но все же сладковатый вкус. У этого сорта более яркий аромат, чем у других, и часто встречается более хрустящая текстура.

Костариканская питахайя известна своим большим размером и уникальными вкусовыми качествами. Эта разновидность становится все более популярной благодаря своей сладости и нежной текстуре. Вкус этого сорта также напоминает сочетание арбуза, киви и груши, однако иногда может появиться клубничное послевкусие.

Каждый из этих сортов может иметь разные оттенки, а также разные питательные свойства, но все они обладают низкой калорийностью и высоким содержанием витаминов.

Польза питахайи для здоровья

Питахайя вызывает все больше интереса не только из-за экзотического внешнего вида, но и благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Этот удивительный фрукт обладает богатым питательным составом и может стать отличным дополнением к рациону для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет укрепить иммунитет, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог, автор курса «Основы управления здоровьем», основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.

Питательные вещества

Питахайя, по словам врача, содержит множество витаминов и минералов, что делает ее ценным источником питательных веществ.

Витамин C. Питахайя является отличным источником витамина C, который помогает укреплять иммунную систему, способствует заживлению ран и улучшает состояние кожи. Витамин C также выступает мощным антиоксидантом, защищая клетки от повреждений.

Клетчатка. Плоды питахайи содержат большое количество клетчатки, что крайне важно для здоровья пищеварительной системы. Она помогает поддерживать нормальную работу кишечника, способствует выведению токсинов и может снизить риск возникновения хронических заболеваний, связанных с пищеварением.

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Витамины группы B. Эти витамины играют важную роль в обмене веществ и энергетическом обмене. Витамины группы B помогают улучшить работу нервной системы и поддерживают здоровье кожи.

Минералы. Питахайя насыщена минералами, такими как магний, кальций и калий. Например, магний поддерживает работу мышц и нервной системы, а калий помогает в регулировании давления. Эти минералы способствуют нормализации обменных процессов в организме.

Питахайя содержит множество полезных микроэлементов для организма человека: витамины группы В (В1, В2, В3) и С, минеральные вещества (железо, кальций, фосфор), фруктовые кислоты, клетчатку, флавоноиды и антиоксиданты. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог

Антиоксидантные свойства

Питахайя обладает высоким содержанием антиоксидантов, таких как беталаины, каротиноиды и витамин C. Антиоксиданты играют ключевую роль в защите организма от свободных радикалов — атомов или молекул, которые могут повреждать клетки и приводить к возникновению воспалительных процессов и хронических заболеваний.

Борьба с воспалениями. Регулярное употребление питахайи может помочь снизить уровень воспаления в организме благодаря антиоксидантному действию. Это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже рака.

Поддержка сердечно-сосудистой системы. Антиоксиданты помогают сохранять здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшая кровообращение и снижая уровень плохого холестерина. Питахайя также может способствовать уменьшению рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мелкие черные семена питахайи являются источником танинов — дубильных веществ. Поэтому с давних времен за положительный эффект, который они оказывают на сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы, работу мозга и ЖКТ, фрукт иногда также называли драконьим дыханием, ассоциируя его с силой», — рассказала врач-эндокринолог.

Польза для пищеварения

Клетчатка в питахайе помогает поддерживать здоровое пищеварение за счет следующих эффектов:

Регуляция работы кишечника. Высокое содержание клетчатки способствует увеличению объема стула и облегчает его прохождение через кишечник, что помогает предотвратить запоры. Клетчатка также способствует росту полезных бактерий в кишечнике, тем самым улучшая микрофлору.

Профилактика заболеваний системы пищеварения. Регулярное потребление пищевых волокон способствует снижению риска развития заболеваний, таких как дивертикулит и геморрой. Клетчатка также способствует нормализации уровня сахара в крови, что может быть особенно важно для людей с диабетом.

Снижение уровня холестерина. Клетчатка в питахайе может помочь снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) в крови, что способствует поддержанию здоровья сердца.

Дополнительные свойства

Питахайя также может оказывать на организм человека следующие положительные эффекты:

Снижение веса. Питахайя обладает низкой калорийностью, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет контролировать свой вес. Высокое содержание клетчатки помогает ощущать сытость и уменьшает общее потребление калорий.



Питахайя обладает низкой калорийностью, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет контролировать свой вес. Высокое содержание клетчатки помогает ощущать сытость и уменьшает общее потребление калорий. Поддержка здоровья кожи. Витамин C и антиоксиданты в составе питахайи помогают поддерживать здоровье кожи, способствуя ее увлажнению и уменьшению признаков старения.



Витамин C и антиоксиданты в составе питахайи помогают поддерживать здоровье кожи, способствуя ее увлажнению и уменьшению признаков старения. Улучшение обмена веществ. Большинство витаминов и антиоксиданты в питахайе могут способствовать улучшению обмена веществ, что положительно сказывается на уровне энергии и общем самочувствии.

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Возможный вред и кому не следует есть драгонфрут

Несмотря на свои достоинства, у питахайи есть некоторые особенности, которые могут представлять опасность или оказывать нежелательный эффект на некоторых людей. Как и с любым продуктом, чрезмерное употребление питахайи может навредить здоровью.

Несмотря на пользу питахайи, важно не переусердствовать: употребляйте не более 300 г фрукта в день.

Людям с чувствительным желудком стоит уменьшить эту порцию в два-три раза.

Аллергия. Питахайя может вызвать аллергическую реакцию, как все экзотические фрукты, обратила внимание Наталья Петрова. Симптомы могут проявляться в виде зуда, отеков, высыпаний, а в тяжелых случаях — анафилаксии. Если вы никогда не ели питахайю, первый раз попробуйте небольшую порцию, чтобы проверить реакцию организма. Проблемы с ЖКТ. Хотя питахайя считается легко усваиваемым фруктом, в некоторых случаях она может вызвать дискомфорт в животе, газы или диарею, особенно при употреблении в больших количествах, подчеркнула врач. Высокое содержание клетчатки может оказать нежелательный эффект на людей с чувствительным желудком. Сахар в составе. Несмотря на то, что питахайя содержит естественные сахара и полезные углеводы, в больших количествах ее употребление может не подойти людям с диабетом или тем, кто следит за уровнем сахара в крови. Содержание оксалатов. Питахайя содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у предрасположенных к этому людей. Если вы уже имеете проблемы с почками, стоит ограничить потребление этого фрукта или избегать его.

Питахайя богата клетчаткой, поэтому может вызвать вздутие живота и газообразование. В целом медики не рекомендуют употреблять плод аллергикам и людям с острыми кишечными заболеваниями. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог

Как правильно чистить и есть питахайю

Научиться правильно чистить и есть питахайю очень просто. Вот несколько способов ее употребления.

В свежем виде

Спелая питахайя имеет сладкий вкус и освежающий аромат. Для того чтобы насладиться ею в чистом виде, просто разрежьте плод пополам и с помощью ложки отделите белую мякоть от кожуры. Принцип чистки питахайи чем-то напоминает разделку авокадо или киви. При желании можете есть драконий фрукт прямо из кожуры. Также можно использовать нож, чтобы нарезать мякоть на кусочки.

Использование в салатах и смузи

Питахайю можно добавлять в салаты, сочетая с другими тропическими фруктами, такими как манго, ананас, гуава, банан и другие. Она также отлично подходит для смузи — просто смешайте мякоть с йогуртом и любыми ягодами. В результате получится не только вкусный, но и полезный напиток.

Смузи с питахайей и бананом Ингредиенты:



• 1 спелая питахайя;

• 1 банан;

• 1 стакан кокосового молока (250 мл);

• 1 столовая ложка меда (по желанию);

• Лед (по желанию).



Приготовление:



1. Разрежьте питахайю пополам и выскребите мякоть с помощью ложки.

2. В блендер добавьте мякоть питахайи, банан, кокосовое молоко, мед и лед.

3. Взбейте до однородной структуры и подавайте в стакане.

Десерты и напитки

Питахайя прекрасно дополнит ваши десерты: кексы, муссы и желе. Вы также можете делать освежающие напитки с добавлением мякоти питахайи, например, смешивая ее с водой и лимонным соком.

Кексы с питахайей Ингредиенты:



• 1 спелая питахайя;

• 2 яйца;

• ½ стакана сахара (70-80 г);

• ½ стакана растительного масла;

• 1 стакан муки (150-200 г);

• 1 чайная ложка разрыхлителя;

• ½ чайной ложки соли;

• ½ стакана молотых грецких орехов (по желанию).



Приготовление:



1. Разогрейте духовку до 180 °C.

2. В миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте растительное масло и перемешайте.

3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешивая.

4. Выскребите мякоть питахайи и добавьте в тесто. При желании добавьте грецкие орехи.

5. Вылейте тесто в подготовленную форму для кексов и выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность, вставив деревянную шпажку — она должна быть сухой и чистой.

Напиток с питахайей и лаймом Ингредиенты:



• 1 спелая питахайя;

• 1 лайм (сок);

• 2 столовые ложки сахара (по желанию);

• 2 стакана газированной воды или минералки (около 0,5 л);

• Лед.



Приготовление:



1. Разрежьте питахайю и извлеките из нее мякоть столовой или чайной ложкой.

2. В блендере смешайте мякоть питахайи, сок лайма и сахар до получения однородной массы.

3. В высокий стакан добавьте лед, залейте смесью, а затем долейте газированной воды. Хорошо перемешайте и подавайте с ломтиком лайма.

Как правильно выбрать и хранить питахайю

Выбор спелой питахайи — важный аспект, чтобы получить максимум вкуса и пользы от этого удивительного экзотического плода.

Советы по выбору спелых плодов

Ищите питахайю с яркой, блестящей кожурой без видимых повреждений. Спелый плод должен быть слегка мягким при нажатии, но не слишком. Обратите внимание на цвет: у красной питахайи кожица должна быть яркой, а у желтой — гладкой и золотистой.

Условия хранения

Храните питахайю в прохладном и сухом месте. Высокие или низкие температуры могут погубить плод. Рекомендованная температура составляет около +7-10°C. Спелые плоды желательно употребить в течение нескольких дней, чтобы насладиться свежим вкусом.