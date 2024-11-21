Зимний отдых в Карелии 2024–2025: что посмотреть и чем заняться Главные достопримечательности Карелии и варианты отдыха зимой в республике

Зимний отдых в России — это возможность окунуться в атмосферу волшебного северного пейзажа, и Карелия в этом плане — одно из самых привлекательных мест. Если вы ищете место, чтобы насладиться морозной зимой и забыть о городской суете, то этот регион станет идеальным выбором. «Газета.Ru» выяснила, чем заняться зимой в Карелии, как туда добраться и что обязательно стоит увидеть.

3 причины отправиться в Карелию зимой

1. Уникальная природа

Зима в Карелии словно с картины: белоснежные просторы, заснеженные елки, ледяные озера и неповторимые пейзажи. Природа здесь прекрасна в любое время года, но зимой она особенно хороша. Возможность насладиться живописными зимними пейзажами и фотографировать их — одна из основных причин отправиться в этот регион, отметила в беседе с «Газетой.Ru» директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева.

2. Множество активностей на свежем воздухе

Карелия зимой предлагает разнообразие активного отдыха: от захватывающих зимних видов спорта до спокойных прогулок на природе — каждый найдет занятие по душе. Снегоходные туры, катание на собачьих упряжках, лыжные прогулки и зимняя рыбалка — все это ждет вас в Карелии.

3. Уютная атмосфера и традиции

Поездка в Карелию — это знакомство не только с величественной природой, но и с уникальной культурой региона. Местные традиции, уютные гостиницы и возможность попробовать блюда карельской кухни делают отдых незабываемым. Зимние праздники, фестивали и гостеприимство карелов добавляют особое очарование путешествию.

Карелия зимой — настоящая зимняя сказка. Регион славится своими живописными пейзажами. Зимой, когда озера и реки покрываются ледяной коркой, а леса словно закутаны в пушистые шубы из снега, здесь открываются виды невероятной красоты. Непременно стоит посетить Карелию зимой из-за природной красоты, чистого воздуха, тишины, разнообразия активностей, а также возможности провести время как на выходных, так и в течение длительного периода.. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Когда стоит ехать в Карелию

По словам Ахвердиевой, если вы приехали в Карелию зимой на несколько дней, то интерес представляют только два города: Петрозаводск и Сортавала.

Петрозаводск и Сортавала: чем известны эти города? • Петрозаводск является центром не только карельской республики, но и всего северного округа. Город известен своими красивыми архитектурными сооружениями, в частности главной городской площадью Соборной, где находится Собор Святых Петра и Павла и Демидовская колокольня.



• Сортавала — город в Республике Карелия, на берегу Ладожского озера.

Сортавалу часто называют «энциклопедией финской архитектуры»: здесь десятки домов, построенных финскими архитекторами больше ста лет назад. Одной из известных архитектурных достопримечательностей города является монастырь Рускеала, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Сортавала славится своими природными достопримечательностями, такими как горы и водопады.

«До обоих удобно добираться и на автомобиле и на поезде, тут есть что посмотреть и большой выбор жилья под любой запрос и компанию. И, само собой, из этих двух городов можно легко и быстро доехать до основных достопримечательностей и активностей региона», — обратила внимание специалист.

Вместе с тем, собеседница «Газеты.Ru» порекомендовала заранее бронировать проживание и продумывать маршрут, так как в преддверии новогодних праздников обычно все основные объекты проживания уже распроданы, несмотря на то, что туристов меньше по сравнению с летом.

«Если вы планируете посещать экскурсии, то, конечно же, в Карелию лучше ехать летом, если больше интересны зимние активности — зимой», — порекомендовала директор турагентства.

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Как добраться до Карелии

Из Москвы

На самолете. Самый быстрый способ добраться из Москвы до Карелии — это авиаперелет. Рейсы из Москвы в Петрозаводск выполняют многие российские авиакомпании, время в пути составляет около 1,5 часа, а стоимость перелета в зимние месяцы начинается от 7100 руб. на одного человека (в одну сторону).

На поезде. Можно добраться до Петрозаводска на поезде. Время в пути составит приблизительно 10–14 часов. Стоимость места в плацкартном вагоне начинается от 2000 руб.

На автобусе или автомобиле. Между Москвой и Петрозаводском курсируют рейсовые автобусы, однако прямых рейсов мало. Например, в декабре из Москвы в Петрозаводск можно добраться только с пересадкой в Санкт-Петербурге, а время в пути составит 1 день и 9 часов. Стоимость поездки на одного человека начинается от 3 тыс. руб. Вы также можете отправиться в Карелию на личном транспорте — расстояние от Москвы до Петрозаводска около 1000 км.

Из Санкт-Петербурга

На автобусе. В отличие от Москвы, автобусы из Санкт-Петербурга в Петрозаводск отправляются регулярно. Поездка займет 10–12 часов, но стоит помнить, что длительное время в пути может быть утомительным. Билеты можно приобрести на сайте автобусных компаний.

На самолете. Добираться из Санкт-Петербурга в Петрозаводск на самолете менее выгодно, поскольку между этими городами нет прямых рейсов. Время в полете составит около 7-8 часов с пересадкой в Москве. Прямые рейсы в Петрозаводск российские авиакомпании выполняют только из Москвы, Сочи, Калининграда, Казани и Нижнего Новгорода.

На поезде. C Ладожского вокзала Санкт-Петербурга в Петрозаводск ходят электропоезда «Ласточка», время в пути около 5 часов, стоимость билета начинается с 1072 руб., а также ночной пассажирский поезд, время в пути около 7,5 часа, билеты дешевле — от 840 руб.

На автомобиле. Самый быстрый способ добраться из Санкт-Петербурга до Карелии — поездка на личном транспорте. Расстояние от Санкт-Петербурга до Петрозаводска – около 400 км, а время в пути займет около 5 часов.

Какая в Карелии погода зимой

Зима в Карелии продолжительная и относительно мягкая, похолодания чередуются с оттепелями, характерны высокая влажность воздуха и изменчивая погода. Средняя температура воздуха в зимние месяцы — от -10°C до -15°C, но может падать до -25°C, а на севере республики и до -35°C.

Самые сильные морозы приходят сюда обычно в январе, однако благодаря близости северных морей и активной циркуляции воздуха низкая температура не задерживается здесь надолго.

В каком зимнем месяце лучше ехать в Карелию

Наилучший зимний месяц для посещения Карелии — январь . Почему именно этот месяц?

Зимние развлечения. Январь — это время, когда Карелия радует своих посетителей обильными снегопадами и устойчивыми морозами. Этот месяц идеален для зимних видов спорта: лыжных прогулок, катания на снегоходах и коньках на озерах.

Новогодние праздники. Многие деревни и города Карелии готовят праздничные мероприятия в январе. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу карельской культуры.

Мало туристов. Посещение исторических и культурных достопримечательностей особенно приятно в январе, когда туристов значительно меньше, чем в теплые месяцы. Вы сможете с комфортом осмотреть такие места, как, например, Кижи и другие памятники архитектуры.

Чем заняться в Карелии зимой

Снегоходы в зимней Карелии

Одно из самых популярных занятий в зимней Карелии — катание на снегоходах. Туроператоры предлагают разнообразные маршруты — от живописных лесов до снежных равнин. Это отличный способ увидеть удивительные природные ландшафты. Вы сможете насладиться скоростным спуском по заснеженным склонам и захватывающими треками вдоль озер.

Прогулки на собачьих упряжках

Помимо катания на снегоходах, настоящим приключением станут поездки на собачьих упряжках. В условиях зимней Карелии это не только увлекательно, но и очень атмосферно. Вы познакомитесь с культурой местных народов и научитесь самостоятельно управлять собачьей упряжкой.

«Во время зимнего отпуска в Карелии, конечно же, следует покататься на салазках и на собачьих упряжках с хаски. Такое приключение понравится и взрослым, и детям: можно самим поуправлять упряжкой или прокатиться пассажиром в нартах. После поездки традиционно все фотографируются с животными», — рассказала Ахвердиева.

Горные лыжи и лыжные прогулки

Зима в Карелии наступает рано, поэтому горнолыжный сезон здесь обычно начинается в ноябре и продолжается почти до конца марта или начала апреля. На протяжении около 160 дней температура воздуха в регионе не превышает нуля, толщина снежного покрова в среднем держится на уровне 50–60 см. В снежные годы этот слой может достигать более одного метра.

В Карелии нет настоящих гор, поэтому здесь не получится найти захватывающие трассы для экстремального катания, как, например, на Алтае. Тем не менее, холмы здесь достаточно высокие, и хватает хорошо подготовленных спусков. Большинство горнолыжных баз и склонов для лыжников и сноубордистов расположены в окрестностях Петрозаводска, например, загородный клуб «Малая медвежка», курорт «Ялгора» или горнолыжная база «Lumi».

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Карелия славится своей холмистой местностью, поэтому здесь удастся покататься на лыжах и сноуборде. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Тюбинг, горки и санки

Для семейного отдыха подойдут зимние горки и тюбинг. Большинство местных туристических баз с горнолыжными склонами предлагают прокат тюбингов и санок для веселого времяпрепровождения с детьми на свежем воздухе.

«Для семейного отдыха подойдут катания на надувных санках или сноутюбах на освещенных склонах. Детям особенно понравится кататься по снежным горкам — напрокат можно взять санки, снегокаты, ледянки и надувные ватрушки любых размеров. Многие базы отдыха предоставляют их в аренду, а некоторые и вообще бесплатно», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

Зимняя рыбалка

Зимняя рыбалка — популярное занятие в Карелии. Она начинается с декабря, когда водоемы окончательно замерзают. Перволедье — хороший период для зимней ловли, но не менее удачными месяцами считаются здесь март и начало апреля, когда рыба становится более активной. Самыми популярными местами для зимней рыбалки считаются Ладожское и Онежское озера.

>60 видов рыб скрывается под зимним льдом карельских рек и озер

Опытные рыболовы могут попытать удачу и поймать форель, плотву, язя, окуня, налима, щуку, леща и другие виды рыб. Также популярными местами для зимней рыбалки в Карелии считаются река Суна, впадающая в Онежское озеро, и река Кереть, впадающая в Белое море. В карельских реках можно поймать семгу, кумжу и горбушу.

Любители рыбалки найдут в Карелии настоящий рай. Подо льдом озер, рек и Белого моря множество рыбных уголков. Судак, форель, навага, сиг, окунь, налим — зимой они становятся настоящим трофеем для заядлых рыбаков и любителей. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Вотчина Талвиукко

Гости республики могут посетить резиденцию карельского Деда Мороза, также известного как Талвиукко. В отличие от традиционного Деда Мороза, Талвиукко обычно изображается в традиционных нарядах и связан с местными историческими и мифологическими традициями.

Вотчина расположена в живописной природной местности, окруженной лесами. Дом карельского Деда Мороза разделен на четыре зоны — по временам года: весну, лето, зиму и осень. В новогодние праздники гостей встречает сам Талвиукко. Также здесь есть дом карельской Снегурочки — Лумикки — и программа с посещением питомника хаски и северных оленей. Сама резиденция является частью маршрута, привлекающего множество туристов, особенно зимой. Внутри много аттракционов, проводятся мероприятия как для детей, так и для взрослых: праздничные конкурсы и соревнования, мастер-классы и игры, связанные с новогодними традициями.

Что посмотреть в зимней Карелии: 7 главных достопримечательностей

Карелия — это регион, который привлекает своей природной красотой и богатым культурным наследием. Здесь находятся удивительные места, такие как Кижи, Рускеала, различные водопады, озера и архитектурные ансамбли. Эти достопримечательности обязательно стоит посетить, чтобы насладиться их уникальной атмосферой.

«Карелия дарит нам множество развлечений и экскурсий: водопады Кивач и Ахвенкоски, крепость Олонец, которая является великолепным примером карельской архитектуры, собор в городе Питкяранта и церковь в Кижи — известнейший ансамбль деревянной архитектуры, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО», — обратила внимание директор турагентства.

Кижи

Кижи — остров на Онежском озере, известный своим необычным архитектурным ансамблем. Главная жемчужина музея-заповедника — церковь Преображения Господня с 22 куполами, памятник деревянного зодчества. Посетив Кижи, вы сможете не только полюбоваться уникальной архитектурой, но и познакомиться с местными народными промыслами.

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Рускеала

Рускеала — это горный парк, расположенный в живописном месте Карелии и оснащенный туристическими тропами. Неподалеку находится знаменитый Рускеальский мраморный карьер — ключевая достопримечательность региона. Более трех столетий, с XVII по XX века здесь шла добыча мрамора. Одной из уникальных возможностей в Рускеале являются экскурсии по подземным лабиринтам мраморного карьера. Также на территории парка туристы могут покататься на коньках, канатной дороге, которая работает круглый год, или посетить небольшой музей, посвященный истории мраморной промышленности в этом районе.

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Ладожское и Онежское озера

Ладожское озеро — крупнейшее озеро в Европе, которое предлагает великолепные условия для рыбалки, водных прогулок и изучения живописных островов. Озеро изобилует природными красотами: величественными скалами, лесами, уединенными пляжами и уютными поселками. На озере есть уникальные исторические памятники, такие как крепости и древние поселения.

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Онежское озеро — второе по величине в Европе и один из символов Карелии. Удивительные пейзажи, множество островов и древние памятники делают это место поистине уникальным. Как и на Ладожском озере, здесь можно не только насладиться живописными видами, но и заняться рыбалкой. Онежское озеро также привлекает туристов возможностью знакомства с этнокультурными традициями местных народов, таких как карелы и саамы коренное население, живущее в северных регионах Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия и часть Карелии).

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Валаам

Валаамский архипелаг — это группа островов на северо-западе Ладожского озера, здесь находится знаменитый Валаамский монастырь. Место также славится потрясающе красивой природой. Круглый год здесь много паломников и туристов. Посетив Валаам, вы увидите старинные храмы, насладитесь тишиной и уединением, а также погрузитесь в историю знаменитой православной обители. Валаам предлагает множество туристических маршрутов: от пеших экскурсий до прогулок на снегоходах по живописным лесам.

Водопад Кивач

Водопад Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов в Европе, высота которого достигает восьми метров. Он расположен на реке Суна и окружен живописными сосновыми лесами. Это идеальное место для отдыха на природе: здесь можно устроить пикник, сделать уникальные фотографии на фоне водопада и заняться изучением местной флоры и фауны. Зимой водопад превращается в сказочное ледяное зрелище.

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Гора Воттоваара

Гора Воттоваара — это таинственное и мистическое место, прекрасно подходящее для любителей активного туризма и приключений. Здесь можно увидеть необычные каменные образования и кристально чистые озера. Гора привлекает туристов своими потрясающими пейзажами, а также легендами о древних ритуалах. С вершины открываются захватывающие виды, а сам подъем на гору будет интересен тем, кто ищет новые впечатления и хочет проверить себя в походных условиях.

Северное сияние

Зимой у вас есть возможность увидеть северное сияние. Карелия, благодаря своему географическому положению, является отличным местом для наблюдения этого волшебного природного шоу. И если повезет с погодой, вы сможете в полной мере оценить его красоту.