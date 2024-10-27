«Приезжая сюда, люди становятся лучше»: история россиянки, переехавшей жить в Канаду

Россиянка Екатерина Солдатова родилась и выросла в Москве, получила два высших образования, построила успешную карьеру в маркетинге и основала собственный модный бренд. В 2022 году она вышла замуж за гражданина Канады и спустя полтора года переехала жить в Торонто. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах она рассказала о жизни в Торонто и менталитете местных, а также объяснила, почему в Канаде все приезжие живут в мире.

Жизнь и работа в России

Я родилась и выросла в Москве. У меня два высших образования: по первому я учитель начальных классов, по второму — юрист. Больше десяти лет работала в событийном маркетинге — занималась организацией мероприятий для крупных корпоративных клиентов. Маркетинг был и остается моей основной деятельностью, но при этом я всегда любила моду, интересовалась дизайном одежды, а в 2017 году открыла собственный бренд купальников.

Этому предшествовала целая история. Некоторое время я жила в Майами, где часто ходила на пляжные вечеринки, поэтому важной составляющей моего гардероба были купальники. После долгих попыток найти правильный купальник, пришла к выводу, что проще будет сшить его самой. Я вернулась в Москву и погрузилась в творческий процесс. Придумала первую коллекцию, отшила ее, и она выстрелила — мои купальники стали заказывать пляжные бутики, бельевые магазины, модели, звезды и блогеры.

Знакомство с будущим мужем

close Тулум Фото из личного архива

История моего переезда в Канаду сложная, но при этом очень романтичная. Началась она в Мексике. В 2021 году, в разгар пандемии коронавируса, друзья пригласили меня поехать в Тулум — курортный город на побережье Карибского моря. Я всегда мечтала там побывать, а в пандемию Мексика была одной из немногих стран, открытой для туристов. В Тулуме я познакомилась с русской девушкой, которая уже два года жила в Мексике, и ей надо было срочно полететь на несколько месяцев в Москву к родителям. Так мы поменялись квартирами: она полетела в Москву и остановилась в моей квартире, а я на четыре месяца поселилась у нее в Тулуме. Я работала удаленно — вела проекты, занималась своим брендом купальников; все складывалось очень хорошо.

В сентябре 2021 года я должна была вернуться в Москву, но в августе познакомилась со своим будущим мужем. Он канадец иранского происхождения и отдыхал в Тулуме с друзьями. Мы друг другу очень понравились, поэтому обменяли свои обратные билеты и некоторое время путешествовали по Мексике. Потом разъехались: я — в Москву, он — в Торонто. А в ноябре снова встретились в Турции, где прожили три месяца.

close Мехико Фото из личного архива

Получение канадской визы

В 2022 году я впервые подала документы на туристическую визу в Канаду, но получила отказ. Впоследствии еще дважды пробовала получить визу, однако снова неудачно. Причина: недостаточная связь с родиной и события в стране, для Канады я потенциальный беженец. Мой возлюбленный тоже не имел возможности приехать в Россию: канадцы могут получить только бизнес-визу или визу по приглашению родственника. Ни тот, ни другой вариант ему не подходил, а нарушать закон и придумывать что-то — не про канадцев. Они очень законопослушные. Поэтому мы встречались на нейтральных территориях, восемь месяцев прожили в Португалии, где пытались оформить мне вид на жительство.

close Португалия Фото из личного архива

Мы любили друг друга, хотели все время жить вместе — в своем доме, без постоянных переездов. Мой возлюбленный сделал мне предложение, и 28 июля 2022 года мы поженились. Свадьба прошла в Италии, на озере Комо, как я всегда и мечтала. После свадьбы еще раз попробовала получить туристическую визу, мне снова отказали, и тогда я решила подаваться уже на воссоединение с семьей. В январе 2024 года все наконец-то случилось: я получила вид на жительство в Канаде и переехала к мужу в Торонто.

close Свадьба в Италии Фото из личного архива

Жизнь в Канаде

До переезда к мужу я ни разу не оказывалась в Канаде, но много раз была в Америке, поэтому адаптации как таковой у меня не было. Торонто чем-то похож на Нью-Йорк, а я свободно говорю на английском, много путешествовала и жила в разных странах. Канада мне нравится, мне здесь очень комфортно. Это очень организованная страна, здесь все понятно, быстро и четко, нет никакой бюрократии. Через месяц после переезда я получила все документы. В плане сервисов Торонто мне чем-то напоминает Москву. Здесь все отлажено, все документы оформляются в одном окне, почта работает великолепно, доставка приезжает моментально. Единственное, чего мне очень сильно не хватает в Торонто, — это моих подруг, семьи и московской культурной жизни. Я побывала здесь уже во всех театрах и музеях, но того уровня, который у нас в России, здесь, конечно, нет.

Огромное внимание в Канаде уделяют людям с ограниченными возможностями: любое помещение здесь оборудовано кнопкой автоматического открытия дверей и пандусом для инвалидной коляски. Такси для маломобильных людей — бесплатное. Канадцы очень заботятся о людях с ограниченными возможностями и пенсионерах, такого отношения я не видела ни в Европе, ни в России. Единственный минус, который я бы отметила, — в Канаде много наркоманов. Они живут в палаточных городках и употребляют героин прямо на улицах. Эти люди не буйные, не агрессивные, не нападают, но для меня это все равно было шоком. Правительство пытается решить эту проблему, но пока не очень успешно. Однако в любом случае здесь я чувствую себя очень безопасно.

close Фото из личного архива

Работа в Канаде

Сегодня я продолжаю заниматься своим брендом купальников, но работаю только для текущих клиенток. Основной моей работой остается маркетинг. Сразу после переезда в Канаду я зарегистрировала свое маркетинговое агентство и уже сделала нескольких проектов для архитектурного бюро, салона красоты и многочисленных стартапов. Также помогаю мужу и свекрови развивать их бизнес (он — консультант по бизнес-иммиграции, владелец собственного иммиграционного агентства, а его мама — известный иммиграционный консультант с 30-летним опытом); занимаюсь диджитал-маркетингом — web-дизайном, брендингом, ведением социальных сетей, таргетингом, email-рассылками, организацией семинаров и вебинаров. Сейчас у меня есть несколько заявок от новых клиентов, так что работы достаточно. Кроме того, я увлекаюсь искусством: изучала историю искусств в Москве, сейчас прохожу курс о том, как коллекционировать и разбираться в современном искусстве. В будущем планирую поступить на «мастерс» по «Истории искусства» и продолжить учиться. Параллельно я начала учить французский язык — второй государственный язык в Канаде.

Цены на жилье и продукты в Торонто

Торонто — очень дорогой город, и цены здесь постоянно растут. Из-за большого количества иммигрантов подорожало и жилье, и жизнь в целом. Минимальная цена за аренду небольшой квартиры-студии — около 1500 канадских долларов (около 105 тыс. рублей). Прибавьте к этому коммунальные платежи, а это еще около 250 канадских долларов (17,5 тыс. рублей).

Продукты тоже недешевые, особенно если покупать органические, у фермеров. Минимальная продуктовая корзина в обычном супермаркете обойдется примерно в 50 канадских долларов (3,5 тыс. рублей) в неделю на человека, но если не экономить и покупать качественные продукты, эта сумма вырастает примерно в три раза. Из плюсов — найти можно все. Поскольку Канада — страна мультинациональная, здесь продаются абсолютно любые продукты, в том числе русские. Есть целая сеть русских супермаркетов, но я до них пока не доехала. А гречку можно купить развесную на фермерском рынке.

close Фото из личного архива

В Канаде великолепный сервис. Но везде нужно платить чаевые — от 15 до 25%. При этом люди так стараются сделать свою работу, что этих чаевых не жалко. У меня ни разу не было, чтобы в местных салонах красоты мне сделали плохую или некачественную процедуру. Хотя в Москве даже в дорогих салонах такое периодически случалось. Здесь в любой сфере бьются за каждого клиента. Клиент в Канаде всегда прав. Поэтому по московскому сервису я не скучаю.

Медицина в Канаде

Медицина в Канаде бесплатная для всех. Платные только стоматологи и ветеринары. Если нужна медицинская помощь, ты идешь либо к семейному врачу, который направляет к специалисту, либо в клинику. Проблема такая же, как и в Европе: в Канаде мало врачей узкой специальности, и ждать свою запись можно долго. Я ждала приема эндокринолога три месяца. Но с повторными приемами все четко и быстро. Но здесь, опять же, как и в Европе, к врачам без повода не ходят. А врачи, в свою очередь, не назначают просто так кучу анализов, лишь бы найти что-нибудь. Но если ты приходишь с проблемой, ее быстро решают. Скорая помощь приезжает в течение пяти минут — мы проверяли. Для сравнения, когда мы жили в Португалии и платили за очень дорогую страховку, врач по срочному вызову до нас так и не доехал. Здесь такое просто невозможно.

close Фото из личного архива

Отношение к приезжим

Канада — страна мультинациональная, здесь полно иммигрантов из разных уголков мира. К иммигрантам из России относятся так же, как и ко всем остальным. В природе канадского воспитания отсутствует расизм и осуждение человека по национальному признаку. Невозможно представить, что кто-то может публично высказать негатив по национальному признаку. Это неуважение, харассмент. Как мне рассказывали местные девушки, у которых есть дети, в канадских школах недопустимы драки или буллинг — за это сразу исключают. Был случай, когда в летнем лагере дети обозвали мальчика террористом. Этих детей исключили из группы. Поэтому в Канаде все живут в мире друг с другом: и палестинцы с израильтянами, и иранцы с американцами, и россияне с украинцами. Равное отношение ко всем, никто никого не критикует публично.

close Фото из личного архива

Менталитет канадцев

Канадцы — люди очень воспитанные, вежливые, доброжелательные и отзывчивые. Это люди, которые всегда готовы помочь: объяснить, показать, проводить. И эмигранты, которые приезжают в Канаду, тоже становятся такими. Я считаю, что, приезжая сюда, люди становятся лучше.

Мой ближайший круг общения — семья и друзья моего мужа. Иранцы — очень гостеприимные, постоянно устраивают какие-то мероприятия, вечеринки, встречаются семьями. Кроме того, я общаюсь с местными русскоязычными девочками — и с россиянками, и с украинками. Никаких стычек между россиянами и украинцами я тут не видела. Единственный громкий скандал был связан с премьерой документального фильма российского режиссера Анастасии Трофимовой «Русские на войне», который должны были показать в рамках программы международного кинофестиваля в Торонто. После того как местные украинцы устроили протест и обвинили Трофимову в том, что она недостоверно показала события, фильм сняли с показа.

close Фото из личного архива

Планы на будущее

Ностальгии по России у меня нет. Когда я жила в США, меня тянуло домой, сейчас такого нет. Может, потому, что Канада по своему климату и природе сильно похожа на Россию. Здесь такая же богатая северная природа, много зелени, горы, четкая смена сезонов. Но я скучаю по своим подругам и своей семье. И, конечно, по культурной жизни. Очень хочу поехать в Москву и Санкт-Петербург, показать мужу свои любимые города. Я много рассказываю ему о России, показываю фотографии, и он мечтает увидеть все это своими глазами.

Я опытный иммигрант и знаю, что всегда можно ехать дальше и искать, где лучше. Мне в Канаде, относительно других стран, в которых успела пожить, очень комфортно. Но не буду загадывать и говорить, что это навсегда.