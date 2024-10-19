«Она русская, аккуратнее с ней»: история россиянки, переехавшей жить в Ирландию

Россиянка Саша Бодрова родилась в Торжке, несколько лет прожила в Германии, после чего ее семья вернулась в Кострому, где девушка поступила в университет на факультет социальной педагогики. Практически сразу после окончания ВУЗа она по программе для молодых специалистов переехала в Ирландию, где построила успешную карьеру. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах Саша рассказала о жизни в Дублине и менталитете местных, а также объяснила, почему с возрастом она все сильнее скучает по России.

Детство в СССР, России и Германии

Я родилась в 1979 году в СССР, в городе Торжок. Мой отец был военным вертолетчиком, поэтому мы часто переезжали. В середине 80-х папу перевели в Германию, где мы прожили до конца 1992 года. Уезжали мы из СССР, а вернулись уже в Россию, где в этот период были не самые лучшие времена. Помню, как сидели на вокзале — и я сказала маме: «Я не буду здесь жить». Такой шок у меня был после сытой Германии. Мы переехали в Кострому, где я закончила школу и поступила на социально-педагогический факультет Костромского Государственного Университета имени Некрасова. После окончания ВУЗа могла пойти работать социальным работником или учителем истории, но стала диджеем на местной радиостанции «71». В это же время задумалась о переезде. Я неплохо знала немецкий, поэтому планировала вернуться в знакомую мне Германию, чтобы податься там на программу Au Pair (это программа для молодых людей из разных стран, в рамках которой ты живешь в семье и помогаешь с детьми и по хозяйству). Пока я думала, мне написал друг сестры, который жил в Ирландии, и предложил альтернативный вариант — работу в ресторане в ирландском городе Шаннон. Тогда все мои познания об Ирландии ограничивались одной известной маркой виски и одной известной маркой пива. Ну, и тем, что Джонатан Свифт был ирландцем. К тому же я совсем не знала английского, но он сказал: «На месте выучишь». Я подумала и решила: «А почему бы и нет? Если не сейчас, в 21 год, то когда?» Посоветовалась с родителями и друзьями, получила от всех одобрение, собрала вещи — и уехала.

Переезд в Ирландию и легализация

close Килларни, графство Керри Из личного архива Саши Бодровой

В это время в Ирландии был период «Сeltic tiger» — страна переживала стремительный рост экономики. Ирландия — маленькая страна с небольшим населением, им не хватало молодых людей, рабочей силы, поэтому мне без проблем открыли рабочую визу. 4 апреля 2003 года я прилетела в Ирландию, а уже 5 апреля был мой первый рабочий день в ресторане. Сначала я работала официанткой, а через два года стала менеджером. Адаптации как таковой у меня не было. Я была молодая, легко знакомилась с новыми людьми, тусовалась, язык давался легко. У меня было «шоковое» изучение английского, и где-то через три месяца я вполне сносно говорила на языке. Хотя даже сегодня, спустя 20 лет, все еще каждый день, конечно, узнаю новые слова. Изучение языка — бесконечный процесс.

Сложнее и дольше всего я привыкала к погоде. В Ирландии постоянно дождь и сырость, серое небо с низкими облаками — и так девять месяцев в году. Первый год я жила в комнате над рестораном — владельцы предоставляли сотрудникам жилье. Потом прилетела в Россию, прожила три месяца и поняла, что меня тянет обратно. Вернулась, съехала из комнаты и вместе с друзьями сняла свою первую квартиру. Помню, что платили мы за эту огромную квартиру €600, сегодня аналогичное жилье стоит €1600. В 2007 году я вышла замуж. Мой муж родом из Туниса. Как и я, он приехал в Ирландию по рабочей визе и несколько лет работал шеф-поваром в крутом отеле в Дублине. Через год у нас родился сын, вскоре после чего мы разошлись. Развод в Ирландии — задача со звездочкой: нужно больше пяти лет прожить раздельно, и только тогда суд примет положительное решение.

Работа в Дублине

close Дублин Из личного архива Саши Бодровой

В 2008 году, после пяти лет легального проживания в стране, я подалась на гражданство — и в 2010-м получила ирландский паспорт. В том самом ресторане проработала семь лет, но все эти годы не покидала мысль о том, что у меня хорошее образование и я хочу работать по профессии. Для меня это было очень важно, мне хотелось помогать людям. Но выйти на фул-тайм я не могла из-за маленького ребенка, поэтому стала искать подработку.

Ирландия хороша тем, что в каждом городе есть свое сообщество, в котором люди помогают друг другу. Ирландцы вообще очень заботливые и эмпатичные, и помочь ближнему для них дело чести. В таком сообществе я увидела объявление о поиске волонтеров, которые будут учить пожилых людей пользоваться современными гаджетами. Я стала раз в неделю ходить помогать бабушкам и через какое-то время нашла себе работу на частичную занятость в этой же сфере. Затем состоялся мой развод с мужем, а сыну исполнилось пять, поэтому решила переехать в другую часть Ирландии и уже там выйти на постоянную работу. Переехала в Дублин и нашла работу в графстве Мит. Я помогала безработным людям «активировать рабочее настроение». Происходило это так: биржа труда отправляла к нам людей, которые по разным причинам долгое время не работали, мы помогали им с резюме, оказывали психологическую помощь, после чего они выходили на работу в местные благотворительные организации. Так я проработала до 2022 года.

Украинские беженцы в Ирландии

В конце февраля 2022 года Ирландия открыла границы для беженцев с Украины, и моя организация начала работать с ними. Первые беженцы приехали в графство Мит уже 17 марта 2022 года, в День Святого Патрика. Сначала была переводчиком: поскольку в компании я единственный человек, владеющий русским языком, меня таскали везде. Очень долго работала переводчиком, а потом мне предложили перейти в отдел, который занимается только беженцами. Честно говоря, я не хотела, потому что эмоционально это очень сложно. Во-первых, люди рассказывали действительно страшные вещи, а во-вторых, когда они узнавали, что я русская, слышала в свой адрес много нелицеприятных вещей. В какой-то момент поделилась этим с коллегами, и они предложили мне говорить, что я из Латвии. Меня это ужасно разозлило. Какого черта?! Я не из Латвии, я из России! Поэтому, когда украинцы не хотели со мной общаться на русском, я предлагала им перейти на английский, которого многие из них попросту не знали. Но эмоционально мне все равно было очень сложно. Сегодня моя должность называется «офицер по интеграции», и я работаю не только с украинцами, а уже со всеми беженцами из разных стран мира. Среди моих клиентов много людей из Индии, Пакистана, Афганистана, и как ни странно, Грузии. Очень многие приехали «под шумок», как мне кажется.

Образование для детей в Ирландии

Сейчас моему сыну 16 лет. У него три гражданства — России, Ирландии и Туниса. В его комнате висит большой российский флаг, он очень любит Россию и гордится тем, что русский. Он читает и пишет на русском, но говорит с акцентом, первый язык у него все-таки английский. С первого класса он учился в школе для мальчиков (в Ирландии два типа школ — смешанные и школы для мальчиков). Мне кажется, что в школах для мальчиков дети лучше усваивают программу, потому что не отвлекаются на девочек. Сын хорошо закончил девятый класс и сейчас у него так называемый transition year — год на подумать, чем он хочет заниматься дальше. Он продолжает ходить в школу, изучать основные предметы, но, помимо этого, у него очень много разной практики и курсов. На прошлой неделе он проходил практику в моей компании: ездил со мной по благотворительным центрам и организациям, пробовал себя в роли переводчика, общался с людьми. Дальше будут другие программы и практики, и это очень здорово для тех, кто еще не определился с профессией. Мой сын как раз из таких — пока не знает, чем хочет заниматься в будущем. Большое внимание уделяется спорту, причем постоянно разным видам: в прошлом году сын занимался греблей, сейчас ходит на бокс. Параллельно все время есть какие-то курсы — сейчас он учится водить машину и скоро будет сдавать экзамен по теории.

Менталитет ирландцев

close Лимерик Из личного архива Саши Бодровой

В Ирландии мне нравится абсолютно все. Даже с погодой мы помирились. Больше всего я люблю Ирландию за людей. Ирландцы — маленький, но гордый народ. Они потрясающие: очень терпимые и очень отзывчивые. Они всегда готовы помочь, всегда улыбаются — очень открытые и простые. Для них очень важны семейные ценности: они заботятся о своих семьях, своих детях, своих стариках. А еще у ирландцев великолепное чувство юмора! На самом деле мне кажется, что менталитет ирландцев похож на наш, русский менталитет.

С первого дня в Ирландии я общалась исключительно с местными, плюс с ребятами из разных стран — в первую очередь для того, чтобы подтянуть язык. Сегодня все мои ближайшие друзья — ирландцы. Общаться с русскоязычными мне сложно — слишком много у них в голове стереотипов. После начала СВО мои друзья постоянно спрашивали: «Как ты? Ты в порядке? Как твоя семья?» Они очень переживали за мое эмоциональное состояние. А мой руководитель дал мне двухнедельный отпуск, чтобы у меня было время прийти в себя. Слышала ли я какой-то негатив в свой адрес из-за того, что я русская? Нет, ни разу. Может, меня стали чуть больше бояться. Но это не потому, что я русская, а потому что я всех строю.

Есть такой стереотип, что все ирландцы постоянно пьют — начинают утро с пива, а вечером переходят на виски. Часть правды в этом есть. Но так «развлекаются» только взрослые ирландцы. Молодые жители страны — по большей части зожники, из вредного пьют только кофе, да и тот не айриш. Но по пятницам в барах не протолкнуться. Мы с друзьями тоже ходим в наш любимый бар, где у нас свой бармен, который «правильно» наливает пиво. Если налить неправильно — будет невкусно. А еще, чем старее и «вонючей» бар, тем вкуснее там пиво. Не шучу.

Цены в Ирландии

У меня зарплата около €3,5 тыс. в месяц после вычета налогов. Это неплохо, но для комфортной жизни в Ирландии нужно зарабатывать €45-60 тыс. в год. Это с учетом аренды жилья или оплаты ипотеки, поддержания автомобиля (без которого тут сложно), нормального питания и отпуска несколько раз в год. Сейчас я снимаю часть дома в Дублине, недалеко от пивного завода (по утрам, когда там начинают варить пиво, наслаждаюсь ароматом хмеля). Но коплю деньги на первый взнос, чтобы взять ипотеку. Жилье в Дублине очень дорогое. Если говорить о современном жилье в приличном районе, то цены начинаются от €400 тыс. Можно найти что-то подешевле на вторичном рынке, но надо быть готовым к тому, что придется выложить еще €200 тыс., чтобы привести это жилье в нормальный вид. Довольно высокие коммунальные платежи — €200 в месяц. После начала СВО в Ирландии сильно подорожали газ и электричество. Почему газ — непонятно, мы покупаем газ шотландский, видимо, под шумок. Зато ирландцы не платят за воду, потому что она у нас с неба льется девять месяцев в году.

close Бар в Дублине Из личного архива Саши Бодровой

С продуктами попроще, хотя они тоже постоянно дорожают. Мы не экономим на еде и бытовой химии, но стараемся уложиться в €130 в неделю. Мясо в Ирландии намного дешевле, чем в Европе, но это потому что мясо тут производят. Беда с русскими продуктами — их мало. Но русскую гречку я всегда нахожу и покупаю. Сейчас, в связи с наплывом беженцев с Украины, стали появляться украинские лавки, но я туда не хожу. А пельмени покупаю немецкие или леплю их сама. Самое дорогое здесь — алкоголь, причем местного производства и импортный.

Хорошую часть бюджета съедают путешествия, но без них грустно. Мы стараемся выезжать несколько раз в год, спасибо лоукостерам за возможность летать почаще. Билет в любую точку Европы можно «поймать» за €10, но такие цены только в низкий сезон. Последний раз мы покупали билеты до Ниццы и обратно за €210. Все ирландцы стараются вылетать из Ирландии несколько раз в год, потому что хочется солнца и тепла. Любимое направление у местных — остров Гран-Канария, но мне там не очень нравится. Мы с сыном обожаем Грецию и каждый год летаем на разные острова. Там и солнце, и море, и еда у них вкусная.

Тоска по России

Тоска по дому есть. И чем старше я становлюсь, тем сильнее скучаю по России. Наверное, гены пальцем не задавишь. Особенно сильно накатывает, когда услышишь какую-нибудь песню русскую. Вот эту новую «Матушка-земля» как услышу, так сразу очень больно екает. И больнее всего перед новогодними праздниками, поэтому каждый Новый год мы летаем в Россию. Моя сестра живет во Франции, она тоже прилетает, и вся семья собирается вместе в Костроме.

close Замок Кашел в городе Кашел графства Южный Типперэри в Ирландии Из личного архива Саши Бодровой

Но в России я теперь тоже иностранец, многое сегодня мне кажется там чуждым. Мой дом в Ирландии, ведь становление происходило здесь: я приехала в 22 года, а сейчас мне 45. При этом я всегда была и остаюсь патриотом России. И даже сегодня, несмотря на повестку, я всегда говорю о том, что я русская, я из России. Мои друзья шутят на эту тему: «Она русская, аккуратнее с ней».

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