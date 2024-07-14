На что теперь похож отдых в Абхазии Как отдохнуть в Абхазии в 2024 году

Абхазия — одно из популярных направлений для отдыха у россиян. Пышную природу, живописные ландшафты и чистый воздух сейчас дополнила инфраструктура: с каждым годом растет количество новых комфортабельных отелей. Корреспондент «Газеты.Ru» побывала в Абхазии и сравнила ее с той, которая была 20 лет назад.

Белоснежные отели с балконами у береговой линии, пальмы, розы и олеандры, бирюзовое море, питание по системе «все включено» и повсюду — русская речь. Нет, это не Турция и не Сочи: в борьбу за российского туриста активно вступила Абхазия. Ее курорты, некоторые из которых получили этот статус еще до революции, и раньше были хорошо нам знакомы. Теперь же республика намерена доказать, что готова конкурировать с самыми популярными направлениями для отдыха. Количество отелей здесь растет с каждым годом, а к привычным уже туристическим достопримечательностям, знакомым отдыхающим в Сочи по однодневным турам, прибавляются новые объекты и развлечения.

Новые отели — новые отдыхающие

Лет 20 назад Абхазия представляла интерес только для туристов, склонных к авантюризму. Разрушения, которые принесли с собой война 1992-1993 годов и последовавшие за ней санкции, привели к тому, что знаменитые на весь Советский Союз Гагра и Пицунда превратились в призраки курортов, зияя коробками разрушенных санаториев, заброшенными домами отдыха сталинской эпохи и дореволюционными виллами, которые постепенно затягивались плющом.

Туристическую инфраструктуру составляли тогда частные предприниматели — о жилье и экскурсии в горы на УАЗе нужно было договариваться самим. Редкие туристы вызывали оживленный интерес — их узнавали в кафе, угощали чачей, одаривали вареньем из инжира. На пляжах было пустынно и просторно. И только знаменитая колоннада Гагры стояла, как ни в чем не бывало, слегка лишь осыпаясь штукатуркой.

Сегодня Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута вернулись к туристам в прежнем качестве — с домами отдыха, гостиницами, новыми спа-отелями и реконструированными санаториями с лечебными и профилактическими программами и питанием по системе «все включено».

close 100% Вид на Сухум с крыши гостиницы «Гранд Отель Сухум» Анна Лозинская/«Газета.Ru»

«Мы в последнее время работаем на увеличение турпотока. Если посмотреть на поток, начиная с послековидного периода 2021 года по сегодняшний день, то с каждым годом у нас фиксируется прирост, — рассказала на встрече с журналистами глава отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии минтуризма Абхазии Инара Бения. — Если в 2021 году было порядка 1,1 млн туристов, то в 2023 году — 1,4 млн».

По словам чиновницы, это происходит благодаря росту числа гостиниц: «В Абхазии появились новые комфортабельные отели, которые могут предложить нашим гостям отдых, сравнимый с отдыхом на побережье Турции».

Российские туроператоры увидели перспективы в Абхазии несколько лет назад.

«В последние годы Абхазия стала одним из стратегических направлений в нашем продуктовом портфеле. Этому способствует постоянное развитие отельной базы и сопутствующей туристской инфраструктуры. Что немаловажно, растет уровень сервиса, все больше объектов уделяют много внимания повышению стандартов обслуживания», — рассказала «Газете.Ru» Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора «Алеан».

Она отметила, что в ассортименте туроператора сейчас — более 150 объектов размещения.

Едем в Гагру

Чтобы отдохнуть в стиле «Галочка, ты не поверишь!», достаточно долететь до Адлера, добраться до границы с Абхазией (это займет 10 минут), пересечь ее по внутреннему паспорту и отправиться до места назначения.

Ближайший населенный пункт, где можно поселиться, — поселок Цандрипш. А в 22 км от границы раскинулся город Гагра, еще до революции выросший практически на малярийных болотах и превратившийся в курорт — сначала для русской знати, а затем для советской элиты.

Честь создания климатического курорта на бывших малярийных болотах принадлежит супругу внучки Николая I, принцу Александру Петровичу Ольденбургскому, посетившему эти места весной 1901 года. Именно он увидел в Гагре потенциал и убедил Николая II выделить средства на строительство курорта. Обратно он вернулся уже в сопровождении специалистов — врача, архитектора, инженера-технолога, — высадившись возле Гагрской крепости. Крепость здесь больше не была нужна, а курорт — нужен.

close 100% Ресторан Гагрипш Анна Лозинская/«Газета.Ru»

Так тут появились водолечебница, известный часами на фасаде отель «Гагрипш», где теперь расположен ресторан, Приморский парк. В 1902 году для принца Ольденбургского возвели на горе замок в стиле модерн — сейчас он смотрит сверху вниз пустыми окнами, но, как сообщил «Газете.Ru» гид Джумбер Гуния, здание уже взялись реставрировать. Правда, на частные деньги и на чьи-то личные нужды.

Отреставрирована Гагра прилично — Приморский парк, построенный в VI веке храм Святого Ипатия Гагрского, стены крепости Абаата в старой части города, советские дома отдыха и санатории — в той части, что считается новой. А что не отреставрировано, то постепенно зарастает плющом, лишь изредка проступая очертаниями роскошных дореволюционных вилл.

Если пойти от парка, заросшего бамбуком, акацией, пальмами — в общей сложности здесь высажено более 800 видов растений, — к колоннаде, в сторону Новой Гагры, то путь рано или поздно пойдет вдоль рядов санаториев и домов отдыха — восстановленных, выстроенных заново, строящихся. Иные поражают помпезностью сталинского ампира — сразу понимаешь, как отдыхали советские чиновники.

close 100% Спа-отель «Нарт» Анна Лозинская/«Газета.Ru»

Теперь поймать ту самую атмосферу тоже можно — но, конечно, она тоже не будет первозданной. Для спа-отеля «Нарт», восстановленного в 2022 году, например, отдельно выстроили новый корпус, а старые, 1974 года, отреставрировали, сохранив полукруглые арки, высоту потолков, толщину стен и общее ощущение солидного дома отдыха. Но вот спа, хаммама, подогреваемого бассейна тогда не было.

Дышите глубже

Абхазия всегда была идеальным местом для санаторного отдыха — за звание всесоюзной здравницы ее курорты конкурировали с крымскими, и до сих пор неясно, кто победил. Сегодня санатории Гагры и Пицунды предлагают программы, направленные и на профилактику, и на лечение, и на простой незамысловатый пляжный отдых с питанием по три раза в день и кино по вечерам.

Отдых в санатории может предполагать, что вам не захочется покидать его территорию, — когда в день у вас назначено пять процедур (можно и больше, но не нужно), едва хватает времени, чтобы отдохнуть.

В Гагре первопроходцем в области санаторно-курортного отдыха на этом новом витке развития туризма Абхазии стал спа-отель «Alex». Как рассказала заместитель директора отеля Елена Частухина, гостинице уже 13 лет, а как санаторий она заработала в 2015 году — здесь запустили программу эндоэкологической реабилитации. Сейчас здесь есть своя программа детокса, а также минеральная вода из источника и сероводородные ванны.

Те, кто хочет совсем оторваться от городской действительности, ведь Гагра все-таки город, могут отправиться в санаторий «Самшитовая роща» неподалеку от Пицунды. Он был открыт в начале 90-х и переживает теперь свое второе рождение практически в первозданном виде. Только номера — современные.

close 100% Дендрарий санатория «Самшитовая роща» Анна Лозинская/«Газета.Ru»

То, что в «Самшитовую рощу» приезжают лечиться и восстанавливаться, можно понять по очереди за кислородным коктейлем, многочисленным седым дамам, вооруженным палками для скандинавской ходьбы, и семьям с детьми в колясках. Отдыхающие, не занятые процедурами или посещением врача, проводят большую часть времени в дендропарке при отеле, который можно сравнить с ботаническим садом — такое разнообразие деревьев и кустарников здесь можно обнаружить. Японский османтус, гималайский кедр, лагерстремия индийская (родом из Китая и Кореи), нандина домашняя (из Китая и Японии), североамериканский ликвидамбр: все эти растения снабжены табличками, откуда отдыхающий и может почерпнуть недостающие ему знания о царстве растений.

И все же главное растение в Пицунде — это пицундская сосна. Прогулки в роще, растянувшейся на 4 км вдоль моря, оказываются целительны сами по себе, потому что насыщенный фитонцидами воздух бесценен.

Уходим с пляжа

В министерстве туризма Абхазии говорят не только о том, что готовы конкурировать с Турцией и Сочи. Еще одна задача — расширить рамки курортного сезона, который длится сегодня с начала июня по сентябрь.

«Нам бы хотелось перейти к формату межсезонья. Чтобы в Абхазии был круглогодчный отдых», — сказал «Газете.Ru» заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц.

Для этого в Абхазии стараются развивать экскурсионное направление — чтобы турист знакомился не только с известными всем озером Рица и Новым Афоном с его действительно впечатляющими пещерами.

В 2021 году неподалеку от Гудауты открылся этнопарк «Апсны-парк» — масштабная, изящно выполненная этнодеревня, где можно познакомиться с культурой и бытом абхазского народа не только в формате экскурсии. В конце концов, одно дело увидеть посуду, в которой готовят традиционную мамалыгу, а другое, — посмотреть, как ее варят на практике и убедиться, что дело это тяжелое (не доедать ее потом будет просто стыдно).

close 100% Этнопарк «Апсны-парк» Анна Лозинская/«Газета.Ru»

В этнопарке можно, например, узнать, что есть три вида абхазских жилищ — от самой простой хижины до просторного дома. Что в традиционной абхазской апацхе есть две половины — мужская и женская. Что седла для верховой езды тоже существуют двух видов (мужские и женские).

Разглядывать экспонаты лучше с экскурсоводом — иначе не поймешь, глядя на детскую люльку, почему у нее нет бортов. Впрочем, и без гида есть шанс разобраться — большинство предметов снабжены табличками с подробным описанием на абхазском и русском языках. Экспонаты в этнопарке — аутентичные: все наполнение традиционных абхазских домов появилось благодаря местным жителям, которые принесли принадлежавшие их семьям вещи. Происхождение вещей указано на табличках здесь же.

Демонстрировать уникальность своей культуры для сегодняшней Абхазии оказывается так же важно, как и строить отели в Гагре, Пицунде, Новом Афоне, Гудауте, Сухуме. Море, белоснежные отели, пляжи, пальмы и «все включено» — действительно можно найти и в Турции. Но любовь к своей очень непростой истории и культуре, которой пронизано здесь все, встретить сложнее.