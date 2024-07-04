Купальник для французских коротышек: как бикини изменило мир

Купальником-бикини сегодня никого не удивить. А когда-то его появление спровоцировало скандал и почти раскололо мир на «легкомысленных» и «добропорядочных» женщин. В истории бикини есть место и ядерным испытаниям, и экономическим соображениям, и страху перед открытыми пупками. Подробности — в нашем материале.

Величайшее изобретение инженера-механика

1 июля 1946 года на атолле Бикини в Тихом океане раздался ядерный взрыв — США проводили вторую серию тестов атомной бомбы. Через несколько дней, 5 июля, в Париже состоялось революционное событие совсем другого рода. В бассейне «Молитор» в 16-м аррондисмане (округе) Парижа инженер-механик Луи Реар представил на суд публики свое новое изобретение — купальный костюм из двух частей, который назвал в честь атолла. По замыслу создателя, появление такого купальника должно было произвести на прессу эффект разорвавшейся бомбы. Так и произошло.

О своем творении Реар сказал, что он «еще меньше, чем самый маленький купальник в мире». Дело в том, что в мае 1946 года модельер Жак Хейм, владевший магазином пляжных товаров в Каннах, представил на суд публики «самый маленький купальник в мире», назвав его «атомом».

Однако появление «атома» не вызвало скандала — поскольку трусики купального костюма все же закрывали пупок. А Реар первым открыл эту интимную часть женского тела.

Представлять купальник Реара отказались все манекенщицы — и он пригласил на эту роль 19-летнюю стриптизершу Мишлен Бернардини из знаменитого мюзик-холла «Казино де Пари». Она вышла на публику в скандальном купальном костюме, состоящем, по сути, из четырех треугольников с принтом в виде газетных страниц. Позже Реар запустил рекламную кампанию, в которой заявил, что настоящим бикини может быть признано только то, которое продевается через обручальное кольцо.

close 100% Мишлен Бернардини Keystone/Getty Images

Появление бикини стало результатом сразу двух тенденций: экономии материалов, начавшейся еще во время войны, и моды на загар. Двусоставные купальные костюмы появились еще в 30-е годы XX века, а в 1942 году в США было выпущено постановление, которое ограничивало использование натуральных материалов в одежде и напрямую указывало уменьшить на 10% объем ткани, используемой для купальных костюмов. В то же время распространялась мода на загар, введенная Коко Шанель в те же 1930-е. Это и подстегнуло фантазию Реара.

Идею создания своего купальника инженер-механик, который в то время управлял магазином белья своей матери, почерпнул на пляжах Сен-Тропе. Он обратил внимание на женщин, которые подворачивали края трусиков купального костюма, чтобы больше загореть.

Пуританская Америка vs легкомысленной Франции

Историк моды Кевин Джонс заявил изданию SFGate, что Реар опередил свое время на 15-20 лет: «Только женщины в передовой Европе, — в основном, представительницы высших слоев общества, — его приняли».

Джонс отметил, что до 1960-х годов показывать пупок для женщины было неприемлемо. И действительно, бикини раскритиковали сразу после его появления. Эту модель запретили по всему Атлантическому побережью Франции, в Испании, Бельгии, Италии, Португалии и Австралии. Что же касается США, то в одних штатах был введен официальный запрет на ношение бикини, а в других это просто осуждали.

Когда в 1951 году основатель конкурса красоты «Мисс Мира» Эрик Морли вручил награду победительнице Кики Хаканссон, одетой в бикини, страны с сильными религиозными традициями пригрозили отозвать своих делегатов, а папа Римский Пий XII осудил произошедшее и назвал ношение бикини греховным.

close 100% Рита Хейворт, 1946 Cinetex/Global Look Press

В результате этот фасон купальника на конкурсе попал под запрет. За два года до этого, в 1949-м, обладательница титула «Мисс Америка» Биби Шопп во время поездки в Париж заявила, что не одобряет бикини для американских девушек, а француженки могут носить, что хотят.

Бикини становился предметом противостояния между «легкомысленной» Францией и «добропорядочными» Штатами. Американец Фред Коул, владелец марки костюмов для плавания Cole of California, говорил о том, что не испытывает «ничего, кроме презрения, к знаменитому французскому бикини». Он считал, что этот купальник был создан для «галльских коротышек».

«У француженок короткие ноги. Купальники нужно подтягивать по краям, чтобы ноги выглядели длиннее», — утверждал Коул.

Но больше всего противников бикини возмущал открытый пупок. Введенный в Голливуде в 1930 году кодекс Хейса, который регулировал, что можно, а что нельзя показывать в кино, запрещал демонстрировать его на экране. В печати было то же самое: журналы вроде Seventeen ретушировали пупки на снимках, попадавших из Европы.

Бикини — двигатель прогресса

Пока в «приличной» Америке противостояли пупкам, на пляжах Французской Ривьеры отдыхала Брижит Бардо. Естественно, в бикини. Актриса стала первым популяризатором этого фасона купальников. В 1952 году Бардо снялась в картине «Манина, девушка в бикини», а в 1953-м ее сфотографировали в бикини во время Каннского кинофестиваля. В 1955 году муж Бардо, режиссер Роже Вадим, снимал супругу в миниатюрном купальнике на камеру на пляже в Сен-Тропе.

Появления Брижит Бардо, Софи Лорен и Аниты Экберг на публике в бикини приносили популярность и звездам, и купальнику. Британская актриса Диана Дорс даже использовала этот прием вне пляжа — во время Венецианского кинофестиваля в 1955 году она сфотографировалась в купальнике из меха норки на площади Сан-Марко.

close 100% Брижит Бардо во время Каннского кинофестиваля, 1953 WATFORD/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images

Фотографии знаменитостей в бикини приносили деньги и папарацци — особенно если случался какой-нибудь конфуз. Например, начинающая актриса из Израиля Далия Лави в 1959 году стала знаменитой благодаря снимкам, на которых она поправляет бикини в бассейне в Рио-де-Жанейро. Сделанные агентством Associated Press фотографии весьма широко разошлись.

Бикини принес популярность даже целому курорту. Мэр испанского Бенидорма Педро Сарагоса специально обратился к генералу Франко с просьбой снять введенный в Испании запрет на бикини в его городе — чтобы привлечь туристов. В 1959 году бикини разрешили — и действительно, популярность Бенидорма мгновенно выросла.

Время бикини

Многие думают, что бикини изобрели в 1960-е, потому что именно тогда эта модель купальника начала массово распространяться по всему миру. Пуританский кодекс Хейса больше не действовал. Приближалась сексуальная революция. Бикини начали носить звезды Голливуда — Джейн Мэнсфилд, Мэрилин Монро и Джина Лоллобриджида.

В 1960 году на первое место в американских чартах вышла песня Брайана Хайленда «Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini» («Крошечный, малюсенький, желтый бикини в горошек»). Рост спроса на бикини пошел вверх.

close В июле 2023 года Дженнифер Лопес исполнится 54 года. И в это сложно поверить, учитывая ее пляжные снимки. Актрисе Деми Мур, известной по фильмам «Привидение» и «Солдат Джейн», — 60 лет. У нее есть трое взрослых дочерей от Брюса Уиллиса. В апреле 2023 года она впервые стала бабушкой. Звезде фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун – 65 лет, а она до сих пор фотографируется в бикини с пикантных ракурсов. Фору молодым манекенщицам даст и 54-летняя Хелена Кристенсен. Несмотря на возраст, супермодель продолжает оставаться востребованной в фэшн-индустрии — она по-прежнему снимается для обложек глянцевых журналов и выходит на подиум. Полную галерею можно посмореть

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В 1962-м вышел первый фильм о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», в котором на экране появлялась актриса Урсула Андресс в бикини. Эта сцена стала классикой мирового кино, а бикини окончательно закрепился в кинематографе и поп-культуре. Тот самый купальник, к слову, в 2001 году ушел на аукционе Christie's за $140 тыс.

Уже в 1963-м в Голливуде появится целый жанр пляжных фильмов — «Пляжная вечеринка» (1963), «Пляжные игры» (1965) и другие развлекательные картины демонстрировали беззаботную жизнь в бикини.

Не отставали и журналы — в 1962 году модель в бикини впервые появилась на обложке Playboy, а в 1964-м ее коллега в похожем купальнике украсила Sports Illustrated.

В 1966-м иконой бикини стала еще одна актриса — в фильме «Миллион лет до нашей эры» Ракель Уэлч появилась в купальнике из оленьей шкуры. Ее образ стал таким же культовым, как и золотой бикини Кэрри Фишер в «Звездных войнах» (1983).

close 100% Ракель Уэлч в фильме «Миллион лет до нашей эры» (1966) Hammer Films

Нормой такие купальники стали в 1980-е. Десятилетие спустя они уменьшились еще сильнее, запустив моду на эпиляцию зоны бикини. Эта модель стала уместна в спорте и вернулась на конкурсы красоты. Запрет бикини на конкурсе «Мисс Америка» был снят в 1996 году. Правда, в 2018-м выходы в купальниках там полностью исключили.

Компания Луи Реара закрылась в 1988 году — через четыре года после его смерти. Придуманное им бикини тогда составляло 20% от числа всех продаваемых купальников в мире. А сейчас атоллу в Тихом океане своими названиями обязаны и многие другие модели — монокини (открытый купальник из одной части, но с большими вырезами), танкини (с верхом в виде прикрывающего пупок топа), нумокини (купальник без верха) и прочие.