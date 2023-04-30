«В 91 год живет полноценной жизнью»: знаменитые мужчины, которые решились на развод после 70 лет

Отец Филиппа Киркорова, певец Бедрос Киркоров, подал на развод с супругой после 26 лет брака. Он не единственный, кто решился на перемены в личной жизни после 70 лет. «Газета.Ru» рассказывает, почему некоторые известные мужчины расстались с женами, несмотря на возраст.

Бедрос Киркоров, 91 год

В апреле 2023 года стало известно, что Бедрос Киркоров разводится с супругой Людмилой Смирновой после 26 лет брака. СМИ писали о том, что причиной разрыва стал роман артиста с медсестрой. Это подтвердил сын Бедроса — Филипп Киркоров. Певец признался, что новая возлюбленная его отца обладает яркой красотой, с заботой и уважением относится к личной жизни избранника.

«Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью», — заявил Киркоров-младший в интервью «Пятому каналу».

Однако Бедрос Киркоров опроверг эту информацию в беседе с kp.ru, признавшись, что уже давно не занимается сексом.

«Мы уже лет 20 не жили с женой супружеской жизнью. Поэтому все эти разговоры про то, что я ушел к своей медсестре. Я давно уже не занимаюсь сексом», — заявил Бедрос Киркоров.

Недавно 91-летний артист принял участие в съемках программы «Звезды сошлись» на НТВ. Он пришел в студию телеканала в компании новой спутницы — Олеси Ивановой. Женщина ответила отрицательно на вопрос ведущего, является ли она причиной развода Бедроса Киркорова с женой.

При этом сам артист отметил, что одной из причин расставания с женой стали отношения на расстоянии.

close 100% Бедрос Киркоров и Людмила Смирнова Anatoly Lomohov/Global Look Press

«Она профессор экономических наук, ее кафедра в Новгороде, она не хочет ехать в Москву. Когда родились мои внуки, я сказал, давай в Тимирязево устроимся, она вначале согласилась. Но у нее там еще свои родственники есть, и уговорили. Меня это обозлило. Я ничего не сказал», — признался певец.

Напомним, что Бедрос Киркоров был женат два раза. В 1964 году он познакомился на концерте в Сочи с Викторией Лихачевой. Вскоре они поженились. В 1967 году у супругов родился сын Филипп. В 1994 году женщина умерла.

В 1992 году Бедрос Киркоров познакомился с Людмилой Смирновой во время гастролей в Новгородской области. В 1997 году они венчались в церкви.

Вольфганг Порше, 79 лет

Внук основателя Porsche Вольфганг Порше в марте 2023 года сообщил о разводе с женой Клаудией Хюбнер. Управленец познакомился со своей будущей супругой в 2007 году. В 2019 году они поженились.

По информации Daily Mail, причиной для развода послужила болезнь 74-летней Клаудии. Женщина страдает деменцией на протяжении нескольких лет. За ней ухаживают четыре сиделки. В последнее время состоянии Клаудии ухудшилось — она утратила способность самостоятельно передвигаться.

close 100% Вольфганг Порше и Клавдия Хюбнер Mike Vogl/Global Look Press

Журналисты пишут, что на фоне развода Вольфганг Порше сблизился с ее давней подругой — 59-летней Габриэлой Принцессин цу Лейниген.

У Вольфганга Порше четверо детей — двое родились в браке с режиссером и сценаристом Сюзанной Брессер. Управленец был женат на ней с 1998 по 2008 год.

Руперт Мердок, 92 года

Медиамагнат Руперт Мердок и супермодель Джерри Холл поженились в 2016 году. До того, как связать себя узами брака, они год состояли в отношениях. В конце 2022 года СМИ сообщили том, что миллиардер разводится с женой.

«Джерри Холл и Руперт Мердок завершили развод. Они остаются хорошими друзьями и желают друг другу всего наилучшего в будущем», — сообщают Daily Mail.

При этом журналист Габриэль Шерман в заметке Vanity Fair написал о том, что Руперт Мердок развелся с супругой по электронной почте.

close 100% Руперт Мердок и Джерри Холл Keystone Press Agency/Global Look Press

Письмо Мердока начиналось так: «Джерри, к сожалению, я решил положить конец нашему браку. У нас, конечно, были хорошие времена, но мне нужно многое сделать. Мой нью-йоркский адвокат немедленно свяжется с твоим».

Брак с Джерри Холл для Руперта Мердока стал четвертым. С 1956 по 1967 год он был женат на бывшей стюардессе Патриции Буке. У бывших супругов есть общая дочь Пруденс. В 1967 году медиамагнат женился на журналистке Анне Манн. У них трое детей: дочь Элизабет и сыновья Лаклан и Джеймс.

В 1999 году Мердок вступил в брак с выпускницей Йельского университета Венди Денг. От этих отношений у мужчины две дочери — Грейс и Хлоя.

Для Джерри Холл брак с Рупертом Мердоком стал первым. В 1990-е она встречалась с музыкантом Миком Джаггером. От отношений с ним у нее четверо детей: Элизабет, Джеймс, Джорджия и Габриэль.

Бари Алибасов, 75 лет

Музыкальный продюсер был женат шесть раз. В 2018 году он вступил брак с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Они познакомились более 20 лет назад на фестивале «Кинотавр».

Бари Алибасов рассказывал в интервью «MK.ru», что тогда между ними и завязалась романтическая связь, которая не прерывалась много лет.

«Для нас это — резонансное событие в том смысле, что оно уже длится 20 лет, с тех благодатных времен, когда мы резвились на фестивалях «Кинотавр», потому что группа «На-На» была и у кинематографистов желанным гостем, и на одном из этих «Кинотавров» мы с Лидой и познакомились. Тогда это было действительно резонансным событием для нас обоих, с тех пор наши отношения не прерывались», — признавался Алибасов.

close 100% Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Photoagency Interpress/Global Look Press

До отношений с Бари Алибасовым Лидия Федосеева-Шукшина была замужем четыре раза. Ее первым мужем стал заслуженный артист Украины Вячеслав Воронин. В браке у супругов родилась дочь Анастасия. От второго мужа, писателя и режиссера Василия Шукшина, у Лидии двое дочерей — Мария и Ольга.

В 1990-х артистка была замужем за кинооператором Михаилом Аграновичем. Четвертым мужем артистки стал польский художник Марек Межеевский.

В 2020 году Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись. Причиной разрыва стала измена продюсера. Бари Алибасов встречался со своей ассистенткой Викторией. При этом адвокаты актрисы заявляли, что она все еще любит продюсера, но не может простить его поведение.

«Сколько можно издеваться? Лидия Николаевна приняла решение о расторжении брака. Соответствующее исковое заявление направлено в мировой судебный участок 418 г. Москвы», — сообщила адвокат Федосеевых-Шукшиных.

24 декабря 2020 года брак был расторгнут. Ни один из супругов не присутствовал на заседании.