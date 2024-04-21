Как научиться гадать на картах Таро самостоятельно: инструкция для начинающих Карты Таро: история, расклады для начинающих, как читать Таро

Гадание на картах Таро позволяет разобраться в прошлом и приоткрыть завесу будущего на основании четко сформулированных вопросов. Профессиональные тарологи учатся читать карты Таро всю жизнь, но освоить расклады для начинающих можно за несколько дней. Какую колоду карт выбрать, что спрашивать и как правильно трактовать результаты — в материале «Газеты.Ru».

История карт Таро

Вокруг происхождения карт Таро ходит немало легенд. По одной из версий, покровительницей Таро была богиня Изида, а первые колоды появились в Древнем Египте и использовались для предсказания будущего местными жрецами. По другой — родиной Таро является Европа, где с XV века в карты просто играли, а в конце XVIII стали использовать их еще и для гаданий.

В течение следующих двух столетий европейцами было создано немало колод Таро, каждая из которых имела свою специфику. Особое место в этом многообразии занимала колода Таро Тота, созданная в 1943 году знаменитым мистиком Алистером Кроули. Однако отношение к колоде, как впрочем и к ее создателю, по сей день неоднозначное — от полного восторга до ненависти и отторжения.

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Классикой Таро стала колода из 78 карт, созданная около 1910 года английским писателем и мистиком Артуром Уэйтом в соавторстве с художницей-оккультистом Памелой Смит. Издателем карт стал житель Лондона Уильям Райдер, поэтому сама колода получила название «Таро Райдера-Уэйта». Каждая карта в ней относительно понятна — в большинстве случаев картинка на карте указывает на ее значение.

Как выбрать первую колоду Таро

Карты Таро для начинающих должны быть в первую очередь понятными. Поэтому при выборе своей первой колоды обратите внимание на то, насколько вам понятны изображенные на картах образы и сюжеты, сможете ли вы прочитать и перевести их ответы на обычный язык.

Относительно простой для новичков может стать колода Таро Райдера-Уэйта, а вот образы на картах Таро Тота не так очевидны и могут запутать. Хорошим подспорьем для начинающих станут книги о Таро, которые помогут сориентироваться в значении карт и их сочетаний.

«Если вы не планируете профессиональную деятельность и обучение, то лучшим выбором станет та колода, которая вам просто нравится. Из практических советов — лучше брать пластиковые карты, они меньше изнашиваются», — посоветовала таролог и психотерапевт Елена Высоцкая.

После того как вы выбрали первую колоду Таро, карты необходимо зарядить своей энергией — таким образом вы «подружитесь» с ними и настроите на продуктивную совместную работу. Многочисленные способы зарядки карт можно найти в сети или книгах о Таро.

«Самый простой способ — положите новую колоду под подушку на ночь, чтобы карты впитали вашу энергетику. Хранить карты лучше всего в специальном мешочке из плотной ткани или в деревянной шкатулке», — добавила эксперт.

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Расклады Таро для начинающих

Начинать рекомендуется с простых техник — например, с раскладов «Карта дня» или «Ответ на вопрос» . В первом случае нужно с утра вытащить из колоды одну карту, которая опишет ваш предстоящий день, во втором — предварительно задать интересующий вопрос. Некоторые тарологи считают, что начинать гадать на Таро стоит именно с этих двух техник, потому что так новичкам будет проще запомнить значения карт, не заучивая их, а наблюдая на собственном опыте.

«Карта дня» — это очень хорошая практика. Только не стоит задавать картам слишком пространные вопросы. Чем прямее и конкретнее сформулирован вопрос, тем понятнее будет ответ», — отметила Высоцкая.

Еще одной относительно простой техникой Таро считается расклад на три карты . Вначале необходимо задать вопрос (например — «Как ко мне относится мой избранник»), после чего вытащить из колоды три карты. Первая объяснит, что было у вас в прошлом, вторая расскажет о том, что происходит сейчас, а третья — что случится в будущем.

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«Крест» — расклад из четырех карт, который используют, чтобы задать животрепещущие вопросы о здоровье, отношениях или деньгах . Гадать можно несколькими способами — только на старших арканах, только на младших арканах, или на всей колоде целиком. Раскладывается «Крест» в таком порядке: первая карта — слева, вторая — справа, третья — сверху, четвертая — снизу. Первая карта рассказывает о текущем положении дел, вторая предупреждает о том, чего в данной ситуации делать не стоит, третья — наоборот, дает совет, как поступить, а четвертая — предсказывает, чем все может закончиться.

Сложнее для новичков будет «Расклад на ситуацию», в котором участвуют уже семь карт из колоды . Гадать здесь при этом можно на что угодно — от романтических отношений до крупных покупок. Первые три карты символизирует события прошлого, настоящего и будущего, четвертая — надежды и страхи, пятая — то, что может изменить ситуацию, шестая дает совет, а седьмая предсказывает возможный исход.

«Можно использовать любые техники гадания на Таро из открытых источников. Единственное предложение — сначала освойте небольшие расклады на 5-8 карт и лишь затем приступайте к масштабным (существует расклад, в котором используется вся колода полностью)», — посоветовала Высоцкая.

Как читать карты Таро

Классическая колода Таро состоит из 78 карт, каждая из которых имеет свое значение и может интерпретироваться по-разному — в зависимости от ее положения в раскладе и сочетания с другими картами. Все карты делятся на две группы: старшие арканы (22 карты) и младшие арканы (56 карт). Старшие арканы указывают на масштабные события в жизни гадающего, младшие — дополняют картину и раскрывают подробности «сказанного» старшими.

«Простым языком, старшие арканы — это козыри, то есть те карты, которые описывают системные явления, сильнее влияющие на жизнь. Чем больше в раскладе старших арканов — тем более значимым считается расклад. Младшие арканы в раскладе описывают то, что человек создал сам — его действия и последствия», — объяснила Высоцкая.

Старшие арканы в Таро — это карты без масти. Каждая из этих карт имеет свой оригинальный рисунок и название — например, «Императрица», «Маг», «Суд», «Колесница» и так далее. Есть среди старших арканов и карты с пугающими названиями — «Смерть», Дьявол» и «Повешенный», однако бояться их, по словам таролога, не стоит: «Карта «Смерть» — не означает смерть, а карта «Дьявол» не несет в себе никакой чертовщины».

Младшие арканы разделены на четыре масти, каждая из которых говорит о той или иной сфере жизни: пентакли — о материальных ценностях, мечи связаны со знаниями и силой, жезлы отвечают за интуицию и творчество, а кубки в раскладе представляют чувства и эмоции.

«В целом не рекомендуется сильно привязываться к значениям карт и вычитывать в справочниках, что может означать та или иная карта. Намного важнее понимать общее направление символизма каждой карты, а также прислушиваться к собственной интуиции и попытаться на основе образов, которые вы видите перед собой, сформулировать для себя ясный ответ», — порекомендовала таролог.

Стоит ли бояться карт Таро

Бояться гадать на картах Таро не стоит. Хотя бы по той простой причине, что самостоятельная практика работы с Таро не является ни оккультной, ни магической, ни волшебной.

«Гадать самим себе — абсолютно безопасно. Навредить себе, делая расклады или изучая Таро, невозможно. Как и предсказать самому себе какие-либо деструктивные события. Вся самостоятельная работа с Таро, включая гадания подружкам, — это работа со своим бессознательным», — объяснила Высоцкая.

По ее мнению, самое важное в работе с Таро — относиться к картам как к инструменту работы с собой, лишний раз не драматизировать и не мистифицировать: «В практике Таро, как и в любой другой эзотерической практике, прежде всего должен быть трезвый и спокойный взгляд на вещи».

Можно ли гадать на картах Таро верующим людям? Церковных правил, касающихся гадания на Таро, нет. Однако любая религия выступает против прогностики: с древних времен гадание на будущее считалось греховной практикой для верующего человека.

«Если вы принадлежите к какой-то вере или конфессии и хотите заниматься Таро, лучше спросите об этом своего духовного наставника. Но с большой вероятностью — вы услышите отрицательный ответ», — предупредила Высоцкая.