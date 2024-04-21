Как научиться гадать на картах Таро самостоятельно: инструкция для начинающих

История карт Таро
Вокруг происхождения карт Таро ходит немало легенд. По одной из версий, покровительницей Таро была богиня Изида, а первые колоды появились в Древнем Египте и использовались для предсказания будущего местными жрецами. По другой — родиной Таро является Европа, где с XV века в карты просто играли, а в конце XVIII стали использовать их еще и для гаданий.
В течение следующих двух столетий европейцами было создано немало колод Таро, каждая из которых имела свою специфику. Особое место в этом многообразии занимала колода Таро Тота, созданная в 1943 году знаменитым мистиком Алистером Кроули. Однако отношение к колоде, как впрочем и к ее создателю, по сей день неоднозначное — от полного восторга до ненависти и отторжения.
Классикой Таро стала колода из 78 карт, созданная около 1910 года английским писателем и мистиком Артуром Уэйтом в соавторстве с художницей-оккультистом Памелой Смит. Издателем карт стал житель Лондона Уильям Райдер, поэтому сама колода получила название «Таро Райдера-Уэйта». Каждая карта в ней относительно понятна — в большинстве случаев картинка на карте указывает на ее значение.
Как выбрать первую колоду Таро
Карты Таро для начинающих должны быть в первую очередь понятными. Поэтому при выборе своей первой колоды обратите внимание на то, насколько вам понятны изображенные на картах образы и сюжеты, сможете ли вы прочитать и перевести их ответы на обычный язык.
Относительно простой для новичков может стать колода Таро Райдера-Уэйта, а вот образы на картах Таро Тота не так очевидны и могут запутать. Хорошим подспорьем для начинающих станут книги о Таро, которые помогут сориентироваться в значении карт и их сочетаний.
«Если вы не планируете профессиональную деятельность и обучение, то лучшим выбором станет та колода, которая вам просто нравится. Из практических советов — лучше брать пластиковые карты, они меньше изнашиваются», — посоветовала таролог и психотерапевт Елена Высоцкая.
После того как вы выбрали первую колоду Таро, карты необходимо зарядить своей энергией — таким образом вы «подружитесь» с ними и настроите на продуктивную совместную работу. Многочисленные способы зарядки карт можно найти в сети или книгах о Таро.
«Самый простой способ — положите новую колоду под подушку на ночь, чтобы карты впитали вашу энергетику. Хранить карты лучше всего в специальном мешочке из плотной ткани или в деревянной шкатулке», — добавила эксперт.
Расклады Таро для начинающих
Начинать рекомендуется с простых техник — например, с раскладов «Карта дня» или «Ответ на вопрос». В первом случае нужно с утра вытащить из колоды одну карту, которая опишет ваш предстоящий день, во втором — предварительно задать интересующий вопрос. Некоторые тарологи считают, что начинать гадать на Таро стоит именно с этих двух техник, потому что так новичкам будет проще запомнить значения карт, не заучивая их, а наблюдая на собственном опыте.
«Карта дня» — это очень хорошая практика. Только не стоит задавать картам слишком пространные вопросы. Чем прямее и конкретнее сформулирован вопрос, тем понятнее будет ответ», — отметила Высоцкая.
Еще одной относительно простой техникой Таро считается расклад на три карты. Вначале необходимо задать вопрос (например — «Как ко мне относится мой избранник»), после чего вытащить из колоды три карты. Первая объяснит, что было у вас в прошлом, вторая расскажет о том, что происходит сейчас, а третья — что случится в будущем.
«Крест» — расклад из четырех карт, который используют, чтобы задать животрепещущие вопросы о здоровье, отношениях или деньгах. Гадать можно несколькими способами — только на старших арканах, только на младших арканах, или на всей колоде целиком. Раскладывается «Крест» в таком порядке: первая карта — слева, вторая — справа, третья — сверху, четвертая — снизу. Первая карта рассказывает о текущем положении дел, вторая предупреждает о том, чего в данной ситуации делать не стоит, третья — наоборот, дает совет, как поступить, а четвертая — предсказывает, чем все может закончиться.
Сложнее для новичков будет «Расклад на ситуацию», в котором участвуют уже семь карт из колоды. Гадать здесь при этом можно на что угодно — от романтических отношений до крупных покупок. Первые три карты символизирует события прошлого, настоящего и будущего, четвертая — надежды и страхи, пятая — то, что может изменить ситуацию, шестая дает совет, а седьмая предсказывает возможный исход.
«Можно использовать любые техники гадания на Таро из открытых источников. Единственное предложение — сначала освойте небольшие расклады на 5-8 карт и лишь затем приступайте к масштабным (существует расклад, в котором используется вся колода полностью)», — посоветовала Высоцкая.
Как читать карты Таро
Классическая колода Таро состоит из 78 карт, каждая из которых имеет свое значение и может интерпретироваться по-разному — в зависимости от ее положения в раскладе и сочетания с другими картами. Все карты делятся на две группы: старшие арканы (22 карты) и младшие арканы (56 карт). Старшие арканы указывают на масштабные события в жизни гадающего, младшие — дополняют картину и раскрывают подробности «сказанного» старшими.
«Простым языком, старшие арканы — это козыри, то есть те карты, которые описывают системные явления, сильнее влияющие на жизнь. Чем больше в раскладе старших арканов — тем более значимым считается расклад. Младшие арканы в раскладе описывают то, что человек создал сам — его действия и последствия», — объяснила Высоцкая.
Старшие арканы в Таро — это карты без масти. Каждая из этих карт имеет свой оригинальный рисунок и название — например, «Императрица», «Маг», «Суд», «Колесница» и так далее. Есть среди старших арканов и карты с пугающими названиями — «Смерть», Дьявол» и «Повешенный», однако бояться их, по словам таролога, не стоит: «Карта «Смерть» — не означает смерть, а карта «Дьявол» не несет в себе никакой чертовщины».
Младшие арканы разделены на четыре масти, каждая из которых говорит о той или иной сфере жизни: пентакли — о материальных ценностях, мечи связаны со знаниями и силой, жезлы отвечают за интуицию и творчество, а кубки в раскладе представляют чувства и эмоции.
«В целом не рекомендуется сильно привязываться к значениям карт и вычитывать в справочниках, что может означать та или иная карта. Намного важнее понимать общее направление символизма каждой карты, а также прислушиваться к собственной интуиции и попытаться на основе образов, которые вы видите перед собой, сформулировать для себя ясный ответ», — порекомендовала таролог.
Стоит ли бояться карт Таро
Бояться гадать на картах Таро не стоит. Хотя бы по той простой причине, что самостоятельная практика работы с Таро не является ни оккультной, ни магической, ни волшебной.
«Гадать самим себе — абсолютно безопасно. Навредить себе, делая расклады или изучая Таро, невозможно. Как и предсказать самому себе какие-либо деструктивные события. Вся самостоятельная работа с Таро, включая гадания подружкам, — это работа со своим бессознательным», — объяснила Высоцкая.
По ее мнению, самое важное в работе с Таро — относиться к картам как к инструменту работы с собой, лишний раз не драматизировать и не мистифицировать: «В практике Таро, как и в любой другой эзотерической практике, прежде всего должен быть трезвый и спокойный взгляд на вещи».
Можно ли гадать на картах Таро верующим людям? Церковных правил, касающихся гадания на Таро, нет. Однако любая религия выступает против прогностики: с древних времен гадание на будущее считалось греховной практикой для верующего человека.
«Если вы принадлежите к какой-то вере или конфессии и хотите заниматься Таро, лучше спросите об этом своего духовного наставника. Но с большой вероятностью — вы услышите отрицательный ответ», — предупредила Высоцкая.