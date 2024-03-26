Сближение с Карлом III, недоверие к Гарри и отъезд: как Кейт живет после признания о раке Принц Уильям и Кейт Миддлтон улетели в загородный дом в Норфолке

СМИ продолжают обсуждать онкологическое заболевание принцессы Уэльской даже спустя несколько дней после обнародования ее диагноза. Сейчас в центре внимания особенно теплые отношения Кейт с королем Карлом III, решение скрыть диагноз от принца Гарри и Меган Маркл, а также нынешнее местонахождение принцессы, попросившей дать ей «пространство и приватность». Об этом — в материале «Газеты.Ru».

Принцесса и король

close 100% Король Великобритании Карл III, королева Камилла и Кэтрин, принцесса Уэльская Chris Jackson/Getty Images

Как сообщило 25 марта издание Daily Mail, Кейт Миддлтон выпустила видеообращение и рассказала народу, что проходит курс химиотерапии под влиянием своего свекра — короля Карла III, который ранее откровенно поведал подданным сначала об увеличенной простате, а затем и обнаруженном раке. По информации газеты, принцесса решила поступить так после того, как увидела поддержку, оказанную народом монарху.

«Решение приняла только она сама, и ее побудило к этому наблюдение за реакцией общества на новость о раке короля, распространенную Букингемским дворцом», — заявил Daily Mail королевский эксперт Майкл Коул.

Он добавил, что Карл III был удивлен огромным количеством писем со словами поддержки после публикации своего диагноза. Это подтвердил и источник во дворце в беседе с The Times — он отметил, что для Кейт Миддлтон было важно теплое отношение подданных к заболевшему королю.

При этом инсайдеры британских СМИ заверяют, что за последние несколько недель и без того добрые отношения Кейт Миддлтон и Карла III стали еще теплее, поскольку оба проходят через лечение от рака. В частности, Daily Mail приводит заявление Букингемского дворца о том, что «Его Величество очень гордится Кэтрин и мужеством, с которым она выступила».

Принцесса и принц

close 100% Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Гарри Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Новость о болезни Кейт Миддлтон не могла не спровоцировать свежую волну обсуждений отношений ее мужа принца Уильяма с братом Гарри. Общественность задалась вопросом, насколько известие о раке поможет помириться рассорившимся наследникам британского престола. И быстро получила ответ — не поможет.

По мнению экспертов, хотя принц Гарри и Меган Маркл обратились к Кейт Миддлтон в пятницу, 22 марта, едва узнав о ее диагнозе, их сообщение было воспринято с вежливой теплотой — и только.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Гарри и Меган контактировали с Уильямом, но их частное сообщение было просто выражением сочувствия и не подразумевало, что братья должны собраться и оставить обиды в прошлом или что Гарри в ближайшее время должен вернуться в Соединенное Королевство», — заявил изданию The Mirror писатель и эксперт по королевским делам Том Куинн.

Он также подчеркнул — принц Уильям до сих пор обижен на все, что его младший брат говорил и делал в последнее время. Исходя из этого, первый наследник престола хоть и ответил принцу Гарри на его слова сочувствия, но это «едва ли был тот теплый неформальный ответ, который ожидается от одного брата к другому».

С другой стороны, источники дворца сообщали британским СМИ, что принц Гарри и Меган Маркл не только обратились к принцу и принцессе Уэльским публично, но и позвонили им 22 марта (правда, неясно, по видеосвязи или по телефону).

Говоря об отношениях принца и принцессы Уэльских и герцогов Сассекских, журналисты отмечают, что Гарри и Меган узнали о болезни своей родственницы так же, как и все остальные, — по телевизору. Это означает, что их не предупредили об этом заранее — как объяснил изданию The Sun эксперт по королевским делам Ричард Фицуильямс, информацию от герцогов Сассекских утаили, поскольку «в течение четырех лет они создавали бесконечные проблемы королевской семье и утратили доверие».

Впрочем, есть и другое объяснение тому, что принц Уильям не рассказал о проблемах жены со здоровьем своему младшему брату, — некоторые эксперты считают, что он вообще об этом не думал. «Все очень просто. Думаю, что из всех проблем, с которыми им пришлось столкнуться за последнюю пару недель, Гарри и Меган стояли в самом низу списка», — объяснил поведение Уильяма и Кейт королевский биограф Фил Дэмпьер.

Где сейчас Кейт?

close 100% Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уэльский Уильям Kin Cheung/AP

В пятницу, 22 марта, принцесса Кэтрин в своем видеообращении к нации сказала: «Я надеюсь, вы понимаете, что нашей семье нужно время, пространство и приватность, пока я не закончу лечение. Работа всегда приносила мне глубокое чувство радости, и я с нетерпением жду, когда смогу к ней вернуться. Но сейчас мне надо сосредоточиться на том, чтобы полностью восстановиться».

25 марта стало известно, что принцесса Уэльская Кэтрин вместе с мужем и тремя детьми переехала в резиденцию Анмер Холл в графстве Норфолк, которая была подарена им с принцем Уильямом на свадьбу в 2011 году.