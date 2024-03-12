«Наивность на грани с глупостью». Принцесса Кэтрин опубликовала странное фото — и всех напугала Принцессу Кейт Миддлтон впервые засняли с мужем Уильямом после операции

Эксперты по делам королевской семьи Великобритании разделились на два лагеря из-за отредактированной фотографии Кейт Миддлтон, которую удалили из фотобанков все крупнейшие новостные агентства. Пока одни призывают Кенсингтонский дворец опубликовать оригинальный снимок, королевские биографы просят оставить в покое мать троих детей и женщину, восстанавливающуюся после операции. В соцсетях тем временем строят конспирологические теории — вплоть до версии со смертью принцессы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Великобритании не утихает скандал, связанный с фотографией принцессы Уэльской и ее троих детей, которая была опубликована в воскресенье, 10 марта. Хотя снимок был призван заверить публику в том, что Кейт Миддлтон восстанавливается после операции в области брюшной полости дома в кругу семьи, результат публикации получился обратным: публика различила в снимке следы грубой ретуши, усомнилась в его подлинности, после чего число конспирологических теорий о загадочном исчезновении принцессы продолжило расти.

Саму фотографию удалили из фотобанков шесть крупнейших мировых агентств, в том числе Reuters, AP и AFP, — с соответствующим уведомлением. Анализ показал, что снимок был отредактирован в программе Adobe Photoshop трижды. Эксперты нашли множество несоответствий — Daily Mail, в частности, обнаружили целых 16.

Да и невооруженным глазом было заметно, что у Кейт Миддлтон на снимке слишком длинные руки, а на заднем плане зеленеют деревья, хотя на дворе еще только март.

close 100% 1. Рука принцессы Шарлотты — пустота вместо края рукава

2. Застежка молнии на кофте Кейт Миддлтон находится левее, чем должна

3. Волосы Шарлотты внезапно исчезают на правом плече

4. Правый верхний угол юбки Шарлотты подозрительно прямой

5. Правое колено Шарлотты выглядит вытертым

6. Узор на свитере принца Луи выглядит нарушенным на правой руке

7. Большой палец на правой руке Луи — размыт

8. Верхний край плиты, о которую опирается Луи, искривлен

9. Нижний — тоже искривлен

10. Пол под плитой возле стены выглядит нарушенным

11. Указательный палец на правой руке Луи заканчивается раньше, чем нужно

12. Правое плечо принца Джорджа выглядит искусственно

13. Правая рука принцессы Кэтрин размыта, но джемпер Луи — четкий

14. Волосы Кейт слева размыты, хотя джемпер — четкий

15. Волосы Шарлотты неестественно спускаются справа

16. На джемпере Джорджа — странные линии princeandprincessofwales/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

12 марта крупнейший британские СМИ со ссылкой на источник, близкий к семье принцессы Уэльской, сообщили, что она «скорее всего, очень расстроена фурором, вызванным тем, что должно было быть просто невинной семейной фотографией». Как рассказали британские медиа, на этот снимок в Виндзоре принц Уильям потратил 40 минут, используя фотокамеру Canon стоимостью в £2,9 тыс., после чего Кейт Миддлтон внесла в него «небольшие изменения», чтобы ее дети выглядели на нем безупречно. По словам источников, принц и принцесса Уэльские хотели показать неофициальную семейную фотографию в День матери, который они провели вместе.

Провал пиар-службы

Историю с отредактированным снимком Кейт эксперты сочли большой ошибкой пиар-службы принца и принцессы Уэльских, исправить которую не смогло даже личное обращение женщины к поклонникам королевской семьи в соцсетях. В нем она призналась, что сама отредактировала снимок.

«Как многие фотографы-любители, я действительно иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы принести свои извинения за всю путаницу, которую вызвала семейная фотография, которой мы поделились вчера.

Я надеюсь, что все празднующие прекрасно провели День матери. К.», — написала принцесса Уэльская в соцсети X (бывший Twitter) в понедельник, 11 марта.

После этого в британских СМИ разошелся снимок папарацци, на котором Кейт Миддлтон и принц Уильям сняты в машине при отъезде из Виндзора. Сидя на заднем сиденье, наследник престола смотрит в телефон. Лица его супруги не видно — она всматривается в окно, отвернувшись от камеры, так что можно увидеть только ее очертания. Однако это лишь дало публике почву для новых конспирологических теорий, а эксперты по-прежнему убеждены, что пиар-служба Кенсингтона лишь усугубляет ситуацию.

«Фиаско с фальшивой фотографией очень вредит имиджу королевской семьи в и без того непростое время, — сказал Daily Mail королевский эксперт Майкл Коул. — Извинения принцессы Уэльской за манипуляции с изображением в День матери — дело благое. Они будут приняты людьми добрыми и понимающими. Кейт останется популярной у публики. Но нельзя не признать, что этот эпизод показывает ужасную наивность, граничащую с глупостью».

По словам Коула, появление снимка папарацци не могло отвлечь общественность от того факта, что королевская семья официально опубликовала сфальсифицированный снимок. «Теперь Кенсингтонский дворец должен выступить с полным и убедительным объяснением, как и почему появилась эта нелепая попытка манипулировать медиа», — призвал он. Эксперт также отметил, что в противном случае доверие к королевской семье будет серьезно подорвано: «Солгите один раз — и вам не поверят, когда вы будете говорить правду».

Это подтвердил и биограф герцогов Сассекских — принца Гарри и Меган Маркл Омид Скоби — не относящийся к тем, кто находится на стороне принца и принцессы Уэльских. «Публике становится невероятно сложно поверить хотя бы одному слову (или новому фото), которое они публикуют», — отметил он.

Обнародовать оригинальное фото призвали многие эксперты — в том числе журналист Пирс Морган. Однако Кенсингтонский дворец уже отказался это делать.

В защиту Кейт

Несмотря на критику, 12 марта в Великобритании начали раздаваться многочисленные голоса с призывами оставить Кейт Миддлтон в покое. В The Sun вышла редакционная колонка именно с таким заголовком — «Оставьте Кейт в покое». Она обращена «ко всем троллям в социальных медиа, идиотам-конспирологам и язвительным критикам в медиа».

«Их яростные атаки на будущую королеву из-за ее фотошопа фотографии на День матери не просто абсурдны. Теперь они выглядят как кампания по травле преданной мамы, поправляющейся после серьезной операции, которая просто хотела показать публике идеальный портрет себя и своих детей», — написало издание. Газета напомнила, что миллионы других женщин делают в соцсетях то же самое. А Кейт Миддлтон — такая же женщина, которая оказалась в центре внимания из-за брака с Уильямом — «и с тех пор ни разу не сделала неверного шага».

close 100% Stephen Lock/Global Look Press

Дать Кейт Миддлтон передышку призвала также биограф королевской семьи Ингрид Сюард. «Это смехотворно и глубоко несправедливо, когда она пытается восстановиться после серьезной операции, — цитирует ее The Sun. — Она позировала для фотографий всю свою королевскую жизнь, так что дайте ей отдохнуть».

Тем временем королевский эксперт Дженни Бонд заявила, что принцесса Уэльская находится «в хрупком душевном и физическом состоянии», сообщает Daily Mail. Она тоже призвала «оставить в покое» принцессу, которая, скорее всего, чувствует себя сейчас «совершенно несчастной». К голосам в защиту Кейт присоединились и биограф королевской семьи Анджела Левин, а также актриса Вупи Голдберг, которая заявила: «Может быть, она и будущая королева, но она все равно фотограф-любитель».

Почему публика не верит королевской семье

Таинственность, которой окружена Кейт Миддлтон, — отредактированная фотография, два мутных снимка папарацци и отказ Кенсингтонского дворца пролить свет на происходящее, — становится плодородной почвой для разнообразных конспирологических теорий. Публика не понимает, почему королевская семья скрывает, чем больна принцесса, поэтому в соцсетях обсуждают самые разные версии.

Согласно официальной, 16 января этого года Кейт Миддлтон была госпитализирована для плановой операции в брюшной области: Кенсингтонский дворец позднее сообщил, что она прошла успешно, однако принцесса будет восстанавливаться и появится на публике не раньше Пасхи. Через две недели ее выписали — и она отправилась домой, в коттедж Аделаида в Виндзоре. В начале марта в СМИ распространился снимок папарацци — на нем Кейт Миддлтон сидела в автомобиле в пассажирском кресле, а за рулем находилась ее мать Кэрол Миддлтон. Лицо принцессы закрывали большие солнцезащитные очки. И, наконец, 10 марта было опубликовано первое официальное фото принцессы после болезни — как выяснилось, отредактированное. На следующий день в газетах появился снимок с принцем Уильямом. Лица, опять же, не было видно.

В соцсетях же обсуждались версии произошедшего.

Многие пользователи убеждены, что Кейт Миддлтон пережила пластическую операцию на лице, — например, круговую подтяжку, — и по этой причине не может фотографироваться. «Думаю, если это Кейт Миддлтон, то она сделала полную реконструкцию лица, пластическую операцию. У нее исчезли глубокие морщины и родинки», — пишут в соцсетях.

Другие полагают, что принцесса находится в процессе развода с мужем — поскольку на снимке в День матери на ней нет знаменитого кольца с сапфиром, подаренного ей принцем Уильямом и принадлежавшего когда-то принцессе Диане.

«Кольца нет, деревья посреди зимы распустились, джинсы после серьезной операции на брюшной полости, форма лица полностью отличается от фотографии из машины», — анализировал один из обитателей соцсетей в пользу своей версии.

Часть комментаторов высказываются в пользу бразильской подтяжки ягодиц (BBL), которую якобы сделала Кейт и которая не позволяет ей появляться на публике в полный рост. «Кейт Миддлтон сидит на новой семейной фотографии, потому что скрывает свою BBL», — пишут в соцсети X.

close 100% AP

В начале февраля одно из испанских изданий выдвинуло версию, что Кейт Миддлтон вовсе не выходила из госпиталя и находится в коме после неудачной операции на брюшной полости. «Развились серьезные осложнения, которых они не ожидали, поскольку операция прошла хорошо, но послеоперационный период стал не таким удачным», — заявили на испанском телевидении.

К слову, многие пользователи соцсетей, полагающие, что Кейт Миддлтон находится в коме, уверены, что это результат домашнего насилия со стороны принца Уильяма (например, черепно-мозговая травма). Более того: есть версия, что 27 января наследник престола пропустил такое важное событие, как поминальная служба по случаю кончины короля Константина Греческого, поскольку в тот день его жена вышла из комы — будто бы он хотел быть рядом с ней и убедиться, что она поддержит его версию произошедшего.

Не исключают пользователи соцсетей и того, что Кейт Миддлтон умерла — а на фотографиях папарацци появляются либо двойники принцессы, либо ее сестра Пиппа. «…женщина в машине с мамой Кейт… Ясно, что это не она», — пишут на Reddit. Там же один из пользователей сообщил, что слышал, будто Кейт Миддлтон забеременела от постороннего человека, ее вынудили сделать аборт — и у принцессы случился нервный срыв.

Еще одно предположение заключается в том, что Кейт Миддлтон проходит программу лечения от расстройства пищевого поведения — булимии. В подтверждение этой версии одна из пользовательниц отметила, что на фотографии с Кэрол Миддлтон находится именно Кейт, но слегка набравшая вес.