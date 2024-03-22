«Магия — наука с элементами творчества». Интервью со звездой «Битвы экстрасенсов» Соней Егоровой

Финалистка 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Соня Егорова выиграла шоу «Экстрасенсы. Реванш», в котором участвовали серебряные призеры «Битвы». В интервью «Газете.Ru» она рассказала, как открыла в себе экстрасенсорные способности, какие вещи не использует в ритуалах и что нужно для того, чтобы изменить себя. А еще — о том, почему не откровенничает с посторонними о браке с рэпером Pharaoh.

— С 18-го сезона «Битвы экстрасенсов», когда вы заняли второе место, прошло почти семь лет. С какими чувствами вы возвращались на проект?

— С ощущением своей силы и куража. Было интересно посмотреть на себя в условиях съемок и конкуренции через столько лет. У меня сейчас другой подход к прохождению испытаний и намного больше опыта.

— Было ли обидно тогда — много лет назад — проиграть Константину Гецати? И обидно ли сейчас за то, что в прошлый заход вы не стали первой?

— Я бы не могла назвать это обидой, скорее — мелочами жизни. Прошло уже много времени, и, честно говоря, я уже и забыла об этом. Я получила огромный опыт в 18-м сезоне и огромное количество практики после. Это намного важнее. Хотелось проверить на опыте, насколько сейчас я могу больше, чем в 18-м сезоне.

— Быть первой для вас — важно?

— Смотря в чем. В «Реванше» мне было очень интересно, и я получала удовольствие от процесса. Процесс был для меня важнее результата. Это интересный опыт. У проектов всегда очень необычные испытания и достойные соперники.

— С кем из участников «Реванша» было интереснее всего соперничать?

— Мне интересен абсолютно любой соперник. Да и с собой прежней интересно было соперничать. Хотелось понять, насколько я выросла в практике за эти годы: лучше ли вижу и насколько много могу увидеть без ритуалов. Сама. Только своими способностями.

Многие экстрасенсы перед испытанием проводят ритуалы, призывают духов. Я ничего не имею против таких методов, но я всегда была за «чистое» сенсорное восприятие, за то, чтобы видеть без помощи духов и ритуалов, без помощи дополнительных инструментов

close 100% sonya_egorova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)





— Эмоции на съемках «Реванша» сходны с теми, что вы испытывали на «Битве экстрасенсов»?

— Увы, нет. Прошло много времени. Я сильно изменилась. Если бы сейчас я могла вернуться в прошлое и пройти «Битву экстрасенсов» с самого начала, я бы делала все совершенно иначе. Я стала сильнее и увереннее. Уже не было того волнения и страха, как на «Битве».

— Участников «Битвы экстрасенсов» часто критикуют за то, что они завышают цены на свои услуги. Это справедливая критика?

— Прошу меня простить, не имею понятия о регуляторах рынка эзотерических услуг.

— Если говорить о ведовстве как о профессии, какими навыками должна обладать ведьма?

— Смею предположить — критическим мышлением. Его часто не хватает многим практикующим. В магии главное — отличать силу от эго и иллюзии от правды. Магия — это точная наука с элементами творчества. И кроме силы, нужно иметь трезвый ум и понимание, как применить свою силу правильно. Ну и, конечно, не надеть корону эго и не решить, что ты всемогущий. Ибо это начало конца в любой магической практике.

— Как вы поняли, что у вас есть необычные способности? В чем они выражались?

— На Патриарших со мной заговорил кот! (смеется.) А если серьезно, я просто начала видеть: энергетику, чакры, мертвых. Все это, конечно, на первых порах было урывками, и я думала, что схожу с ума. Но, к счастью, вскоре встретила свою наставницу, которая объяснила мне, что к чему и как этим управлять.

close 100% sonya_egorova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Когда современные ведьмы говорят о проведении ритуалов — это как в кино? Задействуются куриные лапы, кровь, волосы?

— Ритуалы бывают разными. У каждого своя практика. Кто-то, наверное, использует лапы и ногти. Я в своих ритуалах их не использую. А кровь — это вообще универсальная «точка входа» в энергетику человека. По крови можно многое сделать.

Всегда предупреждаю людей о том, что давать свою кровь для ритуала опасно, если не знаешь, как практик работает. Особенно тем практикам, которые работают с бесами. Ибо бесы через кровь могут и жизнь, тянуть, и здоровье, и любые блага.

— Приворот и порча действительно существуют? Стали бы вы прибегать к таким действиям для достижения целей?

— Да! Существуют. Но не так часто встречаются, как многие думают. Я порчи и привороты не делаю, я против насилия над свободой воли и выбора человека. Я их снимаю и возвращаю тем, кто их заказывал. Чтоб больше желания заказывать такое не возникало.

— На YouTube-шоу «Правила жизни» ваш муж, рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин»), в прошлом году признался, что его с вами роднит нелюбовь к людям. Тогда он сказал: «Мы же оба людей не любим. Мы же если половины одного целого, нам эти люди не [сдались] в принципе… И кому-то там выносить, смаковать — для чего? Люди злобные, люди глупые, люди завистливые». Вы с этим согласны?

— Если вы не будете рвать контекст, а посмотрите интервью целиком, там становится понятно, что Глеб имел в виду под «не любим людей». А он имел в виду, что мы не любим шумные компании, тусовки, светские выходы. Нам хорошо в нашем мире, в обществе друг друга, наших друзей и близких.

Общество сейчас очень озлобилось, и это видно даже по количеству агрессии в интернете. Люди любят осуждать и обсуждать, вешать ярлыки и сливать свой негатив, зависть и злобу на других. Это не увлекательно и в целом слабовато в пределах человеческого уровня как такового.

— Есть ли у общественности хоть какой-то шанс узнать, как познакомились такие два человека из разных миров, как вы и Pharaoh?

— Вам ли не знать, что счастье любит тишину. Мы познакомились по воле случая, и оба поняли, что это то самое настоящее. Этого настоящего мы оба ждали. А обстоятельства не важны. Зачастую мироздание создает людям удивительные и совсем не логичные пути друг к другу.

close 100% Рэпер Pharaoh coldsiemens/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Сложно ли жить, обладая экстрасенсорными способностями?

— Легко жить неинтересно.

— В быту, в семье, в личной жизни они помогают?

— Да, особенно когда я забываю, где положила зарядку от iPhone. В остальном — в быту я способности не использую. Быть человеком классно. Просто человеком. Иногда ошибаться, получать опыт, чувствовать, радоваться, бояться. Я не хочу лишать себя простых человеческих радостей и опыта.

Экстрасенсы не видят все всегда. Это невозможно. Для того, чтобы увидеть что-то, нужно определенное состояние, нужно настраиваться. Люди смотрят «Битву» и думают, что мы видим все и сразу, но это не так. Монтаж вырезает моменты, когда мы молчим и входим в «рабочее» состояние. А на это нужно время и концентрация. Это состояние не всегда с нами. В обычной жизни мы люди. Да, безусловно, мы чувствуем больше, чем другие, но чтобы видеть сквозь стены, все же нужна настройка.

— В последнее время в России в моду вошло гадание на таро, этому выучились многие знаменитости. Как думаете, почему? Гаданию правда может научиться кто угодно? Как вы вообще относитесь к популярности экстрасенсов?

— Гадание на таро и другие виды гадания пользовались громадной популярностью еще в царской России, так что утверждение «про последнее время» не совсем корректно. Традиции предков никуда не выкинешь. Однако же есть фактор кощунства — шкурный интерес. Тем самым ставка на профанацию.

— Что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь — погадать, совершить ритуал или предпринять какое-то конкретное действие?

— Работа над собой! Постоянная работа и эволюция. Магия может изменить некоторые возможные пути развития, может даже дать то, что человек не заслужил и к чему не готов. Но за это надо платить, и платить не деньгами. Своим трудом, работой со своей энергетикой, человек может добиться очень многого. Без всяких ритуалов. Но это труд. И, увы, не все готовы к такому труду.

— Ведьмы — хорошие психологи?

— Магия и психология — все же разные вещи. Если у человека проблемы с психикой, я не возьмусь с ним работать, я отправлю его к психологу.