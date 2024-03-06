Показали немного тела: как прошла Неделя моды в Париже

На завершившейся Неделе моды в Париже было много знаменитостей. Пока в первых рядах показов блистали Мария Шарапова и Кейт Бланшетт, модели на подиумах демонстрировали прозрачные платья, оборки и рюши, а также тисненую кожу. Какие тренды задала Неделя на будущую осень — в материале «Газеты.Ru».

5 марта в Париже завершилась Неделя моды «Осень-Зима 2024 года» — самое масштабное мероприятие сезона, традиционно привлекающее больше всего знаменитостей, блогеров и стилистов. Мария Шарапова и Серена Уильямс фотографировались вместе перед показом Valentino, Ринго Старр и Пол Маккартни заняли первые места в группе поддержки Stella McCartney (бренд дочери музыканта), Кейт Бланшетт видели на показе Louis Vuitton, Сидни Суини и Эмму Коррин — на Miu Miu. Сами же коллекции крупнейших модных домов мира — не только французских, но и японских, британских и даже итальянских, — продемонстрировали весь спектр стилей и фасонов, от авангарда Comme des Garçons до романтики Chloe и суровой классики Hermes.

Вырезы

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Осенне-зимний сезон этого года будет временем одежды с дозированным количеством обнаженного тела. Этой цели служат топы и платья, часто вечерние и коктейльные, с вырезами на груди или боках, открывающими взору зрителей то полоску на животе или груди, то бочок или бедро — в общем, нечто манящее и недостижимое. Этой детали достаточно на черных платьях-футлярах Mugler и Miu Miu, летящих нарядах Valentino, Giambattista Valli, Nina Ricci и Loewe.

Прозрачное

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Блузы, платья, топы, даже юбки из разнообразного шифона и кружева включили в коллекции почти все модные дома. Особенно выделился в этом смысле Saint Laurent, показавший практически прозрачную коллекцию, в которой некоторые платья и вовсе напоминали натянутые на все тело капроновые колготки, да еще и телесного цвета. Для дома это, впрочем, естественно, — именно его основатель Ив Сен-Лоран в 1966 году первым представил публике прозрачные блузки.

Прозрачное, однако, — не обязательно настолько, чтобы модель представала перед зрителями практически обнаженной. Giambattista Valli скромно ограничились летящими, как вуаль, прозрачными юбками, а суровый дом Dior, в котором модельер Мария Грация Кьюри в каждой коллекции отстаивает права и свободы женщин, показал топ-сетку поверх черного бра. Mugler, Valentino, Ann Demeulemeester, Alexander McQueen, Nina Ricci, Victoria Beckham и Chloe исследовали способы показать и не показать тело женщины в кружеве и прозрачном шелке. Сочетать прозрачные ткани, к слову, можно с кожей — по контрасту тонкого и плотного.

Тисненая кожа

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Кожи на подиумах в Париже, как и везде, было предостаточно — на осень и зиму нам предлагаются все варианты, от дубленок и кожаных плащей до платьев и топов, в основном — черных. Внимание на себя обращают многочисленные варианты тиснения, несколько оживляющие мотоциклетную эстетику. Дом Stella McСartney обошелся классической искусственной кожей «под крокодила», выделка кожи у Valentino напоминала шкуру рептилии уже весьма отдаленно, а лаковая кожа у Schiaparelli и вовсе выглядела стеганой курткой. Еще более причудливые варианты тиснения, в которых дело дошло даже до растительных узоров, предложили Comme des Garcons, Alexander McQueen, Nina Ricci и Balmain.

Объемные цветы

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Цветочная карта в Париже была разыграна своеобразно и местами неожиданно. Дом Valentino ограничился объемными черными цветами в цвет платья, бренд Patou включил в коллекцию наряд, скромно расшитый цветочными кисточками, а вот креативный директор дома Balmain Оливье Рустен предложил носить цветы в виде топа-букета, оторванного, по всей видимости, прямо с руками (тема растительности у Balmain, впрочем, была больше раскрыта через виноградные лозы на платьях). Отдельные бренды — Chloe, Louis Vuitton, Giambattista Valli — украсили наряды таким количеством рюш и оборок, что они сами собой превратились в ходячие розы, эустомы и хризантемы с белыми, голубыми и белыми лепестками.

Синий

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Цветом настроения парижской Недели безусловно можно назвать синий (а еще черный, если кто-то считает его цветом). Яркий королевский синий, ультрамарин, суровый сине-черный navy blue, лавандовый голубой — в коллекциях Balenciaga, Nina Ricci, Victoria Beckham, Loewe, Givenchy, Balmain, Saint Laurent, Patou, Marine Serre, Louis Vuitton, Chanel и Miu Miu. Синим, к слову, осенью может быть что угодно — от делового костюма и пальто до вечерних платьев. Или просто колготок.