Отстояли традиции: что показали кутюрье на Неделе высокой моды

В Париже завершилась Неделя высокой моды. Свои коллекции haute couture представили 29 модных домов — в будущем их наряды можно будет увидеть на звездах, выходящих на красные дорожки. Специально на Неделю во французскую столицу приехали Дженнифер Лопес, Кайли Дженнер, Зендея и другие звезды мирового шоу-бизнеса. «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких коллекциях, представленных модельерами.

Подошла к концу Неделя высокой моды, на которой свои весенние коллекции haute couture представили участники французского Синдиката высокой моды, а также его члены-корреспонденты и приглашенные дизайнеры. В течение четырех дней, с 21 по 25 января, на подиумы в Париже выходили модели в нарядах, которые мы в будущем увидим на красных дорожках крупных премий и фестивалей. Ручная работа, тонкая вышивка, золото, кристаллы, замысловатые плиссировки, органза и муар, игра с традициями старых французских домов моды, новаторские идеи модельеров и, наконец, дивной красоты платья, не предназначенные для обычной жизни, — все это обычно наблюдают зрители на показах в рамках Недели. В этом сезоне кутюрье оправдали их ожидания.

Schiaparelli

close 100% Schiaparelli Couture Spring 2024 Global Look Press

Неделю высокой моды в Париже открыл в понедельник один из самых ожидаемых показов. Сегодня коллекции для бренда, основанного в 1927 году эксцентричной итальянкой Эльзой Скиапарелли, создает американский модельер Дэниэл Роузберри.

Под музыкальные темы из «Чужого» и «Оппенгеймера» на подиум выходили модели в нарядах с гипертрофированно объемной и мягкой линией плеч — как у голливудских инопланетных принцесс и воинов. Черный латекс, бахрома и шипы соседствуют в коллекции с классическими признаками вечерних платьев с тонко утянутой талией, вышивкой жемчугом и скульптурными топами. Особое внимание зрителей привлекла модель, вышедшая на подиум с «младенцем», сделанным из кристаллов Swarovski и деталей использованных гаджетов. Вслед за ней появилась манекенщица в платье, полностью инкрустированном CD-дисками, материнскими платами и другими деталями вышедшей из употребления техники начала 2000-х.

Участие в показе приняли несколько моделей русского происхождения — Ирина Шейк, Наташа Поли и Татьяна Чурбанова. Среди звездных гостей были замечены Дженнифер Лопес в объемном жакете, покрытом, по сообщению AP, рядами лепестков настоящих белых роз, Рената Литвинова в ярко-красном жакете с вышитыми на нем насекомыми, Зендея и Хантер Шафер.

Dior

close 100% Dior Couture Spring 2024 Global Look Press

Кутюрная весенняя коллекция Дома Dior стала переосмыслением ДНК бренда, а именно лежащего в ее основе фасона знаменитого платья La Cigale, представленного Кристианом Диором в 1952 году. То платье, как утверждал сам кутюрье, было вариантом нарядов XVIII века — но облегченным на современный 1950-м манер, отражавший эстетику машин и самолетов того времени с их обтекаемыми формами . Сегодня La Cigale с его пышной юбкой и тончайшей талией переживает новый этап развития — и становится еще легче. Однако вариант Марии Грации Кьюри, креативного директора дома, создан из того же тяжелого плотного муара — только юбка стала менее пышной, талия менее тонкой, да и сам материал стал современнее, легче.

«Мы хотели подчеркнуть идею господина Диора, но в варианте, который будет проще носить, потому что во времена своего создания она была блестящей, но сейчас это по-настоящему неудобно», — заявила Мария Грация Кьюри перед показом (цитата по WWD). Она также призналась, что впервые работала с муаром.

Звездой первого ряда показа стала певица Рианна, которая скомбинировала элегантный черный костюм с черной бейсболкой. Гостьями шоу стали также актрисы Натали Портман и Аня Тейлор-Джой.

close 100% Chanel Couture Spring 2024 Global Look Press

Коллекцию дома его креативный директор Вирджини Виар посвятила балету — в знак тесной связи его основательницы Габриэль Шанель с этим видом искусства (в 1924 году она создала костюмы для дягилевских «Весны священной» и «Голубого экспресса»). Отсылкой к балету стали плотные белые колготки на манекенщицах в сочетании с черными туфлями , мини-юбки, длина которых наращивается при помощи прозрачной органзы, летящие балетные пачки и трогательная деталь в виде черных бантов, украшающих волосы моделей. Не обошлось, разумеется, без классического твида — в пастельных тонах.

Звездными гостями показа стали Наоми Кэмпбелл, Кендрик Ламар и Инес де ла Фрессанж.

Armani Privé

close 100% Armani Prive Couture Spring 2024 Global Look Press

В пресс-релизе, распространенном перед показом итальянского дома, говорилось, что новая кутюрная коллекция стала «объятием, раскрытым для разных культур» и «воображаемым путешествием с Запада на Восток», сообщает WWD. И действительно, в богато декорированных нарядах угадываются то признаки индийского сари, то силуэты японских кимоно и марокканских кафтанов, то традиционные атласные шаровары жительниц Юго-Восточной Азии.

Все это путешествие объединяется в единую коллекцию благодаря шелку, атласу, тонкому кружеву, замысловатым плиссировкам , принтам цвета тропического заката и вышивке кристаллами по тонкой паутинке ткани.

В первых рядах показа заседали Глен Клоуз, Гвинет Пэлтроу, Жюльетт Бинош и Ольга Куриленко.

Rahul Mishra

close 100% Rahul Mishra Couture Spring 2024 Kay-Paris Fernandes/Getty Images

Индийский дизайнер Рахул Мишра, ставший в свое время первым представителем своей страны, которого пригласили к участию в Неделе высокой моды в Париже в качестве гостевого дизайнера, в этом году поразил зрителей авангардной коллекцией, посвященной насекомым и рептилиям. Перед показом он объяснил журналистам, что насекомые сегодня сталкиваются с угрозой исчезновения.

«Ежедневно они подвергаются опасности либо сокращения численности, либо полного истребления, и никто не говорит об этом», — цитирует модельера WWD.

Насекомые в коллекции Рахула Мишры появляются в виде вполне натуралистичных изображений стрекоз, мух и бабочек, вышитых вручную на прозрачных круглых щитах в руках моделей, джинсах и других деталях образов. Вечернее платье из фисташковой органзы, украшенное стрекозами, топ в виде все той же стрекозы, только гигантской, гекконы, рассевшиеся по объемному шарообразному мини-платью подчеркивали идею борьбы за биоразнообразие .

В коллекции было много золота — в виде тюрбанов, вышивок и расшитых пайетками облегающих платьев. Много глубокого черного — мини-платья с пайетками, украшенные гигантскими бантами, топы, накидки. Отсылкой к индийской культуре стали не только тюрбаны, но также платья-сари и мужские кафтаны.

Jean Paul Gaultier by Simone Rocha

close 100% Jean Paul Gaultier by Simone Rocha Couture Spring 2024 Getty Images

Коллекция ирландского дизайнера Симон Роша, созданная ей для Jean Paul Gaultier по приглашению ушедшего на пенсию основателя дома, привела критиков в восторг. Фирменная бретонская полоска, моряцкие шапочки, корсеты и конусообразные бра Жан-Поля Готье в романтичной кукольной эстетике Симон Роша обрели нежность и женственность.

«Я обожаю их, они менее агрессивные, чем мои. Они более женственны — поскольку более округлы», — описал конусообразные бра от Симон Роша сам Готье после показа. В беседе с журналистами он оценил работу модельера на 12 очков — по традиции «Евровидения».

Кроме того, Симон Роша романтизировала корсеты от основателя дома — они стали нежно-бежевыми с длинными атласными лентами вместо жесткой шнуровки (лент в коллекции вообще много). Бретонская полоска также выполнена в виде лент, заворачивающихся в банты. Нежности добавили и пышные фатиновые юбки, кринолины, перчатки и аксессуары в руках моделей — металлические розы.

В первых рядах показа сидела младшая из сестер Кардашьян Кайли Дженнер: в этом году она представляет свой клан на Неделе высокой моды в Париже.

Valentino

close 100% Valentino Couture Spring 2024 Global Look Press

Кутюрная коллекция, созданная креативным директором дома Пьерпаоло Пиччоли, у российских критиков вызвала смешанную реакцию по причине буйства красок.

«Обожаю то, как с цветом работает Пьерпаоло Пиччиоли для Valentino! Простые силуэты и яркие краски! Берите на заметку! Эта кутюрная коллекция, пожалуй, самая носибельная из всех представленных!» — написал в своем Telegram-канале стилист и телеведущий Александр Рогов.

А вот канал «Модные хроники Злой Киски» — противоположного мнения: «Сочетание цветов — несочетаемое, в самых тусклых оттенках. Крой изделий и посадка вызывает много вопросов. Образы из синтетического материала (мишура, дождик), пальто, топы и вовсе отталкивают».

И действительно, сочетание цветов выглядит смелым: зеленый с желтым, лиловый с мятным, синий с ярким фисташковым, серый с неоновым салатовым . Цветовая вакханалия компенсируется лаконичностью кроя и отсутствием декора (исключение составляют наряды с перьями и красный кожаный плащ в золотых шарах, а также вышивка по прозрачному лифу вечернего платья).

Звездой показа стала Кайли Дженнер, вышедшая в свет вместе со своей четырехлетней дочерью Сторми.