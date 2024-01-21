У ключевых членов британской королевской семьи проблемы со здоровьем. Кто их заменит? Какие мероприятия из-за болезни пропустят Кейт Миддлтон и Карл III

Королевская семья Великобритании временно обезглавлена. Два ее старших члена — Карл III и принцесса Уэльская — выбыли из строя по болезни, а супруг Кейт Миддлтон принц Уильям взял перерыв в работе, чтобы поддерживать жену и заботиться о детях. Кто будет посещать королевские мероприятия вместо них и что пропустят Уильям, Кейт и Карл III — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось с принцессой

close 100% Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям с детьми: принцессой Шарлоттой, принцем Джорджем, принцем Луи и Мией Тинделл, 2023 год Samir Hussein/WireImage/Getty Images

О том, что принцесса Уэльская Кэтрин перенесла «плановую операцию на брюшной полости» в одной из лондонских клиник, публике сообщили 18 января, спустя двое суток после госпитализации.

«Операция прошла успешно, ожидается, что она останется в больнице в течение ближайших 10-14 дней, прежде чем вернуться домой и продолжить восстанавливаться, — говорилось в заявлении Кенсингтонского дворца, опубликованном в соцсетях. — Согласно текущим медицинским рекомендациям, она, скорее всего, вернется к своим общественным обязанностям не раньше Пасхи».

Пресс-служба дворца добавила, что Кейт Миддлтон хотела бы, чтобы публика отнеслась с пониманием к ее желанию сохранить для детей ощущение нормальной жизни. Принцесса Уэльская выразила надежду, что ее медицинская карта останется личным делом.

Дворец при этом заверил общественность, что будет информировать о состоянии ее здоровья в случае необходимости. Представители Кейт также уточнили, что операция Кейт не связана с онкологией.

Поскольку из-за операции было отменено участие принцессы Уэльской во всех публичных мероприятиях, Кенсингтон принес подданным извинения: «Она с нетерпением ждет, когда сможет компенсировать все это».

Позднее в лондонском госпитале был замечен муж Кейт Миддлтон принц Уильям, приехавший навестить пациентку. Папарацци удалось запечатлеть его отъезжающим от больницы за рулем Audi в окружении телохранителей. Как сообщали источники издания The New York Post, принц Уэльский отменил все запланированные мероприятия, чтобы быть рядом с женой и заботиться о детях — Джордже, Шарлотте и Луи. Из Лондона он вернулся в свою резиденцию в Виндзор.

По словам бывшего дворецкого короля Карла III Гранта Гарольда, мероприятия с участием Кейт планируются за шесть месяцев, «если не больше», так что тот факт, что она не будет на них присутствовать, может вызвать долю разочарования у публики, учитывая всеобщую любовь к ней. Гарольд предположил, что королевская семья будет вынуждена искать замену — в результате, вероятно, у принца Уильяма, когда он вернется к работе, появится больше обязанностей.

«Поскольку Кейт возьмет два или три месяца отпуска, а это весьма продолжительный период времени, без всякого сомнения, это повлияет на всю королевскую семью, поскольку другим ее членам придется взять на себя весь объем работы», — заявил Гарольд.

Среди мероприятий, которые, вероятно, пропустят принц и принцесса Уэльские — королевский тур в Италию, ожидавшийся в марте. Кроме того, они не посетят церемонию вручения премии BAFTA, которая состоится уже в январе, а также парад Ирландской гвардии на День Святого Патрика — Кейт Миддлтон, как известно, носит звание почетного полковника этого полка.

Что произошло с королем

close 100% theroyalfamily/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отменил участие в мероприятиях и отец принца Уильяма, король Карл III. 17 января стало известно, что он тоже ложится на операцию — по «коррекции увеличенной простаты», у правителя Великобритании обнаружили доброкачественное новообразование. Вслед за тем его ожидает «короткий период восстановления».

Как рассказал изданию NBC News источник в Букингемском дворце, монарх сам пожелал, чтобы его диагноз был обнародован — в надежде, что это сподвигнет других мужчин старше 50 не бояться посещать уролога.

Среди отмененных мероприятий с участием короля оказался, в частности, прием в здании его фонда Dumfries House в Шотландии, где ожидались высокие гости со всего мира.

Кто заменит выбывших?

close 100% Принц Эдвард и Софи, герцогиня Эдинбургская Kin Cheung/AP

Из-за проблем со здоровьем у двух старших членов королевской семьи и отпуска по уходу за детьми у еще одного их обязанности — участие в публичных мероприятиях — ложатся на плечи младшей сестры короля принцессы Анны и его брата принца Эдварда (еще один сын Елизаветы II, принц Эндрю, из-за дружбы с осужденным за педофилию Джеффри Эпштейном отлучен от своих королевских обязанностей, скорее всего, навсегда).

Кроме того, право представлять королевскую семью имеет супруга принца Эдварда Софи, герцогиня Эдинбургская — по всей вероятности, именно их в ближайшее время и будут видеть на всех публичных мероприятиях, где присутствие родственников короля Карла III необходимо.

Узнать все о порядке престолонаследия в Великобритании можно здесь.