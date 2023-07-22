Разрыв традиции. Какое образование выбирают члены британской королевской семьи?

Старшему сыну принца Уэльского Джорджу исполнилось 10 лет. Мальчик является вторым в очереди на британский престол, но в силу возраста его жизнь не слишком богата событиями. В основном он учится и принимает участие в светских мероприятиях вместе с родителями. «Газета.Ru» разобралась, где получают образование члены британской королевской семьи и как сильно поменялись традиции за несколько поколений.

Разрыв традиции

Сначала отпрысков британской королевской семьи по традиции обучали дома, а не отдавали в детский сад. Начиная с трех лет принц Чарльз — нынешний король Великобритании Карл III — занимался в Букингемском дворце со своей гувернанткой Кэтрин Пиблз, она же обучала его сестру принцессу Анну, а также младших братьев Эндрю и Эдварда.

Ситуация изменилась в 80-х, когда дети Чарльза, принцы Уильям и Гарри, стали первыми представителями королевской семьи, которых отдали в детский сад (к слову, находившийся рядом с домом).

В 1985 году принц Уильям в возрасте трех лет отправился в частное дошкольное заведение миссис Майнорс, располагавшееся за углом Кенсингтонского дворца, резиденции его родителей. Двумя годам позже там же оказался принц Гарри.

close 100% Willcocks Nursery School в Лондоне Shutterstock

Принца Джорджа отдали в детский сад в два с половиной года — он пошел в Westacre Montessori School в Норфолке, где, как можно понять по названию, преподавание шло по системе Монтессори (она основана на идее самостоятельности и свободе ребенка). Его младшая сестра Шарлотта и брат Луи поступили в детский сад Willcocks Nursery School в Лондоне, стоимость обучения в котором составляла, по данным газеты Express, £14,5 тыс. (более 1,6 млн руб.) в год.

Школьная парта вместо гувернантки

Что касается школьного образования, то здесь первопроходцем оказался сам принц Чарльз. Его мать Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет учились на дому (в Букингемском дворце) у гувернантки Мэрион Кроуфорд и приглашенных преподавателей. В том числе — у заместителя проректора Итонского колледжа Генри Мартена.

А вот будущий король Карл III, тоже начинавший обучение с гувернанткой, все же был отправлен в начальную школу Hill House в Западном Лондоне со смешанными классами, в которых были и мальчики, и девочки.

Принцы Уильям и Гарри с пяти до восьми лет ходили в начальную школу Wetherby в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

close 100% Школа Lambrook в Виндзоре Ian Jones

Дети принца Уильяма стали учащимися частной школы Thomas's Battersea с академической программой обучения литературе, арифметике, французскому языку и естественным наукам. А вот принц Луи в прошлом году в возрасте четырех лет отправился учиться вместе со старшим братом и сестрой — в школу Lambrook в Виндзоре, куда переехали их родители, чтобы быть ближе к королеве Елизавете II.

Подготовительная школа

В Великобритании дети также отправляются в подготовительную школу, где они учатся до 13 лет. Принца Чарльза отправили туда же, где учился его отец принц Филипп, — в школу Cheam, расположенную в Хэдли, графство Гемпшир. Она была основана еще в 1645 году — и в ней, например, учился отец бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля Рэндольф.

close 100% Школа Ludgrove Ian Jones

Старший сын принца Чарльза Уильям учился в школе для мальчиков Ludgrove School. Тоже, кстати, не в Лондоне. Это независимое учебное заведение для детей от 8 до 13 лет, основанное в 1892 году, расположено в Беркшире.

Его отличительной особенностью является обширная территория с садами и парками, где учащиеся могут заниматься спортом: футболом, регби, хоккеем и беговыми лыжами, а летом — еще и крикетом, легкой атлетикой, теннисом и плаванием.

Что ждет принца Джорджа?

В среднюю школу принцу Джорджу еще только предстоит пойти — и пока неизвестно, какое учебное заведение выберут для него родители.

Это может быть школа Gordonstoun в шотландском городе Файф, где учились его прадед принц Филипп, его дед Карл III, а также принц Эндрю и другие члены семьи (к слову, король ненавидел это учебное заведение и называл его «кошмарной вещью»).

close 100% Колледж Marlborough в Уилтшире Wikimedia Commons

Кроме того, в будущем его могут отправить в колледж Marlborough в Уилтшире, где учились его мать Кейт Миддлтон и тетя Пиппа, а также принцесса Евгения, отличившаяся хорошей успеваемостью.

Наконец, принца Джорджа может ждать престижный Итонский колледж, который закончили его отец принц Уильям и дядя Гарри. Это учебное заведение было основано в 1440 году королем Генрихом VI и считается в Великобритании кузницей кадров для элит.