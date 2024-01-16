Вход в Айя-Софию теперь платный. Какие достопримечательности Стамбула можно посетить без денег? Минтуризм Турции сделал вход в мечеть Айя-София в Стамбуле платным

Вход в стамбульскую мечеть Айя-София с 15 января 2024 года стал платным для иностранных туристов. Какие достопримечательности города все еще можно посетить без дополнительных трат и как сэкономить на экскурсиях и поездках по городу — в материале «Газеты.Ru».

Платить будут не все

С 15 января посещение мечети Айя-София для иностранцев обойдется в €25 (около 2,4 тыс. руб. по текущему курсу), а билеты будут продаваться в специальной кассе. Граждане Турции при этом смогут и дальше бесплатно ходить в мечеть на богослужения. О новых правилах посещения достопримечательности для иностранцев стало известно 31 октября 2023 года. Такое решение властей было связано с рекомендациями ЮНЕСКО: еще в 2021 году организация попросила руководство страны разработать план управления мечетью и предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения памятника.

В своем заявлении министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что с 15 января входы в мечеть для иностранцев и граждан страны также будут физически разделены, что позволит настроить «управление посещениями» и предотвратить появление очередей и давку.

Собор Святой Софии возведен в 537 году. В 1453-м, после захвата Константинополя османами и падения Византийской империи, собор был преобразован в мечеть. В 1935 году первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк подписал правительственный декрет о создании музея Айя-Софии и выселении оттуда мечети. В июле 2020 года действующий президент Турции Тайип Эрдоган пересмотрел его решение — собор Святой Софии снова превратился в мусульманский храм с регулярными и богослужениями. С этого момента вход в Айя-Софию стал бесплатным для посетителей.

Что еще может подорожать

В беседе с «Газетой.Ru» вице-президент АТОР Артур Мурадян предположил, что платный вход в Айя-Софию может стать преградой для части туристов, желающих посетить знаковую мечеть.

«С точки зрения туристов сумму в €25, а на семью из двоих или четверых человек это €50-100, нельзя назвать какой-то существенной тратой. С другой стороны, безусловно, часть туристов задумается над тем, чтобы тратить деньги на посещение данной достопримечательности».

По мнению эксперта, вслед за мечетью Айя-София власти могут поднять цены на входные билеты и в другие музеи и достопримечательности.

«Подъем цен на туристические услуги в некоторой степени неизбежен в связи с не очень хорошей судьбой лиры, которую мы наблюдаем в последние несколько лет. И, конечно, туристам следует быть готовыми к увеличению стоимости услуг, связанных с пользованием туристической инфраструктуры Стамбула», — считает Мурадян.

Как сэкономить на «точках притяжения» Стамбула?

Стамбул всегда был точкой притяжения для иностранцев, а в последние годы стал одним из главных туристических направлений и для россиян. Благодаря большому количеству рейсов как российских, так и турецких авиакомпаний цены на перелет туда-обратно варьируются от 16 до 22 тыс. руб. (при желании и терпении можно найти даже чуть дешевле). Арендовать жилье в городе также не проблема: одноместный номер в хостеле «студенческого типа» в районе Таксим (недалеко от всех основных достопримечательностей) можно забронировать за 1,2 тыс. руб. в сутки, аналогичный номер, но уже в гостинице обойдется от 5 тыс. руб. На посещении же самих достопримечательностей можно неплохо сэкономить, если знать места и пользоваться лайфхаками от местных жителей.

Как рассказал «Газете.Ru» житель Стамбула Искандер Каримов, в Турции сейчас довольно высокий уровень инфляции, так что не стоит удивляться тому, что цены на посещение исторических достопримечательностей регулярно растут, а визит в ранее бесплатные локации становится платным.

close 100% Личный архив Искандера Каримова

«Теперь посещение ранее свободной к доступу мечети Святой Софии обойдется туристу в 820 лир. Также придется недешево заплатить за визит в такие места, как Дворец Топкапы, Стамбульские Цистерны или Галатская башня. Но есть несколько уловок и полезных сервисов, которые помогут вам не только значительно сократить расходы, но и сделать посещение города более комфортным», — сказал он.

В первую очередь Каримов советует обратить внимание на государственный сервис «Музейная карта» (MuzeKart) . Карта дает возможность посещать основные достопримечательности Стамбула не только бесплатно (предварительно заплатив за нее саму, конечно), но и без очереди.

Тарифы различаются списком включенных музеев и памятников, а также продолжительностью действия карты. Купить ее можно как онлайн на официальном сайте, так и в точках продаж, расположенных практически во всех известных туристических локациях.



«Там же вы найдете подробный список культурных мест для посещения, многим из которых совершенно незаслуженно уделяется мало внимания. Есть опция приобрести карту онлайн, но я вам крайне не рекомендую этого делать: электронная версия требует установки специального приложения, активации, мобильного интернета на месте, физическая карточка будет в этом плане намного удобней в использовании. Стоит карта от 6 до 9 тыс. руб., но если вы планируете посетить более трех известных локаций, то экономически она уже будет оправдана», — поделился он.

По словам Каримова, большое количество «точек притяжения» для иностранцев по-прежнему остаются бесплатными: это и находящаяся рядом с Айя-Софией Голубая Мечеть, и Гранд-базар, и популярная улица Истикляль в районе Таксим со своим известным на весь мир красным трамвайчиком. Кроме того, в Стамбуле есть огромное количество видовых мест.

«Самыми фотогеничными районами считаются Балат и Фенер, известные как своим аутентичным колоритом, так и видом на залив Золотой рог. Еще одно интересное место — район Кадыкей на «азиатской» Анатолийской стороне. Здесь меньше суеты, характерной для европейской части города, но это прекрасное место чтобы отдохнуть, насладится вкусной едой (не по туристическим расценкам!) и помедитировать на набережной Босфора», — рассказал местный житель.

Сэкономить можно и на экскурсиях по проливу Босфор. Первое, что Каримов советует сделать после заселения в отель или хостел, это приобрести универсальный проездной Istanbulkart (работает по аналогии с московской картой «Тройка»).

«К тому же оплату бесконтактной банковской картой принимают не везде, как и наличными, — придется искать киоск, отстоять очередь, приобретать билеты вдвое дороже и так далее. С Istanbulkart можно здорово сэкономить: транспорт в Стамбуле дорогой, а такси из-за перегрузок и местной специфики можно ждать по 30-40 минут, причем в итоге к вам, не исключено, никто не приедет», — предупредил он.

Каримов добавил, что бонусом к покупке Istanbulkart станет бесплатная поездка на пароме по Босфору и Золотому рогу. Не все знают, но муниципальные паромы Стамбула интегрированы в общую систему транспорта, как метро, городские и рейсовые автобусы.

«Так что вместо того, чтобы покупать специальный «Тур по Босфору» на коммерческом рейсе за €30 или на частной лодке за €50, вы сможете сесть на муниципальный паром по цене поездки на метро и буквально с парой пересадок проехать весь залив. Из минусов — вам придется самим изучить маршруты и выбрать подходящий», — пояснил он.

Стамбул называют «городом кошек», и многие туристы, приезжая сюда, хотят непременно посетить «кошачьи дома и кафе». По словам Каримова, искать в Стамбуле подобные заведения не стоит:

«Любой общепит в Стамбуле — это котокафе, сложнее найти заведение или магазин без кошек, а уж специально их искать точно не придется. Так что отталкивайтесь от интересных вам локаций, маршрутов и пейзажей, вездесущие коты и кошки найдут вас сами».