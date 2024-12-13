Что подарить девушке на Новый год: 35 оригинальных идей Подробный гид по выбору идеального новогоднего подарка для любимой девушки

Что подарить девушке на Новый год? Чем ближе конец декабря, тем больше мужчин ломает голову над этим вопросом. Выбор подарка для любимой — задача ответственная и волнительная. Удачный презент не только порадует близкого человека, но и поможет укрепить ваши отношения. Как выбрать идеальный подарок для девушки, который запомнится надолго, — в материале «Газеты.Ru».

Как выбрать новогодний подарок для девушки

Новогодний подарок — это гораздо больше, чем вещь: это символ ваших чувств, внимания и заботы. Даже небольшой, но подобранный с душой презент принесет девушке на Новый год больше радости, чем дорогая, но бездушная вещь, купленная впопыхах, без учета интересов адресата.

Ключ к выбору идеального новогоднего подарка для девушки — понимание ее интересов и предпочтений. Важно учитывать возраст, темперамент, стиль жизни, хобби и увлечения. Не бойтесь быть оригинальным и творчески подходить к выбору презента.

Бизнес-психолог, телесный терапевт Елизавета Коломыцева при выборе подарка девушке на Новый год, советует делать упор на персонализацию.

Новый год — волшебный праздник, который объединяет миллионы людей по всему миру. Это лучшая пора для того, чтобы проводить время с близкими людьми, укреплять связи, радовать друг друга и создавать вокруг себя красоту и уют. Поэтому предлагаю вам основательно подойти к выбору подарка для девушки — это ваш шанс стать еще ближе. Главный тренд в подарках на все времена — персонализация. Дарите своей половинке то, о чем она мечтает. Тем более, что в Новый Год так здорово побыть Дедушкой Морозом, исполняющим мечты! Елизавета Коломыцева бизнес-психолог, телесный терапевт

Если вы только в начале ваших отношений и еще не уверены в желаниях и интересах девушки, не стесняйтесь спросить ее прямо или намекнуть на какие-то варианты подарка. Обратите внимание на предметы, которые она смотрит в интернет-магазинах, на желания и мечты, о которых она говорит. Изучите нюансы: какие цветы ей нравятся, какой стиль одежды она предпочитает, какую музыку слушает. Даже простые наблюдения могут подсказать многое.

Если у вас общая компания, не стесняйтесь украдкой расспросить ее друзей и подруг. Ведь порой близкие люди знают человека лучше, чем он сам.

Эмоциональные подарки

Как известно, женщина любит ушами, вот почему эмоциональные подарки на Новый год зачастую ценятся выше материальных ценностей.

Преподаватель психологии учебного центра дополнительного профессионального образования подготовки специалистов по работе с детьми АНО «Возрасту.нет» Мария Борисова советует выбирать подарок для девушки, опираясь на ее язык любви.

«Эта концепция была предложена психологом Гэри Чепменом. Он описывает пять различных способов выражения любви: подарки, слова любви, качественное время, помощь, прикосновения», — рассказала «Газете.Ru» Мария Борисова.

Психолог рекомендует:

Если девушка любит подарки, можно подготовить несколько небольших сюрпризов и устроить квест по квартире с их поиском. Если у вас есть доступ к ее кабинету на маркетплейсе, можно выкупить для нее корзину, ведь все девушки мечтают о том, чтобы мужчины читали их мысли.



Если основной язык любви — слова, к подарку можно добавить открытку. Напишите в ней что-то приятное для избранницы, поблагодарите за год, вспомните лучшие моменты.



Если девушка часто вас спрашивает, когда вы куда-нибудь вместе пойдете, или просит вечером после работы поговорить с ней, то ее язык любви — это качественное время. То есть это время, которое вы интересно проводите вместе. Такому человеку можно подарить билеты в театр, на концерт, на мастер-класс или организовать целый день совместного отдыха с массой впечатлений, где вы получите новый опыт и тему для обсуждения.



Девушкам, которые ценят помощь по дому или в делах, можно сделать своими руками чек-лист с множеством сертификатов, где вы пропишите дела, которые можете сделать для нее. Например, «сертификат на неделю приготовления еды» или «сертификат на мытье полов». Все зависит от ваших возможностей и ритма жизни.



Если девушка проявляет любовь через прикосновения, значит можно подобрать ей подарок, связанный с приятными тактильными ощущениями. Например, сертификат на массаж, домашний массажер, мягкую игрушку, уютный теплый шарф, танцевальный мастер-класс, курс йоги — в зависимости от ее увлечений.

Практичные подарки

Практичные подарки девушке на Новый год всегда будут востребованы.

Если ваша девушка любит технику, ее порадуют:

новый телефон или планшет,



современные наушники,



умные часы,



портативная колонка,



фотоаппарат,



аксессуары к разным гаджетам.

Важно учитывать ее предпочтения и совместимость выбранного гаджета с другими устройствами.

close Diana Sklarova/Shutterstock/FOTODOM

Косметика и уход

Косметика и средства по уходу за собой — классический, всегда актуальный подарок.

Можно выбрать набор косметики от известного бренда или парфюмерию с приятным ароматом . Чтобы не ошибиться с выбором, предварительно изучите тюбики и флакончики на туалетном столике вашей возлюбленной и детально расспросите менеджера в магазине.

Также обратите внимание на следующие подарки:

стайлер для волос последней модели,



гидромассажная ванночка для ног.

close Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Ювелирные изделия

Это классический и очень романтичный подарок. Директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов рассказал «Газете.Ru», что ювелирные изделия или качественная бижутерия остаются одним из самых популярных решений.

«Они подчеркивают значимость момента, особенно если их стиль совпадает с предпочтениями получательницы. С помощью оригинальной подачи можно сделать акцент на эмоциональной связи. Для создания наиболее ярких впечатлений используйте адвент-календари или яркие и необычные упаковки и коробки. Так ваш подарок может стать событием, которое останется в памяти надолго и усилит эффект от сюрприза», — отметил Максим Кирьянов.

Одежда и аксессуары

Одежда и аксессуары — практичный и приятный подарок для девушки. Это могут быть шарфы, шапки, сумки. Выберите стильные и качественные аксессуары, которые подчеркнут ее образ.

Максим Кирьянов советует обратить внимание на стильные шарфы, перчатки, варежки или уютные наушники . Такие подарки создают ощущение заботы и тепла, подчеркивая ваше внимание к комфорту и деталям.

Обязательно учитывайте стиль одежды девушки и цветовые предпочтения.

close Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Нижнее белье

Если вас с девушкой связывают близкие отношения, не стесняйтесь дарить ей нижнее белье на Новый год, советует владелица бренда нижнего белья Полина Манафова. Ведь это не просто оригинальный подарок, но и важный элемент в развитии отношений.

Во-первых, такой жест показывает внимание и заботу. Выбор нижнего белья требует понимания вкусов и предпочтений партнерши, что свидетельствует о глубоком интересе к ней. Это создает эмоциональную связь и укрепляет доверие в отношениях, подчеркивает Полина Манафова.



Во-вторых, нижнее белье — это символ интимности. Даря его, молодой человек демонстрирует готовность к более близкому общению и открытости. Это может стать шагом к углублению отношений, позволяя паре лучше понять друг друга на физическом и эмоциональном уровне.



В-третьих, такой подарок может поднять самооценку девушки. Хорошее нижнее белье делает женщину более уверенной в себе, что положительно сказывается на ее настроении и восприятии себя. Когда девушка чувствует себя привлекательной, это отражается на ее отношениях с партнером.



«Также стоит отметить, что такой подарок может стать началом более глубокого уровня отношений. Это способствует принятию друг друга и помогает избежать недопонимания в будущем», — подчеркнула эксперт.

Подарки для дома

На Новый год можно подарить девушке вещи для дома, которые создают уют и комфорт:

предметы декора,



красивую кружку,



набор мыла ручной работы,



очаровательную мягкую игрушку,



набор бомбочек для ванны,



уютный плед,



«умную» анатомическую подушку.

Идеи необычных подарков

Оригинальные подарки всегда запоминаются. Попробуйте презентовать девушке на Новый год:

Подарочный сертификат на уникальные услуги. Например, полет на воздушном шаре, катание в собачьих упряжках, индивидуальный сеанс плавания с дельфинами.



Например, полет на воздушном шаре, катание в собачьих упряжках, индивидуальный сеанс плавания с дельфинами. Курсы или мастер-классы по интересам. Если ваша девушка любит рисовать, танцевать, готовить или заниматься чем-то еще, подарите ей сертификат на курсы или мастер-класс по ее увлечению. Большой популярностью пользуются уроки гончарного искусства и живописи.

close Dmitry Kalinovsky/Shutterstock/FOTODOM

Символичные подарки

Максим Кирьянов советует обратить внимание и на символичные подарки , которые отражают особые моменты ваших отношений. Это может быть вещь, связанная с началом вашей истории или предмет, который воплощает мечты девушки.

Отличный вариант — презентовать девушке на Новый год доску с фотографиями и записями ваших совместных воспоминаний или альбом, в котором запечатлены ваши лучшие совместные моменты. Такой подарок может стать трогательным напоминанием о вашем пути как пары.

Подарки, которые подойдут любой девушке

Есть подарки, которые подойдут практически всем девушкам:

Цветы. Классический и всегда актуальный подарок, который поднимет настроение любой девушке. Выберите ее любимые цветы или оригинальный букет.



Классический и всегда актуальный подарок, который поднимет настроение любой девушке. Выберите ее любимые цветы или оригинальный букет. Сладости . Набор сладостей ручной работы или красивый торт — прекрасный подарок для сладкоежки.



. Набор сладостей ручной работы или красивый торт — прекрасный подарок для сладкоежки. Шкатулка для украшений . Красивая резная, винтажная, лаковая или кожаная шкатулка не оставит равнодушной ни одну девушку. Каждая найдет ей свое применение.



. Красивая резная, винтажная, лаковая или кожаная шкатулка не оставит равнодушной ни одну девушку. Каждая найдет ей свое применение. Новогодний декор . Порадуйте девушку новогодним декором. Магазины и частные мастера предлагают широкий выбор эксклюзивных украшений для дома: интерьерные композиции, статуэтки, подсвечники, светильники, домики и картины.



. Порадуйте девушку новогодним декором. Магазины и частные мастера предлагают широкий выбор эксклюзивных украшений для дома: интерьерные композиции, статуэтки, подсвечники, светильники, домики и картины. Стеклянные игрушки на елку ручной работы. Они варьируются по цене, многие стоят недешево. Однако такой подарок точно запомнится вашей избраннице.

Важно Помните, упаковка имеет такое же значение, как и сам подарок. Проявите фантазию и упакуйте подарок оригинально. Используйте необычную бумагу, ленты, бантики и другие декоративные элементы.

Семейный психолог, эксперт по отношениям Елена Шеменко отмечает, что выбор подарка для девушки на Новый год — это не просто покупка вещи, а возможность проявить заботу, внимание и любовь.

«Если говорить об отношениях между партнерами, то не стоит забывать, что один из самых ценных подарков — это ваше время. Организуйте день, чтобы провести время вместе на полную катушку: прогулки, походы в любимые места или просто разговоры за чашкой кофе. В условиях постоянной занятости и стресса умение быть рядом и поддерживать важнее любых материальных вещей. Пусть новогодний подарок станет символом ваших искренних чувств и поможет войти в новый год с ощущением тепла и заботы», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».