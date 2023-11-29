«Шиковать нельзя». У стен Кремля задержали женщину в мехах с бутербродом и ведром икры На Красной площади задержали женщину в шубе за фотосессию с 14 кг икры

Четырех женщин за два дня задержали на Красной площади из-за фотосессий с бутербродами с красной икрой. В отделение полиции доставили сначала 41-летнюю Гулину Науманн с подругой. Науманн позировала с огромным бутербродом, намазанным деликатесом. Через неделю задержали девушек, устроивших фотосессию в стиле «славянская девушка». В числе их атрибутов были шубы, баранки и имитация красной икры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«На Красной площади нельзя фотографироваться именно с икрой»

На Красной площади задержали несколько человек из-за фотосессий: одни фотографировались с бутербродами с красной икрой, другие — в стиле «славянская девушка» (slavic girl).

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», утром 28 ноября двух женщин задержали во время фотосессии у Кремля, они позировали в шубах, с баранками и имитацией красной икры. Полицейский заявил, что задерживает их из-за «организации незаконной акции». Одна из женщин сняла на видео разговор с сотрудником полиции.

«Согласно статье 54 федерального закона, на Красной площади запрещено это делать. Вот именно с икрой, если вы сами фотографировались — пожалуйста. У вас здесь баранки, яблоки. У вас это проходит как акция, вы в любом случае сейчас пройдете со мной. Если вы будете отказываться, как бы это ни звучало, я буду применять физическую силу и доставлять вас в отдел полиции», — говорит на видео сотрудник.

Полицейский также отметил, что «на Красной площади нельзя фотографироваться», но позже уточнил, что фотографироваться у стен Кремля запрещено «именно с икрой».

Статья 54 федерального закона

Задержанными 28 ноября оказались фотограф Ольга Авласенко и ее модель. Авласенко рассказала «Газете.Ru», что причину задержания толком не объясняли.

«Полицейский просто несколько раз называл статью, по которой мы задержаны, и все — статья 54 федерального закона, что это за статья, никто не сказал. С нами все это время никто не разговаривал, просто говорили: «ждите, пока вас оформят», потом принесли бланк-объяснение для заполнения. В конце заводили в кабинет по одной, просили написать, что мы не имеем к ним претензий и отпустили», — рассказала она.

По словам Авласенко, ее и вторую девушку отпустили из участка без штрафа через два с половиной часа. В отделении полиции они написали объяснительные. Как подчеркнула фотограф, нигде нет информации, что нельзя фотографироваться с бутербродом с икрой или иным подобным реквизитом.

Огромный бутерброд и ведро икры

Еще одной задержанной стала 41-летняя Гулина Науманн, а также ее подруга. Женщины 20 ноября на Красной площади записывали видео с большим бутербродом с красной икрой под песню Жени Любич «Russian girl». По словам Науманн, полицейских «смутил размер бутерброда» и контейнер, в котором было 14 килограммов красной икры.

«14 кг вкуснейшей икры, привезенной из Хабаровска, вдохновили меня на рилс. Я ем огромный бутерброд с красной икрой на улице. Помощница предложила поехать к Кремлю и съесть бутерброд на фоне Кремля. Вот что выяснилось: снимать рядом с Кремлем так много икры нельзя, в стране ситуация шиковать запрещает», — написала Науманн в своем Telegram-канале еще 20 ноября.

Как рассказала женщина «Газете.Ru», полицейские объяснили свои действия тем, что в сложное для страны время «шиковать нельзя». По их словам, прийти с одним бутербродиком было бы можно, но с 14 килограммами икры — уже нельзя, это излишество. Науманн добавила, что после задержания их с подругой отпустили без протокола.

Slavic girl

В последние недели в соцсетях набирает популярность тренд Slavic girl («славянка») — иностранные пользователи снимают короткие видео в меховых шубы и шапках, платках с русскими узорами, красят губы ярко-красной помадой. Часто в такие ролики добавляют песню Кати Лель «Мой мармеладный». Тренд появился несколько лет назад, но популярным стал в ноябре 2023 года.