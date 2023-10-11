«Никогда не думала, что у меня модельная внешность». Интервью с «Мисс Россия — 2023»

8 октября в Москве состоялся финал национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Победительницей стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, на что потратит выигранный миллион, поделилась подробностями подготовки к «Мисс Вселенная» и вспомнила, как знакомство с Александром Градским изменило ее жизнь.

— Какие эмоции вы испытали, когда вам вручили заветную корону?

— Если честно, я до сих пор нахожусь на стадии принятия того, что со мной произошло. Это полнейший шок для моего организма, моего состояния. Все было очень неожиданно. Я приложила к победе огромное количество усилий, но до сих пор не могу поверить, что это случилось именно со мной.

— Как вы решились принять участие в конкурсе? Как к нему готовились?

— С 18 лет мне писала дирекция конкурса «Мисс Россия» — приглашала принять участие в кастинге. Но я понимала, что на тот момент была не готова. Несколько лет я приводила в порядок себя и свое тело, занималась английским языком с репетитором, начала изучать итальянский, продолжала развивать свои актерские и ораторские навыки. Все это мне очень пригодилось. Я смогла на все 100% выложиться в свой предпоследний год, когда могла по возрасту принимать участие в конкурсе.

close 100% margolenser/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Какое испытание оказалось для вас самым сложным?

— Наверное, самым сложным оказалось самое непредсказуемое испытание — пре-жюри. Мы не знали, о чем нас будут спрашивать, поэтому волновались. Это длилось очень долго, с каждой из 50 финалисток общались отдельно. Но я собрала волю в кулак. Меня там попросили спеть, как и на интеллектуальном конкурсе, я не растерялась и исполнила песню Уитни Хьюстон «I Will Always Love You». Отрывок из этой песни я исполняла на «Голосе».

— Какая атмосфера царила за кулисами конкурса? Чувствовалась ли конкуренция среди участниц?

— На самом деле — нет. Огромное спасибо нужно сказать нашим педагогам, которые на протяжении всего конкурса устраивали для нас многочисленные психологические тренинги и тимбилдинг, чтобы объединить наш женский коллектив. Во время финала, как и на протяжении всех этих трех недель, мы максимально поддерживали друг друга. Я получила очень много слов поддержки еще на этапе, когда меня выбрали в топ-10. Девушки подходили ко мне и говорили: «Марго, ты очень достойна этой короны, мы болеем за тебя». Некоторые даже признавались, что в онлайн-голосовании голосовали не за себя, а мою кандидатуру. Это для меня имеет гораздо большую ценность, чем выбор жюри.

close 100% margolenser/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Если не секрет, на что планируете потратить выигранный миллион?

— Часть средств пойдет на подготовку к конкурсу «Мисс Вселенная», который пройдет уже совсем скоро. Оставшуюся часть средств я вложу в свой личный проект — музыкальную школу для малоимущих и многодетных семей, в которой дети смогут заниматься творчеством, в особенности вокалом, на бюджетной основе. Сейчас очень тяжело найти кружки и секции, где можно на достойном уровне заниматься бесплатно. Всякие академии — вроде той, что есть у Игоря Крутого, — все они очень дорогостоящие. Для этого проекта нужно гораздо больше средств, чем один миллион рублей. К сожалению, это очень маленькая сумма в современных реалиях, поэтому я буду искать поддержки среди грантов, может, среди государственного финансирования.

— Этот проект находится на стадии разработки, верно?

— Да. Я планирую открывать школу, когда закончу вуз, получу профессию педагога, чтобы быть более компетентной в этом вопросе. Чтобы все это было не просто ради галочки, а действительно несло пользу обществу.

— Не боитесь ли вы представлять Россию на «Мисс Вселенная»? Участница прошлого года Анна Линникова рассказывала, что сталкивалась с травлей со стороны участниц из других стран...

— Я осознаю всю ответственность и принимаю ее. Понимаю, будет сложно, но считаю, что у меня достаточно сильный характер — и я с этим справлюсь. Также надеюсь покорить и жюри, и всех конкурсанток своей чистой и открытой душой, добрым сердцем. Я уверена, что все будет хорошо.

— Начали ли вы уже подготовку к «Мисс Вселенная»?

— Сегодня у нас, помимо фотосессии, было организационное собрание с дирекцией конкурса, где мы поставили задачи, которые нам нужно сделать в столь короткий срок. Это занятия по дефиле, мастер-классы по макияжу и прическам — мне придется самостоятельно собираться по утрам и выглядеть шикарно каждый день. Возможно, будет работа с психологом, который поможет мне поддерживать мое ментальное состояние и чувствовать себя уверенно. Ну и, конечно, работа с репетитором по английскому языку, чтобы свободно отвечать на вопросы иностранных журналистов.

— После победы в конкурсе у вас, вероятно, нет отбоя от поклонников в социальных сетях? Ваше сердце занято?

— Мне приходит огромное количество сообщений с просьбами познакомиться, увидеться, прислать цветы. На данный момент я одна — и думаю, что в ближайшее время так и будет. Это мой личный выбор. Еще до участия в конкурсе «Мисс Россия» я решила, что хочу потратить этот год на саморазвитие. Уверена, как только стану полноценной личностью, достойный партнер придет в мою жизнь.

close 100% margolenser/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Расскажите, пожалуйста, в двух словах про свой модельный путь. Когда вы решили стать моделью? Как вы попали в свое первое модельное агентство?

— В модельное агентство я попала случайным образом. Никогда не думала, что моя внешность — модельная, что меня вообще могут заметить, просто занималась творчеством: пою на сцене с пяти лет.

В один момент я решила попробовать себя в актерстве и записалась на кастинг в рекламу пельменей. Кастинги зачастую проходят в огромных бизнес-центрах, напоминающих многоэтажные лабиринты. И так получилось, что перепутала дверь: в итоге попала на кастинг в модельное агентство. Но в тот момент я этого не поняла, зашла и начала выразительно, громко читать подготовленный текст про нежнейшие пельмени, тем самым вызвав просто невероятную реакцию у кастинг-директора. В результате мне предложили стать моделью одного из лучших агентств Санкт-Петербурга — и я проработала с ними до 18 лет.

Затем я переехала в Москву, чтобы учиться. Мой фокус внимания сместился на учебу, поэтому времени на контракты с агентствами у меня не было. Я продолжала сниматься, но уже на фрилансе, без посредников. Чаще всего именно меня находили, также я пробовала сниматься в кино, клипах и рекламе, работала хостес. Это помогало мне чувствовать себя уверенно и практиковать свои навыки общения с разными людьми.

— А что за кино и клипы?

— Я снялась в главной роли в клипе «У тебя есть Range Rover» — это популярная песня в TikTok. Также было много эпизодических ролей в сериалах: «Встречная полоса», «Содержанки», «Фитнес», «Вампиры средней полосы», «Балет». Наверное, это не особо большое достижение.

Мне было интересно посмотреть, как все устроено изнутри. Когда я оказалась на съемочной площадке, просто обалдела, потому что увидела много бутафории, поняла, что квартиры главных героев, которые видит зритель по телевизору, — на самом деле не квартиры, а картонные стены. То, как гримируют актеров, сколько времени они тратят просто в ожидании своего выхода… Это настолько тяжелый труд, и я поняла это лишь побывав на съемках и отсидев целую смену. В итоге мое лицо показали буквально на четыре секунды, но я кричала: «Мама, я снялась в кино!» Это было здорово на тот период моей жизни. Со временем я потеряла к этому интерес, поняла, что хочу стремиться к чему-то большему.

Буквально два месяца назад меня пригласили сняться в главной роли в клипе очень известного режиссера. Он выйдет в ближайшее время. Пока не могу раскрыть имя артиста, но скажу, что там действительно было сделано настоящее кино, а не клип — с огромной режиссерской работой, сценарием, интересными образами и локациями. Примечательно, что мы сняли все за один день, сменили четыре локации в Москве, у меня были перегримы, и в кадре я была практически каждую секунду.

— Не были ли родители против вашей модельной карьеры?

— Стереотипы есть, мои родители переживали. Но директор агентства сказала: «Приводи свою маму, пусть она сама посмотрит, как мы работаем, как проходят кастинги и съемки». Первый месяц мама ходила вместе со мной везде и поняла, что ничего плохого в этом нет, что есть достойные агентства, которые занимаются девушками исключительно в модельном плане, — и это такой же труд, как и другие профессии.

Нас четверо детей в семье, я самая старшая. У меня есть 14-летний брат и 9-летние братик и сестренка. Они живут в Санкт-Петербурге. Моя мама — врач-анестезиолог-реаниматолог в онкологической больнице. Папа — инженер, работает с вендинговыми автоматами. Бабушка, кстати, — учительница биологии в школе. Младшие брат и сестра пошли по моим стопам, они занимаются вокалом и танцами, посещают художественную школу. А мой средний брат немного другого склада ума. Он занимается конструированием и моделированием, пишет программы в компьютере. Его привлекают точные науки.

— Какими достижениями, помимо короны «Мисс Россия», вы особенно гордитесь?

— Если перечислять титулы в хронологическом порядке, то: «Мисс Калининская жемчужина — 2018», «Мисс Студенчество России — 2021», «Вице-королева Студенчества Союзного государства», «1-ая Вице-Мисс Европа — 2023».

close 100% Кадр из шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов)/Первый канал/margolenser/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— В 2021 году вы приняли участие в шоу «Голос». И несмотря на то, что члены жюри к вам не повернулись, решили продолжить заниматься музыкой. Вы из тех, кого не сломит критика?

— Стоит понимать, что «Голос» — это прежде всего шоу. Все делается для красивой картинки в эфире, очень многие моменты вырезаются. Поэтому та ситуация, которая обрисована в моем выпуске, не совсем верна. На самом деле я выступала последней — и единственное место оставалось в команде Пелагеи. Она ко мне не повернулась, может, потому что я пела ее песню или еще по каким-то причинам, это ее личное право. Но другие члены жюри — и Агутин, и Билан, и Градский — меня очень сильно поддержали. Они даже кричали Пелагее: «Почему ты не повернулась? Девочка так хорошо поет».

Больше всего меня поддержал Александр Борисович. Он попросил меня спеть еще одну песню и сказал: «У тебя потрясающий голос, верь в себя, иди учиться». Благодаря его наставлению я приняла решение пересдать ЕГЭ, за полгода с нуля выучила сольфеджио и с первого раза поступила в творческий вуз.

— Сегодня вы учитесь в Российской таможенной академии и во МГИКе. Как вам удается совмещать учебу в двух университетах?

— В Российской таможенной академии я перешла на заочную форму обучения с четвертого курса, чтобы мои сессии не совпадали, поэтому успеваю сдавать экзамены и там и там. Приходится выбирать, чем-то жертвовать, но по итогу я всегда закрываю сессии на «хорошо» и «отлично».

— У каждой модели есть свой секрет красоты. В чем заключается ваш?

— Мой секрет достаточно прост: правильное питание, спорт и работа над своей женской энергетикой, над харизмой. Если у тебя горят глаза, то ты излучаешь свет, который затмит даже самую красивую женщину во Вселенной.