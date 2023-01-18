«Моя первая работа была на заводе»: Анна Линникова — о карьере модели, «Мисс Вселенной» и личном

В воскресенье, 15 января, в Новом Орлеане завершился 71-й ежегодный международный конкурс красоты «Мисс Вселенная», где Россию представляла 22-летняя модель из Оренбурга Анна Линникова. В интервью «Газете.Ru» Анна рассказала, как трудилась на заводе, призналась, что родители не сразу одобрили ее решение стать моделью, и назвала страну, где ей больше всего понравилось работать.

— Анна, вспомните, как началась ваша модельная карьера? Была ли эта профессия вашей детской мечтой или, может, поначалу вы не рассматривали ее всерьез, только как хобби?

— Моя карьера началась в 15 лет, когда в Оренбурге меня нашел модельный агент после одной из любительских уличных фотосессий, и уже в 16 лет я впервые полетела жить и работать в Китай.

Это никогда не было моей мечтой. Мне всегда казалось, что модельный бизнес — это что-то недосягаемое, что в России такого нет, только на Западе. Однако я благодарна такому подарку судьбы и возможности стать финансово независимой уже с 16 лет.

— Как родители восприняли ваше решение стать моделью? Не отговаривали? Говорили, что эта профессия несерьезная, не на всю жизнь? Или, может, опасались стереотипов, которые преследуют моделей?

— Изначально родители не особенно воспринимали эту идею как нормальную, им казалось, что меня хотят обмануть. Позже оказалось, что тот самый модельный агент — это дочь маминой офисной коллеги. Для меня сложилось все как нельзя лучше, родители дали добро и подписали контракт.

— Как вам удавалось совмещать учебу в школе и университете с работой моделью, которая предполагает частые разъезды по миру?

— Я переходила на дистанционное обучение каждый раз, когда улетала на работу по контракту. На удивление за границей самостоятельно я обучалась даже лучше, чем очно, сидя в школе за партой.

close 100% Дирекция Национального конкурса «Мисс Россия»

— В каких странах вам удалось поработать? Где вам понравилось больше всего, а где меньше всего?

— У меня состоялось около 7 успешных контрактов в таких странах, как Япония, Корея, Китай, Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Больше всего мне понравилось работать в Японии. Люди там очень добрые и эмпатичные, и всегда волнуются о комфорте моделей. Меньше всего — в Китае.

— Вам 22 года — из них 7 лет вы в модельном бизнесе. Какими своими достижениями, помимо титула «Мисс Россия» и участия в «Мисс Вселенной», вы гордитесь больше всего?

Больше всего я горжусь своей работоспособностью и выносливостью, так как работать я начала с 14 лет. Моя первая работа была на заводе, я сама этого захотела и пошла в центр трудоустройства для подростков. В целом я рада, что терпение и труд привели меня туда, где я сейчас.

— Вы невысокая для модели, ваш рост — 173 см. Расскажите, препятствовало ли это когда-нибудь вашей карьере?

— Да, рост в модельном бизнесе крайне важен, однако я всегда работала фотомоделью, и мне это нравилось. На подиум не стремилась, так как обычно это оплачивается гораздо хуже. Если ты, конечно, не топ-модель мирового уровня.

close 100% Дирекция Национального конкурса «Мисс Россия»

— В одном из интервью вы заявили, что не мечтали о короне «Мисс Россия». Почему? Для вас, действительно, главное — не победа, а участие?

— Для меня победа в конкурсе не была самоцелью — мне не нужны титулы, чтобы доказать себе что-то. Плюс ко всему я очень добрый человек, который радуется за других как за себя. Однако конкурсы — это другой опыт, отличный от модельного, это новые знания и интересные знакомства, поэтому я рада, что они происходят в моей жизни.

— Если не секрет, на что вы потратили денежный приз, который выиграли в конкурсе «Мисс Россия»? Может, на брендовые вещи?

— Что касается выигрыша, то потратить его все еще в планах. Стремлюсь быть полезной обществу, а поэтому регулярно перевожу средства на благотворительность и с радостью реализую различные мероприятия совместно с дирекцией «Мисс Россия». Что до брендовых вещей и косметики, они у меня появились с момента, как я начала самостоятельно зарабатывать, поэтому какой-то одержимости в плане шоппинга у меня нет. Но я все еще мечтаю о сумке Birkin от Hermès (смеется).

— Как вы распоряжаетесь своими гонорарами? Помните, на что потратили первые заработанные деньги?

— Я всегда откладываю деньги и стараюсь инвестировать в себя или свое дело. Первый внушительный гонорар я положила в банк под проценты.

close 100% Дирекция Национального конкурса «Мисс Россия»

— Победу в «Мисс России» вы отметили фастфудом. Часто ли устраиваете себе «читмилы»? Как вы питаетесь?

— Я придерживаюсь принципов интуитивного питания. Сейчас я нахожусь в балансе со своим организмом, поэтому меня не тянет так часто на вредную еду. Наоборот с удовольствием ем салаты, рыбу, овощи и обожаю фрукты. Если вдруг захотелось съесть что-то вредное, то я себе в этом не отказываю. Главное — в меру!

— Как проходила подготовка к «Мисс России» и «Мисс Вселенной»?

— Подготовка проходила очень активно. Совместно с дирекцией «Мисс Россия» мы занимались вопросами визы, вакцинации, пошива платьев, дефиле и т.п.

— Чувствовали ли вы большую ответственность, когда представляли страну на «Мисс Вселенной»?

— Да, ответственность, действительно, большая. Однако я вижу, что подготовка не прошла даром, и я смогла красиво и достойно представить нашу страну на таком глобальном международном конкурсе.

— Как вас встретили в Новом Орлеане? Не сталкивались ли вы с критикой в свой адрес из-за того, что вы русская, со стороны организаторов или других участниц?

— Со стороны организаторов конкурса не было критики или какого-либо негатива. Что касается самих участниц, то с кем-то мы по-настоящему сдружились, а кто-то не хотел со мной общаться.

— Довольны ли вы участием в «Мисс Вселенной»? Что вам дал этот опыт?

— Я довольна участием в конкурсе «Мисс Вселенная», этот опыт подарил мне новые знакомства и возможность стать еще более сильной.

close 100% Дирекция Национального конкурса «Мисс Россия»

— Однажды вы обмолвились, что ваше сердце свободно, но уверены, у вас нет отбоя от поклонников. Пофантазируйте, какой он — парень, которому вы бы дали шанс побороться за ваше сердце?

— Что касается личной жизни, то я все еще не нашла свою любовь. Я не размениваюсь и предпочитаю оставаться одна нежели встречаться просто ради факта отношений. Фантазировать о своем идеале не берусь, но знаю, что как только встречу того самого, я пойму это сердцем.

— Вас часто сравнивают с Натальей Водяновой. Хотели бы вы повторить ее судьбу?

— Думаю, Наталья Водянова прекрасный, умный и добрый человек, сравнение с ней мне, безусловно, приятно. Я бы хотела поработать, как и она, моделью в Европе. Думаю, все еще впереди.

— Какие цели вы ставите перед собой теперь? О чем вы мечтаете?

— Своей целью сейчас я ставлю открыть собственный успешный бизнес. Хочу с каждым днем становиться лучшей версией себя.