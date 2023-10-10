Ведущий НТВ Вячеслав Макаров — о шоу «Маска», КВН и будущем российского юмора

30 лет назад, 10 октября 1993 года, вещание начал телеканал НТВ. По этому случаю «Газета.Ru» пообщалась с одним из самых популярных ведущих телеканала Вячеславом Макаровым и расспросила его о самых рейтинговых проектах, включая «Маску», амбициях на собственное шоу и прошлом в КВН.

— С НТВ вас связывают долгие отношения — вы ведете «Маску» и «Шоу Аватар», участвовали в «Шоумаскгоон». Помните, как попали в эти проекты?

— Однажды мне позвонили из компании «ВайтМедиа» и предложили приехать в офис, записать пробы на ведущего. Я приехал, зачитал текст в разных интонациях и интерпретациях, поимпровизировал, уехал и забыл про это. Буквально через два-три месяца раздался еще один звонок. Меня вновь пригласили в офис и сказали, что совсем скоро планируется адаптация корейского шоу «Маска», которое рвет все рейтинги и мировые рекорды. Рассказали про запуск российского аналога и предложили стать ведущим этого проекта. Безусловно, предложение для меня было максимально неожиданным и приятным. Я его принял долго не раздумывая — и до сих пор мы вместе продолжаем работу над этим грандиозным шоу. Кстати, «Маска» — лучшее музыкальное шоу последнего десятилетия и лучшая развлекательная программа последних 7 лет на всем российском телевидении.

close 100% Шоу «Маска»/Пресс-служба НТВ

Мое погружение в «Шоу Аватар» началось практически одновременно с «Маской». Мы начали снимать тизер, в котором мне удалось одним из первых опробовать на себе mocap-костюм, с которого считываются все движения реального меня и передаются виртуальному аватару. Я посмотрел, как можно управлять своей виртуальной копией, и это вызвало у меня очень необычные чувства: и детский восторг, и взрослое удивление, и отчасти какое-то непринятие на уровне мозга. Сразу задаешься вопросом: «А как это так? Я еще есть где-то, помимо реальной жизни? То есть можно создать моего клона и наблюдать за ним на экране телевизора?» Но нет, ведущий остался реальным и настоящим, как и жюри. Зато теперь мы наблюдаем цифровых артистов. И кто знает, возможно, что в будущем, вне формата «Шоу Аватар», перед нами тоже будут выступать их цифровые копии. А пока мы находимся в переходном этапе, где транслируем быстрое развитие технологий, которые составляют уже немалую часть нашей жизни. Это очень необычный и при этом масштабный творческий продукт, который выдает телеканал НТВ.

close 100% «Шоу Аватар»/Пресс-служба НТВ

— Помните ли вы, как в вашу жизнь пришел проект «Шоумаскгоон»?

— На момент, когда меня пригласили принять участие в этом шоу, мои мысли волшебным образом начали материализоваться. Я уже провел два сезона «Маски» и думал: «Какой же это классный музыкальный проект, вот бы мне тоже поучаствовать в чем-то подобном, увлекательном и масштабном». В этот момент мне поступило предложение принять участие в «Шоумаскгоон». Это, конечно, совершенно другие нервы и ответственность. Предстать перед зрителями в непривычном амплуа было рискованно. Тем более нас, участников, поставили в очень жесткие рамки, когда мы должны были оценивать друг друга по шкале от 2 до 9 баллов. Это было непросто морально и физически. Так или иначе мы все — коллеги, друзья. Как можно поставить другу двойку за выступление? Как минимум, вас будут ждать длинные разговоры после съемок… Но я до сих пор вспоминаю шоу с большой теплотой, потому что, на мой взгляд, это один из лучших музыкально-вокальных проектов на нашем телевидении. Каждый номер — отдельная история, яркая визуализация, хореографическая постановка. Это было наше НТВшное «Евровидение».

close 100% Шоу «Шоумаскгоон»/Пресс-служба НТВ

— Все проекты, к которым вы имеете отношение, рейтинговые. Ожидали ли вы такого успеха? В чем, на ваш взгляд, секрет их популярности?

— Скажу честно, что в тот момент, когда начинались съемки шоу «Маска» и «Шоу Аватар», я, безусловно, не думал ни о каких рейтингах, так как передо мной стояли совершенно другие задачи. В первую очередь — мои профессиональные обязанности. Старался делать свою работу максимально качественно, продуманно, таким образом, чтобы это было интересно и зрителям, и жюри. Потому что на ведущем лежит большое количество ответственности, ведущий — это тот человек, который одновременно модерирует невероятное количество процессов. Поэтому мыслей о рейтингах в тот момент моей деятельности не было никаких. Когда мне сказали, что у шоу большие рейтинги, — безусловно, было приятно. Такие слова греют душу и говорят о том, что ты работаешь в лучшей команде и тебя окружают лучшие специалисты. Вы делаете мощный продукт, который так полюбился зрителям, потому что прежде всего каждый человек, задействованный в этом проекте, делает его с любовью. Когда ты что-то делаешь с любовью — это обязательно откликается и у зрителей.

— Кого из звезд вы бы хотели увидеть участником проекта «Маска»? Если говорить о тех, кто еще не успел поучаствовать.

— Если честно, то много кого хотел бы увидеть среди участников. Этот список можно продолжать до бесконечности. Мне было бы интересно посмотреть, как бы раскрыли себя в «Маске» Полина Гагарина или, допустим, певица Нюша. У нас действительно много талантливых исполнителей, которые смогли бы проявить себя в разных жанрах. Я уверен, что они это еще обязательно сделают, потому что мы не планируем останавливаться. В феврале 2024 года выйдет уже пятый сезон «Маски» — юбилейный. Поле для творческих свершений остается открытым. Поэтому, кто бы ни пришел, всем, я уверен, скажут: «Добро пожаловать в наш клуб — в шоу «Маска»!»

close 100% Ирина Дубцова, Вячеслав Макаров, Диана Арбенина и Игорь Крутой Шоу «Ты супер!»/Пресс-служба НТВ

— На НТВ вы уже были и ведущим, и участником. Хотели бы занять судейское кресло — например, в «Ты супер!» или «Стране талантов»?

— Я был приглашенным членом жюри в выпусках шоу «Ты супер!» и «Страна талантов». Это совершенно другая роль, где ты чувствуешь ответственность за каждое сказанное участнику слово и очень четко продумываешь не только то, что ты хочешь до него донести, но и как об этом скажешь. Потому что люди, которые выходят на сцену этих проектов прежде всего творческие, а все творческие люди — очень ранимые. Поэтому сидеть в жюри — большая ответственность. И, конечно же, я безумно полюбил всех участников, которых оценивал на этих шоу, даже немножко по ним скучаю. Казалось бы, было всего лишь несколько выпусков, но я запомнил по имени практически каждого. Поэтому если меня пригласят вновь стать членом жюри в подобных проектах, то почему нет? Я только за! Я всегда за то, чтобы поддерживать талантливых людей, помогать им двигаться вперед и, возможно, даже открывать в них то, что они сами не смогли в себе открыть. Для этого и существуют судьи.

— А если вам предложат собственное шоу, как, например, у Ивана Урганта и Павла Воли, согласитесь? О чем оно могло бы быть?

— Мне кажется, нет человека, который отказался бы от собственного шоу. Безусловно, если я запущу свое, оно будет связано с той сферой деятельности, которой увлекаюсь. И может вместить в себя довольно-таки много направлений: и музыку, и психологию, и общение, и, возможно, что-то связанное с танцами. В общем, это было бы шоу, где я точно бы смог экспериментировать по всем направлениям, делать что-то новое. Особенно было бы круто это делать с гостями, открытыми к творческим экспериментам и, возможно, каким-то бесшабашным диалогам, поступкам, интерактивам. Это однозначно будет шоу развлекательного характера — возможно, с долей каких-то философских рассуждений. Сейчас мне сложно объединить все это в одну концепцию, но рано или поздно такое обязательно случится.

— Как и многие известные артисты, вы начинали карьеру с КВН. В интервью «Газете.Ru» Тимур Родригез объяснил былую популярность «Клуба веселых и находчивых» отсутствием альтернативы. Сегодня телеигра, кажется, утратила актуальность, поскольку появилось много других проектов для начинающих комиков. Вдобавок есть упрощенный путь к славе в виде соцсетей, где, по словам Тимура, талант не нужен. Что вы об этом думаете?

— В словах Тимура есть доля правды. КВН, возможно, немного потерял популярность за счет того, что появилось множество альтернативных юмористических проектов. Но я бы не сказал, что это случилось глобально. Ни один юмористический проект не даст такой школы жизни, такой практики в сфере юмора. Ничто и никто не может научить тебя так быстро принимать решения в любой ситуации, как КВН. Поэтому я считаю, что даже если человек не доходит до Телевизионной лиги, он обязательно должен пройти школу КВН в Региональных, Межрегиональных и Центральных лигах, потому что это выстроено годами — и работает.

Кто бы что ни говорил, но сейчас большинство креативных продюсеров, людей, работающих в сфере ТВ — авторов, сценаристов, режиссеров, — это все по большей части люди, имеющие отношение в КВН. Это бывшие КВНщики. Чего греха таить, Тимур Леонидович Вайнштейн — генеральный продюсер НТВ — и сам является чемпионом Высшей лиги КВН. Есть вещи вечные, а есть проходящие. Мне кажется, что КВН останется надолго и переживет любые изменения, которые будут происходить в мире юмора.

— Как вы считаете, есть ли будущее у российского юмора? В какие форматы юмористических шоу вы верите больше всего? Почему?

— Какой бы юмор ни был, российский, нероссийский, мировой, любой… Юмор — он есть всегда, он присутствует в жизни каждого человека. Форматы меняются каждый год, каждое пятилетие. И в какой-то степени юмор цикличен. То, что было актуально 10-15 лет назад, возвращается. Сейчас юмор разный. Кто-то любит более животный: хлесткий, саркастичный, злой. Кто-то любит более интеллектуальный и более добрый. Поэтому здесь нет однозначного ответа, вопрос лишь в том, кому что нравится. Юмора сейчас настолько много и он настолько разный, что в любом случае найдет своего зрителя. Он как наша Вселенная: у него нет начала, нет конца, он всегда будет находиться в каком-то развитии. Да, возможно, где-то он кого-то не устраивает, да, возможно, для кого-то он остановился в развитии, но глобально это не так. Будущее у юмора есть всегда.

— Помимо карьеры телеведущего, вы активно развиваетесь как певец. На прошлой неделе, 6 октября, у вас состоялся большой сольный концерт в Москве. Как проходила подготовка? Чем удивляли слушателя?

— Да, у меня прошел второй сольный концерт в Москве в концертном зале «Моспродюсер», где я представил свою сольную программу. Исполнил много песен, которые уже изданы на музыкальных площадках, много песен, которые еще нигде не звучали, которые еще не выпущены, представил их на суд зрителей. И судя по откликам — это была очень яркая и насыщенная программа, с которой я однозначно в ближайшем будущем буду посещать другие города и радовать зрителя. Читая комментарии, которые мне оставляют в социальных сетях, делаю вывод, что меня ждут в разных регионах. Это приятно. Поэтому следите за анонсами и афишами, подписывайтесь на меня в социальных сетях, слушайте мою музыку. Впереди нас ждет много интересного!

— В июле вы выпустили кавер на песню «Знак Водолея» группы «Винтаж», автором которого выступил Алексей Романоф. Подскажите, какие эмоции как музыкант вы испытали во время создания? Идет ли подготовка к новым релизам?

— Знаете, Пабло Пикассо как-то сказал про свои картины: «Я изображаю предметы так, как я думаю о них, а не так, какими я их вижу». Так вот, когда я записывал кавер на песню «Знак Водолея», то исполнил этот кавер и записал его не так, как я услышал, а так, как его прочувствовал. Он очень долго лежал у меня «в столе», я не собирался его официально выпускать. И однажды, когда познакомился с Анечкой Плетневой и Алексеем, то поделился с ними своей альтернативной версией «Знака Водолея», рассказал, что являюсь большим поклонником их творчества. Они сказали: «Классная версия, выпускай ее официально, пусть мужская версия тоже существует». Меня это безумно порадовало, стало действительно приятно, что мою альтернативную версию оценили не только ее создатели, но и один из авторов. Антон Кох тоже высоко оценил этот кавер, поэтому я безумно был от этого счастлив.

Конечно, у нас планируется очень много творческих релизов, у меня уже записано несколько песен в сотрудничестве с Алексеем и Тимуром Елчиным. Также у меня готовятся клипы на несколько песен. Впереди очень много премьерных работ и творческих музыкальных релизов от Вячеслава Макарова как певца.

— Как вы думаете, есть ли формула музыкального хита? А хорошей шутки?

— Безусловно, какая-то шаблонная форма хита существует. Но чтобы песня стала хитом, должно срастись огромное количество факторов: от времени, в которое она появилась, и людей, которые ее написали и исполнили, до правильной и грамотной рекламной кампании. Поэтому здесь — как в хорошем блюде — должно сочетаться огромное количество ингредиентов. Когда они все идеально сочетаются в очень вкусный продукт, тогда он и станет хитом, полюбится большой аудитории, а к артисту придет успех. Возможно, кто-то знает секрет хита. По крайней мере, я смотрел много интервью на эту тему у больших композиторов. Кто-то действительно пишет хиты по лекалам. Я пока к этому не пришел, но надеюсь, что когда-нибудь это случится.