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Деним — всему голова! Рассказываем о 10 главных трендах джинсовой моды

Состаренные джинсы названы одним из главных модных трендов

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Модель Ирина Шейк на показе Ferrari в рамках Недели моды в Милане, 23 сентября 2023 года

Модель Ирина Шейк на показе Ferrari в рамках Недели моды в Милане, 23 сентября 2023 года

Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images
Деним — большой тренд и этого сезона, и следующего. Об этом говорят прошедшие показы «большой четверки». «Газета.Ru» рассказывает, какие джинсы есть и будут в моде, а также к каким еще вещам из денима стоит присмотреться прямо сейчас.

Винтаж-эффект

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Diesel и Christian Dior

Global Look Press

Самый трендовый деним сегодня — тот, что с винтажным эффектом, проще говоря, специально состаренный. Дизайнеры предлагают не выбрасывать выцветшие джинсы, а дать им вторую жизнь, что очень вторит тренду на осознанное потребление.

Мария Грация Кьюри включила в новую коллекцию для Christian Dior жакеты, шорты-бермуды и юбки длины миди, выполненные из выбеленного и поблекшего денима. А креативный директор Diesel Гленн Мартенс ответил застиранной и буквально распадающейся на нити джинсой.

Перфорация

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Stella McCartney и Valentino

Global Look Press

Найдена нетривиальная альтернатива дырам на джинсах — перфорация. Отказаться от дырявых джинсов в пользу перфорированных советуют дома моды во главе с Valentino и Stella McCartney. Пьерпаоло Пиччоли сложил, будто оригами, цветы из денима, а Стелла Маккартни вырезала фигурки из джинсов, частично заполнив отверстия небольшими зеркалами.

Инкрустация

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Versace и Stella McCartney

Global Look Press

Помимо зеркал, Стелла Маккартни обильно декорировала джинсы кистями со сверкающей бахромой. В свою очередь, Донателла Версаче инкрустировала одежду из денима жемчужинами, как это было принято в нулевые.

Градиент

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Dion Lee и Mugler

dionlee/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Тем, кому наскучил деним с эффектом варки, настоятельно рекомендуется обратить внимание на градиент. Дион Ли создал джинсы с постепенным переходом от светло-голубого цвета в области пояса до насыщенного синего внизу штанин. Кэйси Кэдуолладер, креативный директор Mugler, играл с пастельными оттенками — бирюзовым, сиреневым и бежевым.

Карго

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Mowalola и The Attico

Global Look Press

Карго не сбавляют обороты и продолжают будоражить фантазию дизайнеров. Джинсы и юбки с накладными карманами на мировых Неделях моды представили многие бренды, начиная от Mowalola в Лондоне и заканчивая The Attico в Милане.

Низкая посадка

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Miu Miu и Schiaparelli

Global Look Press/Getty Images

Низкая посадка — еще один модный тренд из нулевых, который по-прежнему с нами — и прощаться не намерен. Во время показа Schiaparelli модели дефилировали по подиуму в джинсах, сидящих настолько низко, что из-под них выглядывало нижнее белье (к слову, мужское). На честном слове и кожаном поясе держались джинсы на манекенщицах Miu Miu.

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1. Джинсовая рубашка, Daisyknit, 8890 руб.
2. Женские демисезонные полусапоги, Ekonika, 22290 руб.
3. Джинсы Loose Pleated с высокой талией, GJ, 4499 руб.
4. Джинсовая куртка, Love Republic, 5999 руб.
5. Женская сумка-багет, Ekonika, 19990 руб.
6. Юбка А-силуэта, Emka, 8090 руб.

Пресс-службы брендов

Верхняя одежда

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Prada и Dries Van Noten

Global Look Press

Из денима дизайнеры шьют и верхнюю одежду. Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала джинсовый плащ во время шоу Ferrari. Аналогичные тренчкоты пополнили коллекцию Dries Van Noten, а в ассортименте Prada появились гиперобъемные бомберы из денима.

Шорты: от микро до бриджей

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Alexander McQueen и Coperni

Getty Images/Coperni/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Абсолютным трендом по итогам прошедших показов «большой четверки» стали микрошорты. Дизайнеры, как правило, шили их из костюмной ткани и экокожи, но некоторые использовали и деним. Среди них — теперь уже бывший креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон.

Команда Coperni решила воскресить бриджи, представив на подиуме модель с оборками понизу. Но вернутся ли они в моду — большой вопрос.

Макси-юбки

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Ralph Lauren и Nina Ricci

ralphlauren/ninaricci/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сохраняют свою актуальность и джинсовые юбки. К уже привычным мини и миди добавляются варианты длины макси.

Ральф Лорен, вдохновившись бохо-шиком, предложил модели с низкой талией и флористическими мотивами, а креативный директор Nina Ricci Харрис Рид — с высокой талией и тем же цветочным принтом.

Комбинезоны

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Dion Lee

dionlee/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В число самых желанных вещей в гардеробе однозначно метят комбинезоны: в сафари-стиле, как у Saint Laurent, гоночные, как у Ferrari, или джинсовые, как у Dion Lee.

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