Что носить осенью 2023 года: 5 стильных образов с верхней одеждой

Осень — время тренчкотов, кожаных курток и пальто. «Газета.Ru» рассказывает о самой актуальной верхней одежде сезона и простых (не путать с банальными) приемах стилизации, которые стоит взять на карандаш.

Тренчкот

close 100% 1. Тренч двубортный с объемными рукавами, DaisyKnit, 22 890 руб.

2. Свитер с содержанием шерсти мериноса, Emka, 21 990 руб.

3. Джинсовая юбка-франкенштейн макси с разрезом, GJ, 3 999 руб.

4. Женские демисезонные сапоги, Ekonika x YuliaWave, 28 990 руб. Пресс-службы брендов

Тренчкот — беспроигрышный вариант на теплую осень. Лучше всего выбрать классическую двубортную модель с отложным воротником, кокеткой на спине и патами на манжетах рукавов. Благодаря базовому крою вещь нескоро выйдет из моды и станет основой для десятка разных по стилю аутфитов на несколько сезонов вперед.

Тренчкоты хороши своей универсальностью: они идеально вписываются как в деловой, так и в повседневный гардероб. В первом случае все достаточно просто — плащ можно надеть поверх брючного костюма или жакета с юбкой. Что касается второй ситуации, советуем искать нетривиальные фиты. Так, сочетать тренч можно не только с джинсами, но и юбками из денима, которые сегодня переживают очередной всплеск популярности. Добавьте свитер крупной вязки, а на ноги наденьте казаки.

Кожаный плащ

close 100% 1. Тренч oversize из искусственной кожи, Lime, 13 999 руб.

2. Пуловер Erika Cavallini, «Слепая курица», 29 250 руб.

3. Прямые меланжевые брюки, Mango, 5 999 руб.

4. Женские демисезонные ботильоны, Ekonika, 20 990 руб. Пресс-службы брендов

Тем, кому наскучили классические тренчкоты, стилисты рекомендуют присмотреться к аналогичным моделям из искусственной кожи. Они не промокают, лучше защищают от низких температур и ветра. Вдобавок кожаные тренчи выглядят в разы эффектнее своих собратьев из плащевки. Однако из этого плюса вытекает и явный минус: будучи сами по себе мощным акцентом в образе, они непросто поддаются стилизации.

Чтобы выглядеть стильно, но не вычурно, рифмуйте их с более нейтральными вещами — базовым пуловером и костюмными брюками — и завершайте образ парой минималистичных ботильонов на устойчивом каблуке.

Косуха

close 100% 1. Куртка-косуха из экокожи, Studio29, 23 900 руб.

2. Джемпер oversize двухцветный, You Wanna, 8 950 руб.

3. Серые джинсы Loose Straight с лампасами, GJ, 3 999 руб.

4. Женские демисезонные сапоги, Ekonika x YuliaWave, 26 990 руб. Пресс-службы брендов

Еще одна модель верхней одежды, которая, кажется, никогда не покинет модные хроники — куртка из искусственной кожи. В текущем сезоне наиболее популярны гипертрофированно объемные и удлиненные косухи, будто с мужского плеча. Обыграть их можно с помощью «рваного» джемпера и необычной пары джинсов — например, с лампасами. Впрочем, «подружить» нарочито грубую кожанку можно и с очевидно женственными предметами гардероба — допустим, платьем в цветок. Какую бы из двух опций вы ни выбрали, с задачей поставить финальный аккорд отлично справятся казаки с винтажным эффектом.

Плечистое пальто

close 100% 1. Пальто ручной работы с объемными плечами, Nude Story, 56 450 руб.

2. Платье из шерсти с вырезом на спине, Love Republic Premium Collection, 8 999 руб.

3. Черные сапоги из гладкой кожи, Respect, 19 999 руб.

4. Солнцезащитные очки Valentino, «Слепая курица», 31 550 руб. Пресс-службы брендов

Массивные плечи — один из главных трендов, продиктованных мировым подиумом. Присмотреться к плечистой верхней одежде предлагают многие дизайнеры во главе с креативным директором Дома Saint Laurent Энтони Ваккарелло. А главные фэшиониста, включая супругу певца Джастина Бибера Хейли, уже вняли советам кутюрье и пополнили свои гардеробы такими пальто.

Играйте на контрастах и сочетайте их с подчеркивающими фигуру платьями, а также высокими сапогами на шпильке. Повысить градус стиля помогут аксессуары — например, солнцезащитные очки модели cat eye.

Пальто с хищным принтом

close 100% 1. Пальто Courage из ткани Picchi, 12Storeez, 49 980 руб.

2. Водолазка из шерсти альпаки, Love Republic Premium Collection, 5 999 руб.

3. Джинсы со стрелками, Akhmadullina Dreams, 9 990 руб.

4. Черные ботильоны из гладкой кожи, Respect, 13 999 руб. Пресс-службы брендов

Сегодня в моде анималистичные принты. Простой способ не прогадать — выбрать леопардовое пальто. Эта модель, как ни удивительно, уже давно стала вечной классикой благодаря носившим ее выдающимся женщинам. Среди них бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, княгиня Монако Грейс Келли, королева Великобритании Елизавета II, а также бесчисленное количество кинодив и супермоделей всех времен — от Софи Лорен до Кейт Мосс.

Чтобы леопардовое пальто выглядело подчеркнуто элегантно, а не вульгарно, позвольте ему «солировать», остальные составляющие аутфита не должны перебивать его. Подойдут, например, однотонная водолазка и джинсы. А если взять расклешенную пару со стрелками и добавить к ней ботильоны с острым носом, получится эффектный образ с эстетикой восьмидесятых.