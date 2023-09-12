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Оголяла плечи, продвигала мини, слушала русского дизайнера: как одевалась Жаклин Кеннеди

70 лет назад Джон Кеннеди женился на Жаклин Бувье

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Жаклин Кеннеди-Онассис (28 июля 1929 — 19 мая 1994)

Жаклин Кеннеди-Онассис (28 июля 1929 — 19 мая 1994)

Getty Images
12 сентября 1953 года Жаклин Бувье вышла замуж за сенатора от штата Массачусетс Джона Кеннеди. Через семь с половиной лет он занял пост президента США, а она стала первой леди. В историю моды Джеки вошла как одна из самых стильных хозяек Белого дома — «Газета.Ru» рассказывает, во что и как она одевалась.

Костюмы с юбкой

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Жаклин Онассис (Кеннеди), 1970 год

Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

Разбирая гардероб Джеки, всегда вспоминают имя Олега Кассини — известного дизайнера русского происхождения, чьей постоянной клиенткой она была. Благодаря «секретарю стиля Жаклин Кеннеди» супругу американского лидера прозвали «первой леди моды». Именно он одел ее в безупречно сидящие жакеты и юбки — как собственного авторства, так и от именитых домов моды во главе с французским Chanel.

Пальто

Помимо костюмов, Кассини создал для миссис Кеннеди несколько пальто, самое известное из которых — леопардовое, длиной чуть ниже колен и с рукавом ¾. Эту модель с хищным принтом она стилизовала исключительно элегантно: с помощью аналогичной шляпки-таблетки, черных кожаных перчаток и туфель на невысоком устойчивом каблуке — шпильки Жаклин не жаловала вовсе.

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Жаклин Онассис (Кеннеди), 1970 год

Getty Images

Джеки вообще была большой любительницей пальто. Как правило, на ней были классические варианты прямого кроя с отложными воротниками — однобортные, двубортные, а также вовсе без пуговиц, напоминающие кроем халат. Ей нравились базовые цвета, от насыщенного чернильного до нейтрального оттенка кэмел. Все это актуально и в 2023-м — в текущем сезоне стилисты предлагают носить те же фасоны и оттенки.

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1. Длинное пальто из шерсти альпаки, Love Republic Premium Collection, 19 999 руб.
2. Пальто с поясом, Emka, 37 990 руб.
3. Пальто «Империали», Code Couture, 42 000 руб.
4. Драповое пальто, GJ, 8 999 руб.
5. Тренч из экокожи, Studio 29, 29 000 руб.
6. Пальто, Forte Forte, 73 750 руб.

Пресс-службы брендов

Первая леди США неоднократно попадала в объективы папарацци в тренчах, похожих на те, что мы носим сегодня, а также кожаных пиджаках. Последние она сочетала вместе с джемперами в рубчик, подпоясанными ремнями с акцентной пряжкой и костюмными брюками со стрелками. Едва ли не каждый свой аутфит она дополняла массивными солнцезащитными очками.

Открытые плечи

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Жаклин Кеннеди, 1958 год

Slim Aarons/Getty Images

Джеки знала, как выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры с помощью одежды. Будучи обладательницей подтянутых рук, но не выдающихся форм, она предпочитала платья без рукавов и с тюльпанообразным подолом. Для вечерних выходов миссис Кеннеди нередко выбирала модели с открытыми плечами, акцентирующие внимание на ее изящных ключицах. Что касается аксессуаров, ей особенно нравились длинные белые перчатки и лаконичные колье из жемчужных нитей.

Шифон, рюши и классические принты

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Жаклин Кеннеди-Онассис и ее второй муж Аристотель Онассис, 1970 год

Tom Wargacki/WireImage/Getty Images

Покинув Белый дом и став миссис Онассис (греческий миллиардер и судовой магнат Аристотель Онассис был вторым мужем Жаклин), Джеки пополнила свой гардероб платьями с рюшами из полупрозрачного шифона. В вопросе принтов, впрочем, она осталась верна своим консервативным взглядам и продолжила носить польку-дот (горох), «гусиную лапку», клетку и другие классические орнаменты.

Мини-юбки

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Жаклин Кеннеди-Онассис, 70-е годы

Tom Wargacki/Getty Images

Джеки одной из первых надела мини, популяризировав их не только среди соотечественниц, но и во всем мире. Британский дизайнер Мэри Куант изобрела короткую юбку в 60-е, а первая леди США — к тому моменту уже бывшая — вывела революционную модель в тренды.

Мужские костюмы

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Getty Images

Носила Джеки и брючные костюмы. В ее гардеробе превалировали двойки с мужского плеча, состоящие из «плечистых» пиджаков оверсайз-кроя и свободных брюк с высокой посадкой. Она комбинировала их с атласными блузами — либо с классическими хлопковыми рубашками и галстуками-бантами.

«Простота — суть элегантности»

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Жаклин Онассис (Кеннеди), 1968 год

Getty Images

Эти слова, сказанные современницей Джеки, итальянской актрисой и певицей Софи Лорен, как нельзя лучше описывают образы первой леди США. На собственном примере она доказала, что не нужно наряжаться, чтобы выглядеть стильно. Добиться этого можно и в простом свитере с джинсами.

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