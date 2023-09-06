Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе перестали скрывать роман. Вспоминаем, с кем они встречались раньше

Слухи о романе между моделью Кайли Дженнер и актером Тимоти Шаламе подтвердились. Папарацци засняли пару за страстным поцелуем на концерте Бейонсе в Калифорнии. «Газета.Ru» вспоминает, с кем звезды встречались раньше — и что из этого выходило.

Начало романа

В апреле блог со сплетнями о селебрити DeuxMoi сообщил, что 26-летняя Кайли Дженнер встречается с 27-летним Тимоти Шаламе. Инсайдеры утверждали, что бизнесвумен и звезда «Дюны» вместе минимум с января — и уже успели провести вместе новогодние каникулы в Аспене, а также отдохнуть на островах Теркс и Кайкос.

Новость подхватили таблоиды. В том же месяце черный внедорожник Range Rover, принадлежащий Кайли, неоднократно замечали возле дома Тимоти, но самим звездам удавалось прятаться от объективов папарацци. Инсайдеры делились с прессой, что видели пару то в одном, то в другом ресторане, однако пруфов в виде фотографий или видео не было. Вплоть до этой недели, когда фотографы засняли звезд за поцелуем на концерте.

close 100% tmz.com

Бывшие бойфренды Кайли Дженнер

Коди Симпсон

close 100% Кайли Дженнер и Коди Симпсон Getty Images

В 2012 году Кайли Дженнер встречалась с австралийским певцом Коди Симпсоном, однако об их отношениях практически ничего не известно.

После расставания с Кайли Коди закрутил роман с моделью Джиджи Хадид, а затем был вместе с певицей Майли Сайрус. В настоящее время его девушка — пловчиха и пятикратная олимпийская чемпионка Эмма Маккеон.

Джейден Смит

close 100% Джейден Смит и Кайли Дженнер Getty Images

Следующим известным бойфрендом Кайли Дженнер стал сын актера и хип-хоп-исполнителя Уилла Смита Джейден. Пару познакомила школьная подруга Кайли Джорджин Вудс в 2013 году.

Этот роман также оказался коротким. Звезды расстались друзьями — спустя несколько лет после разрыва они как ни в чем не бывало танцевали на свадьбе певца Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин.

Tyga

close 100% Кайли Дженнер и Tyga Andy Kropa/Andy Kropa/Invision/AP

Отношения с рэпером Tyga Кайли Дженнер скрывала вплоть до своего совершеннолетия, поэтому когда именно они начали встречаться — неизвестно. Одна из причин, по которой звезды держали свой роман в тайне, — разница в возрасте: музыкант старше девушки на восемь лет.

Как только Кайли исполнилось 18, пара перестала стесняться публики. В 2015 году исполнитель подарил Дженнер автомобиль марки Ferrari стоимостью $320 тыс., а затем снял ее в своих клипах на треки «Stimulated» и «Dope'd Up». Возлюбленные даже посвятили друг другу татуировки: он набил ее имя на правой руке, а она — первую букву его псевдонима на левой лодыжке.

Несмотря на это, их отношения были далеки от идеала. Звезды часто ссорились из-за бывшей девушки рэпера Блэк Чайны, от которой у него есть сын Кинг Кайро. В 2017 году они окончательно расстались по причине его измен. В том же году Кайли перебила тату на ноге.

Трэвис Скотт

close 100% Кайли Дженнер и Трэвис Скотт Lucy Nicholson/Reuters

Расставшись с Tyga, Кайли Дженнер закрутила роман с другим рэпером — Трэвисом Скоттом. В феврале 2018 года у звезд родилась дочь Сторми, а четыре года спустя на свет появился их сын Эйр. Первый день рождения наследника они отметили в статусе бывших — за месяц до праздника, в январе 2023-го, бизнесвумен и музыкант расстались.

О новом романе своей экс-девушки Трэвис Скотт высказался в треке «Meltdown» из альбома «Utopia». Рэпер подшутил над ней, призвав Дженнер найти «такого же горячего мужчину, как он», а не встречаться с Вилли Вонкой. Этого персонажа Шаламе сыграл в одноименном фильме режиссера Пола Кинга, премьера которого запланирована на декабрь 2023 года.

Бывшие девушки Тимоти Шаламе

Лурдес Леон

close 100% Тимоти Шаламе и Лурдес Леон Global Look Press

В 2013 году Тимоти Шаламе встречался со старшей дочерью Мадонны Лурдес Леон. Они познакомились во время учебы в Высшей школе музыки и искусства на Манхэттене. Их отношения были недолгими и, судя по всему, завершились на дружеской ноте.

«Я его очень уважаю, мы были одним целым», — рассказала Лурдес в интервью Vanity Fair, подчеркнув, что Тимоти стал ее первым бойфрендом.

Лили-Роуз Депп

close 100% Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе Getty Images

Шаламе познакомился с Лили-Роуз Депп на съемках исторической драмы Netflix «Король» в 2018 году. Вскоре актера стали все чаще замечать в компании дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради. Первое время все думали, что их роман — лишь PR-подогрев к фильму, однако вскоре папарацци засняли пару во время страстного поцелуя на яхте.

«Той ночью я ложился спать с мыслью о том, что это был один из лучших дней в моей жизни. Я провел его на яхте с человеком, которого сильно любил, закрывая глаза, я думал, как же было здорово. А потом проснулся, увидел все эти фото и почувствовал смущение. Я выглядел как настоящий болван. Весь бледный. Люди говорили, что это пиар-ход. Пиар-ход? Неужели вы думаете, что я хотел бы выглядеть так перед всеми вами?!» — комментировал Шаламе ситуацию в интервью GQ.

В 2020-м звезды расстались — предположительно, из-за плотных графиков.

Эйса Гонсалес

close 100% Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес Global Look Press

Последней, с кем Тимоти Шаламе приписывали отношения, была мексиканская актриса Эйса Гонсалес. Судя по всему, это был курортный роман. Летом 2020 года звезды вместе отдыхали в Кабо-Сан-Лукас, однако уже осенью разошлись.