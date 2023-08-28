Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать и о чем нужно просить

Православные христиане 28 августа отмечают один из важнейших церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день нельзя работать, зато можно и нужно молиться о замужестве и поиске мужа, устраивать застолья с гостями, помогать нуждающимся и солить огурцы. Подробнее о значении праздника — в материале «Газеты.Ru».

28 августа отмечается важный церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы, известный также как Богородичная Пасха. Он посвящен кончине матери Иисуса Христа Девы Марии и вознесению ее души в рай. По преданию, в этот день апостолы, которые к тому моменту уже проповедовали учение Иисуса Христа в разных странах, чудесным образом оказались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей. В католицизме праздник отмечается двумя неделями раньше — 15 августа. Дата празднования, в отличие от Пасхи, никогда не меняется. Успению Пресвятой Богородицы предшествует строгий двухнедельный пост, по строгости сравнимый с Великим постом.

Предание об Успении Богородицы

День кончины Богородицы не зря называют Успением. На современный русский язык это слово переводится как «смерть» — но смерть легкая, светлая. Это означает, что для матери Иисуса Христа уход из земной жизни стал переходом в жизнь вечную — райскую.

О жизни Богородицы после вознесения ее сына известно из апокрифических сказаний — проповедей преподобного Андрея Критского, Константинопольского патриарха Германа и преподобного Иоанна Дамаскина, а также из «Святого Иоанна Богослова сказания об успении Святой Богородицы».

Считается, что Иисус незадолго до конца мирского пути поручил заботу о своей матери одному из апостолов — Иоанну Богослову. «Жено, се сын твой», — сказал он Богородице, указывая на своего любимого ученика. Затем, обратившись уже к нему, добавил: «Се мати твоя». «И с этого времени ученик сей взял Ее к себе», — так гласит Евангелие от Иоанна.

Согласно преданию, живя в Иерусалиме, Дева Мария часто приходила на место распятия Иисуса Христа к Гробу Господню на Елеонской горе для молитвы. В один из таких моментов к ней явился Архангел Гавриил и возвестил, что через три дня окончится ее земная жизнь.

Богородица, которая ждала момента воссоединения с сыном, сообщила эту весть своим близким — и через три дня апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с ней и проводить ее в райскую жизнь. Согласно поверьям, в момент ухода Богородицы неземной свет наполнил горницу (комнату). Поднявшись с одра, Пресвятая Дева Мария поклонилась сыну и Богу и отдала свою душу, словно уснув. На иконах этот момент так и изображается: Иисус Христос забирает душу своей матери в виде младенца.

«Когда Мария была при конце Своего поприща земного, собрались по божественному внушению все апостолы из всех стран в Ее дом иерусалимский. Вот тогда явился Иисус со Своими ангелами, взял душу от Нее и передал ее архангелу Михаилу. Апостолы перенесли бездушное тело на следующее утро в гробницу. И пока они там стояли, опять внезапно появился Господь, взял тело в облако и принес его в рай, где душа опять с ним соединилась», — так пересказывал апокриф Псевдо-Мелитона Сардийского епископ Григорий Турский.

Затем наступил момент погребения Богородицы — апостолы понесли ее одр на плечах в Гефсиманский сад, где покоились родители Девы Марии, святые Иоаким и Анна, а также праведный Иосиф Обручник. Тело положили в гроб в пещере, закрыв вход большим камнем. В обряде погребения не участвовал только апостол Фома, не успевший к прощанию с Пресвятой Девой Марией. На третий день после погребения он явился к месту, где покоилось тело Богородицы, чтобы проститься, — но там были только погребальные пелены (покрывала). По преданию, тело Богородицы вознеслось, как и ее душа.

Христианская церковь отмечает праздник Успения Богородицы с VI века — незадолго до этого была поставлена точка в богословских дискуссиях по поводу догмата о Богородице. Это случилось на третьем (431 год) и четвертом (451 год) Вселенских соборах.

Сам же праздник начал отмечаться, согласно одной из версий, по указу императора Маврикия — последнего византийского императора из династии Юстиниана. По свидетельству средневекового византийского историка церкви Никифора Каллиста Ксанфопула, которое он приводит в своей «Церковной истории», император издал эдикт, установивший дату празднования Успения Богородицы — 15 августа — в знак благодарности за победу, одержанную в войне с персами.

Церковные обряды Успения Богородицы

В православной церкви Успению Богородицы предшествует один день предпразднства, а за ним наступают восемь дней попразднства. Само богослужение представляет собой подробное описание событий Успения. Стихиры праздника (церковные песнопения) были написаны патриархами Анатолием и Германом, преподобными Иоанном Дамаскином и Феофаном Начертанным.

Церковный канон, созданный в VII веке преподобными Космой Маиумским и Иоанном Дамаскином, выполнен в форме диалога: в него вошли слова Богоматери, обращающейся к своему сыну с просьбой о скорейшем взятии ее на небо, слова Спасителя, спустившегося с ангелами взять Пречистую душу Родившей Его по плоти и отнести к Отцу, а также надгробные песни апостолов, собравшихся почтить достойным погребением Пречистое Тело.

В тропаре праздника содержится и обращение христиан к Богородице как к заступнице. «Родив Сына, сохранила девство, и после смерти, Богородице, Ты не оставила мира, потому что перешла к жизни, явившись Матерью Жизни, и Твоими молитвами избавляешь от смерти души наши», — молятся православные.

О чем молиться в Успение

Успение — день завершения строгого двухнедельного поста, когда верующим вновь можно есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. В этот день принято угощаться и приглашать гостей, а также делиться пищей с нуждающимися, проявляя милосердие.

Для женщин это особенный день — в Успение принято молиться о замужестве дочерей или о помощи в поиске мужа. Период после Успения не зря считается свадебным — в это время нужно свататься, поскольку основные заботы в поле позади, пора подумать о будущем.

Считается, что за парами, сложившимися после Успения, будет приглядывать сама Богородица.

Несмотря на то что физический труд в день Успения находился под запретом, именно в этот праздник принято было солить огурцы.

А еще с праздником связан целый ряд народных примет. Например, теплая солнечная погода сулит дождливое бабье лето, гроза — предвестница ранней дождливой осени, обилие мух — к скорым холодам, упавший хлеб — к проблемам со здоровьем, множественная паутина — к морозной зиме, сильный запах цветов — к ненастью, хмурая погода утром — быть вечернему дождю.

Как читать иконы Успения Богородицы

Зачастую в центре композиции находится Дева Мария, лежащая на смертном одре. Иногда у него стоят пурпурные — этот цвет считается императорским — туфли Богоматери. Таким образом подчеркивают царственное достоинство матери Иисуса Христа, причем характерно это именно для Восточной православной церкви. Голова ее окружена нимбом.

Вокруг одра стоят апостолы: Петр — с кадильницей в руке, Иоанн — скорбящий, припадающий к одру. Тут же присутствуют Дионисий Ареопагит и Иаков, брат Господень, которые, согласно преданию, находились в доме Богородицы в тот день, когда сын забрал ее душу на небо.

Над всеми ними возвышается фигура Христа — величественного, изображаемого крупнее остальных. На руках его — душа матери в виде младенца, символ вознесения в вечную жизнь и победы над смертью.

Икона «Успение Богоматери», одна из самых известных в России, сейчас находится в собрании Вологодского музея-заповедника. Она была написана иконописцем Дионисием около 1500 года для местного чина иконостаса Троицкого собора Павло-Обнорского монастыря и относится к «облачному» варианту иконографии, в котором апостолы слетаются к смертному одру Богородицы на облаках. Такой вид икон Успения получил распространение на Руси со второй половины XV — вероятно, образцом для них послужила храмовая икона Успенского собора Московского Кремля, созданная к его освящению в 1479 году.