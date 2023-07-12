«Прошло время изъятия святынь из церкви». «Троица» перешла в безвозмездное пользование РПЦ

Третьяковская галерея передала Свято-Троицкой Сергиевой лавре икону «Троица» Рублева в безвозмездное пользование. Договор об этом утвердили министр культуры Любимова и патриарх Кирилл. Последний назвал это событие историческим. В ближайшее время в реставрационном центре имени Грабаря оценят состояние реликвии. Решение о передаче «Троицы» из Третьяковской галереи РПЦ принял президент Путин в середине мая после «многочисленных просьб православных верующих». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вернуть святыню церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Минкультуры России Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы «Троица» художника Андрея Рублева в безвозмездное пользование на 49 лет Свято-Троицкой Сергиевой лавре, сообщила пресс-служба Московского патриархата. Церемония прошла в здании Санкт-Петербургской митрoполии в Александро-Невской лавре.

«Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда церкви вoзвращаются святыни, даже предcтавляющие огромную культурную, истoрическую ценность»,— сказал патриарх Кирилл.

По его словам, договоренность о передаче иконы свидетельствует о том, что время, когда народ «лишался возможности возносить перед ними свои молитвы», ушло.

Документ подписали между Свято-Троицкой Сергиевой лаврoй и Государственной Третьяковской галереей, где икону хранили долгое время до этого. С 4 июня «Троица» находится в храме Христа Спасителя. Ее перевезли туда по просьбе патриарха для празднования Троицы. Затем решили, что в главном храме РПЦ икона пробудет до 18 июля 2023 года — до дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского — по решению патриарха.

Ветхое состояние

Изначально предполагалось, что в храме Христа Спасителя икону оставят только на две недели, а затем отправят на реставрацию. 15 мая пресс-служба РПЦ сообщила о решении президента России Владимира Путина передать «Троицу» из Третьяковской галереи РПЦ по «многочисленным просьбам православных верующих».

Экспертный совет Третьяковки выступал против перемещения «Троицы» из-за рисков, связанных с ее состоянием. Дело в том, что ветхую икону «категорически нельзя трогать и перевозить», поскольку у нее отслаивается левкас (грунтовый слой) от основы, и краска шелушится. Журнал Forbes со ссылкой на сообщения реставраторов писал, что в храме Христа Спасителя икону хранят под простой стеклянной витриной, которая защищает только от механического воздействия (прикосновений), а необходимый специальный микроклимат (влажность 55% и температура +19 градусов по Цельсию) отсутствует. В Минкультуры заявляли, что полотно находится «в стабильном состоянии».

Ответственность за состояние иконы с 12 июля несет Троице-Сергиева лавра, отвечать за создание для иконы нужных условий хранения станет Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Решение о необходимости реставрации пересмотрят. После 18 июля сперва проведут оценку состояния. Также реставраторы центра подготовили для «Троицы» специально оборудованное помещение, в котором обеспечен температурно-влажностный режим. По словам руководителя правового управления Московской патриархии игуменьи Ксении, икона также останется «в оперативном управлении» Третьяковской галереи. «Главной его (договора) особенностью является то, что обязанности и ответственность распределяются между двумя сторонами, поскольку обе стороны являются правообладателями иконы», — сказала она.

Основа «Троицы»

«Троицу» считают шедевром русского иконописного искусства. Ее написал Андрей Рублев (около 1370 — 1430) в первой четверти XV века (период между 1425 — 1427 годами) по заказу Никона Радонежского, ученика Сергия Радонежского и второго после него игумена Троице-Сергиевой лавры. Около 500 лет ее хранили в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году икону передали на хранение в собрание Третьяковской галереи. В прошлом веке «Троицу» вывозили из музея лишь однажды — во время Великой Отечественной войны, когда ее эвакуировали в Новосибирск (вместе с другими экспонатами). Специалисты галереи отказывались вывозить икону из-за ее состояния, опасаясь порчи.

С 1600-го на икону по крайней мере четыре раза наносили новое изображение сверху потемневшего слоя олифы. Из-за этого авторскую живопись частично утратили, деревянная основа полотна начала расходиться.

«Троица» написана яичной темперой на липовой доске. Та покрыта клеем на основе льняного масла (левкасом). В основе иконы — сюжет Ветхого Завета о явлении праотцу Аврааму Господа в образе трех странников и дальнейшей трапезе, которую приготовил Авраам и его жена Сарра. Христиане понимают явление трех мужей Аврааму как прообраз Троичного Бога, Троицы.