С днем рождения, Юлия Высоцкая! Вот улучшенные рецепты самых вирусных блюд телеведущей

Сегодня, 16 августа, Юлия Высоцкая отмечает 50-летие. В день рождения телеведущей «Газета.Ru» решила вспомнить ее самые вирусные блюда из шоу «Едим Дома!» на телеканале НТВ — от пасты с водкой до супа с раками — и узнала у московских шеф-поваров, как правильно их приготовить.

Пенне алла водка

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«Насколько пьяным должен быть соус — это вопрос вкуса, но будьте осторожны, потому что тяжелая рука испортит блюдо» Уиллиам Ламберти Ресторатор, шеф-повар

Ингредиенты:

1. Паста (пенне или ригатони) — 450 г

2. Очищенные томаты в собственном соку — 400 г

3. Томатная паста — 170 г

4. Сливки — 240 мл

5. Водка — 60 мл

6. Несоленое сливочное масло — 45 г

7. Тертый пармезан — 55 г

8. Лук — 1 шт

9. Чеснок — 3 зубчика

10. Красный перец в хлопьях — 1 щепотка

11. Соль (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Растопите сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, чеснок и хлопья красного перца, слегка посолите. Готовьте, часто помешивая, около 15 минут, пока лук не станет очень мягким и не подрумянится. При необходимости уменьшите огонь.

2. Добавьте томатную пасту и готовьте, помешивая, пока томатная паста не станет ароматной и густой, около 3 минут. Затем вмешайте томаты в собственном соку. Доведите до кипения, после чего варите, часто помешивая и грубо раздавливая плоды ложкой, пока соус слегка не загустеет, около 10 минут.

3. Добавьте сливки и перемешайте. Перелейте соус в блендер и смешайте до получения однородной массы. Верните смешанный соус в кастрюлю и слегка посолите.

4. В средней кастрюле с подсоленной кипящей водой отварите пасту почти до состояния аль денте — на 3 минуты меньше, чем указано на упаковке.

5. Добавьте в томатный соус водку и доведите до слабого кипения на среднем огне. Поместите в него пасту, добавив немного воды, в которой она варилась (около 120 мл). Увеличьте огонь до сильного и готовьте, постоянно помешивая, около 3 минут, пока соус не обволокнет макароны и они не достигнет стали аль денте. Если соус слишком загустеет до того, как паста будет готова, добавьте больше воды.

6. Снимите с огня и добавьте сыр, пока он полностью не превратится в однородный сливочный соус. Попробуйте на соль и приправьте еще, если необходимо. Если водка совсем не чувствуется, добавьте еще несколько капель и перемешайте перед подачей на стол. Выложите пасту на сервировочные тарелки и дополнительно посыпьте тертым сыром.

Сырники

close 100% Пресс-служба ресторана Cape

«Чтобы сырники получились нежными, но не растеклись по сковороде, протрите творог через сито и подморозьте готовую массу в морозильнике» Илья Пампуха Шеф-повар ресторана Cape

Ингредиенты:

Для сырников (6 шт):

1. Творог 9% — 250 г

2. Куриное яйцо — 1 шт

3. Пшеничная мука высшего сорта — 25 г (и еще 50 г для формования сырников)

4. Сахар — 30 г

Для подачи:

1. Сметана — 50 г

2. Варенье или джем — 50 г

3. Свежая малина — 10 г

4. Сахарная пудра — 2 г

Способ приготовления:

1. Протрите творог через крупное сито, переложите в миску и смешайте с остальными ингредиентами до однородной консистенции.

2. Разделите полученную массу на 6 равных частей и уберите в морозильник на 5-7 минут. Необходимо немного подморозить массу, чтобы было удобнее формовать сырники.

3. Формовать сырники можно как на доске, так и на столе. Главное — припудрить поверхность мукой, чтобы было легче придать сырникам форму.

Скатайте шарик, положите на присыпанную мукой поверхность, сверху немного придавите плоской стороной ножа или лопатки, затем переверните сырник, чтобы запанировать другую сторону. Приложите нож или лопатку с боковой стороны сырника и круговыми движениями при помощи ладони сформируйте бочонок.

5. Обжаривайте сырники на сковороде со сливочным маслом для образования корочки и допеките их до готовности в духовке при температуре 160°C около 7-8 минут.

6. Готовые сырники выложите на тарелку, украсьте сверху свежей малиной и посыпьте сахарной пудрой. Отдельно можно подать сметану и варенье либо джем по вашему вкусу.

Раковый суп

close 100% Пресс-служба ресторана Food Embassy by Julia Vysotskaya

«В рецепте ракового супа можно обойтись без блендера» Никита Чурюмов Шеф-повар ресторана Food Embassy by Julia Vysotskaya

Ингредиенты:

1. Раки — 5 шт (и еще пара — для украшения готового блюда)

2. Куриный бульон — 200 г

3. Раковый биск — 30 г

4. Крем из сельдерея — 10 мл

5. Соус ранч — 10 мл

6. Белый хлеб — 2 кусочка

7. Сырой яичный желток — 1 шт

8. Сливки — 20 мл

9. Сок лайма — 3 мл

10. Оливковое масло — 3 мл

11. Лавровый лист — 2 шт

12 Зеленый лук, укроп, петрушка, тимьян и черный перец (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Отварите живых раков с добавлением лаврового листа, черного перца, укропа и петрушки.

2. Очистите отварных раков. Полученное мясо смешайте до однородной массы с мякотью белого хлеба, соусом ранч, сырым яичным желтком, сливками, зеленым луком и петрушкой. Сформируйте несколько шариков и варить их в курином бульоне на протяжении 10 минут.

3. В бульон добавьте крем из сельдерея, сливки, тимьян и лавровый лист. В самом конце вмешайте раковый биск, сок лайма и оливковое масло.

4. Подавайте, украсив вареным раком.

Куриный шашлык

close 100% Пресс-служба рестораков «Ткемали»

«Прежде чем поставить шампуры на мангал, обязательно посыпьте угли солью. В этом весь секрет!» Эмиль Керимов Шеф-мангал ресторанов «Ткемали»

Ингредиенты:

1. Куриные бедра — 1 кг

2. Томатная паста — 1/2 ст. ложки

3. Подсолнечное масло — 400 мл

4. Красная паприка, соль и перец (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Куриные бедра порежьте на равные части длиной примерно в 5 см и толщиной — в 2 см.

2. Добавить к куриным бедрам половину столовой ложки томатной пасты, красную паприку, соль и перец по вкусу, а также подсолнечное масло. Тщательно перемешать и оставить на 15-20 минут, чтобы маринад впитался.

3. В это время разжигайте мангал, чтобы угли стали красного цвета.

4. Насаживайте шашлык на шампуры. Прежде чем поставить шампуры на мангал, обязательно посыпьте угли солью, чтобы они не обожгли мясо.

5. Обжарьте шашлык по 4-5 минут с каждой стороны.