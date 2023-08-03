Стейк, соленья и не только: 5 необычных рецептов из арбуза

Стейк рибай из арбуза с йогуртовым соусом
Ингредиенты:
1. Арбуз — 700 г
2. Белое вино — 100 мл
3. Белый бальзамический соус — 20 г
4. Соус Донгу (густой соевый соус с ярко выраженным вкусом краба) — 40 г
5. Сливочное масло — 12 г
6. Соль — 2 г
7. Йогурт и зелень (по желанию)
Способ приготовления:
1. Нарезать арбуз на круглые слайсы толщиной в два пальца, очистить от корки и поместить заготовку в глубокую емкость;
2. Полить арбуз белым вином и двумя соусами — белым бальзамическим и Донгу;
3. Выложить арбуз на противень, выстланный пергаментной бумагой. Сверху положить ломтик сливочного масла;
4. Запекать на высокой температуре до тех пор, пока арбуз слегка не поджарится;
5. Выложить запеченный арбуз на подушку из йогуртового соуса и украсить зеленью (по желанию).
Салат с арбузом, сыром фета и красным луком
Ингредиенты:
1. Арбуз — 180 г
2. Сыр фета — 30 г
3. Красный лук — 10 г
4. Зерна граната — 15 г
5. Петрушка — 3 г
6. Мята — 3 г
7. Соль — 2 г
8. Черный перец — 0,5 г
9. Сумах — 0,5 г
10. Оливковое масло — 20 г
Способ приготовления:
1. Нарезать арбуз на четыре одинаковых кубика размером 4х4 см, очистить от косточек и выложить на тарелку;
2. Сверху посыпать арбуз фетой (сыр должен быть соленым и рассыпчатым);
3. Крупно порубить петрушку и мяту, нарезать красный лук полукольцами, добавить зерна граната и тщательно перемешать;
4. Выложить на арбуз с фетой микс из петрушки, мяты, красного лука и граната;
5. Полить оливковым маслом, поперчить и добавить приправу сумах.
Салат с маринованным арбузом, цукини и креветками
Ингредиенты:
Для салата:
1. Арбуз — 200 г
2. Замороженные креветки — 150 г
3. Цукини — 130 г
4. Салат айсберг — 30 г
5. Салат романо — 30 г
6. Мангольд (листовая свекла) — 30 г
7. Оливковое масло Extra Virgin — 20 г
8. Соль и перец (по вкусу)
9. Растительное масто (для жарки)
Для заправки:
1. Сок 4 апельсинов
2. Сок 1 лайма
3. Пюре из манго (без сахара) — 100 мл
Способ приготовления:
1. Для заправки смешать в миске до однородности свежевыжатые соки апельсина и лайма, а также пюре из манго. Разделить заправку на две равные части;
2. Нарезать арбуз крупными кубиками, очистить от косточек и поместить в ½ заправки на 20-40 минут;
3. В большой миске смешать айсберг с мангольдом и романо;
4. Нарезать цукини на тонкие слайсы с помощью овощечистки, поместить в миску, посолить и сбрызнуть оливковым маслом Extra Virgin. Оставить мариноваться на 10 минут;
5. Обжаривать очищенные от панциря креветки в течение 3-5 минут на растительном масле, посолить и поперчить по вкусу;
6. В миску с зеленью добавить креветки, слегка подмаринованный цукини и ½ заправки. Тщательно перемешать;
7. На сервировочную тарелку выложить салат и кусочки маринованного арбуза.
Соленые арбузы
Ингредиенты:
1. Арбуз — 1 кг
2. Вода — 1 л
3. Соль — 100 г
4. Сахар — 100 г
5. Уксус — 100 мл
6. Черный перец — 10 горошин
7. Душистый перец — 5 горошин
8. Гвоздика — 3 шт
9. Лавровый лист — 2-3 шт
10. Сушеный чеснок — 1 ст. л
11. Сушеный имбирь — 1 ст. л
12. Сушеный укроп — 1 ст. л
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте арбуз. Он должен быть спелым и сладким. Разрежьте его на кусочки нужного размера и удалите косточки. Затем промойте арбузные кусочки холодной водой и оставьте на 1-2 часа в холодильнике;
2. В это время приготовьте маринад. Для этого смешайте воду, соль, сахар, уксус, перец, гвоздику, лавровый лист, сушеный чеснок, имбирь и укроп в кастрюле. Доведите до кипения и варите на среднем огне 5-7 минут;
3. Выньте арбузные кусочки из холодильника и аккуратно выложите их в стерильные банки. Затем залейте арбузы маринадом, оставляя немного свободного места в верхней части банки. Закройте банки крышками и стерилизуйте их в кипящей воде в течение 15-20 минут;
4. После стерилизации банки с солеными арбузами оставьте на столе до полного остывания. Затем перенесите их в холодильник и оставьте наставиться на несколько дней.
Лимонады с арбузом
Во многих заведениях Москвы подают лимонады с арбузом — сделать такие можно не только на профессиональной кухне, но и в домашних условиях. Шеф-повар ресторана №13 Михаил Геращенко рекомендует смешивать пюре арбуза с джемом из алоэ вера, для кислинки добавлять немного свежевыжатого лимонного сока и разбавлять газированной водой. А бар-менеджер ресторанов Meraki и Maroon Василий Роганин советует смешивать арбуз с маракуйей или приготовить со сладкой ягодой пунш на основе содовой, с безалкогольным кордиалом и листьями мяты.