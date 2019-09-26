Подальше от посторонних: почему принц Уильям спрятал детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон всерьез обеспокоены будущим своих детей и изо всех сил стараются оградить их от излишнего внимания публики, передает газета Express.

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Еще в 2016 году, через год после рождения второго ребенка, принцессы Шарлотты, герцоги Кембриджские начали держать ее и своего сына Джорджа подальше от посторонних глаз. Тогда принц Уильям откровенно заявил в одном из своих интервью: «Я беспокоюсь об их будущем».

Королевский эксперт Кэти Николл сообщила Vanity Fair, с этим связано решение Уильяма и Кейт проводить больше времени в поместье Анмер-Холле, в Норфолке. Этот семейный замок, относящийся к резиденции королевы в Сандрингеме, неподалеку от которой он расположен, был подарен супругам на свадьбу в 2011 году. Когда родилась принцесса Шарлотта, это место стало основным домом для герцогов Кембриджских.

Англичане это заметили и засуетились, гадая, по какой причине наследник престола старается увести свою семью из центра общественного внимания. Впрочем, как Николл передают близкие к семье источники, в семье о престолонаследии говорить не принято. В жизни Уильяма, как он сам говорит, на первом месте стоит не цель стать королем, а семья, которую он изо всех сил пытается защитить от неприятностей, которые приносит известность.

В апреле того же года принц заявил в интервью Би-би-си: «Я максимально сконцентрирован на роли отца».

«Я — отец, и я очень серьезно отношусь к своим родительским обязанностям и обязанностям по отношению к своей семье, и я хочу воспитать своих детей как хороших людей, которые будут уважать других и чтить свои обязанности перед обществом», — объяснил принц. После чего добавил: «Но когда я не могу уделять достаточно времени своим детям, я беспокоюсь об их будущем».

Как утверждает Николл, именно с этим «беспокойством» связано решение семьи прятаться от посторонних глаз в Норфолке. По словам принца Уильяма, там они — «единое целое» и чувствуют себя «нормальной семьей». «Это просто тот случай, когда мы хотим сохранить безопасную и стабильную среду вокруг», — объяснил герцог.

Вероятно, по этой же причине принц Гарри и Меган Маркл решили обосноваться в коттедже Фрогмор в Виндзоре и растить своего сына там, а не в Кенсингтонском дворце, как это предполагалось изначально. И несмотря на государственное финансирование семьи, герцоги Сассекские все еще намерены держать Арчи вдали от посторонних глаз, что очень возмущает англичан.

Если Анмер-Холл относится к частному поместью Елизаветы II, а не к каким-либо государственным землям, и любые расходы на его содержание и ремонт покрываются частными средствами семьи, то в случае с Фрогмором дела обстоят иначе. Согласно опубликованным в апреле отчетам о расходах королевской казны, на реконструкцию коттеджа было потрачено 2,4 млн фунтов стерлингов, в то время как своих собственных средств на ремонт и оснащение дома герцог и герцогиня Сассекские потратили лишь около 250 тыс. фунтов. Получается, что стремление герцогов Кембриджских растить своих детей подальше от журналистов, камер и поклонников еще можно хоть как-то оправдать, но попытки Меган и Гарри скрываться от всех никому не понятны.

Этим летом герцоги Сассекские провели частный обряд крещения Арчи Харрисона, не дав взглянуть на знаменательное событие ни подданным британской Короны, ни журналистам. Позже публике были предоставлены лишь несколько фотографий с крещения, которые разместили на официальной странице пары в инстаграме и в других соцсетях. Поклонники королевской семьи так и не узнали, кого Меган и Гарри выбрали крестными родителями своего первенца.

Англичане возмущены тем, что герцоги распоряжаются средствами, которые поступают от налогоплательщиков, и при этом хотят вести закрытую частную жизнь. В связи с этим издание Daily Telegraph написало, что родители «не могут требовать приватности для Арчи и в то же время просить граждан спонсировать образ жизни их семьи».

Королевский биограф Пенни Джунор поддержала англичан в разговоре с Sunday Times: «Они не могут получить и то, и то. Либо они живут частной жизнью, платят за свой собственный дом и исчезают из-под всеобщего наблюдения, либо они играют в игру по правилам».