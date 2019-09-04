Принцесса в школе: дочь Кейт Миддлтон получит новое имя

Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, готовится к своему первому дню в школе. Ей предстоит привыкнуть к тому, что теперь к ней будут обращаться не только по имени, но и по фамилии, которая произведена от титула ее родителей.

Реклама

В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж. В школе принцессой ее никто называть не будет — к ней будут обращаться как к Шарлотте Кембридж, подобно тому, как там называют ее брата — Джорджа Кембриджа. Как принято в королевской семье, свою фамилию дети получили от титула, который носят их родители, герцог и герцогиня Кембриджские.

Отец Шарлотты и Джорджа принц Уильям, а также их дядя принц Гарри в школьные годы были известны одноклассникам как Гарри и Уильям Уэльсы — эту фамилию они получили от титула своего отца Чарльза, принца Уэльского.

Как объясняется на официальном сайте Букингемского дворца, члены королевского семейства «могут быть известны как по имени королевского дома, так и по своей фамилии, что не всегда может совпадать».

Такая традиция появилась в 1917 году, когда король Георг V, принадлежавший к Саксен-Кобург-Готской династии, из-за антигерманских настроений во время Первой мировой войны взял в качестве фамилии название королевской резиденции. Так он и его семья стали Винздорами.

Кенсингтонский дворец уже официально подтвердил, что в первый день Шарлотты в школе принцессу будут сопровождать члены ее семьи. Родители девочки, герцоги Кембриджские, и ее брат принц Джордж вместе введут принцессу в ворота школы Thomas's Battersea. Вероятно, перед началом уроков Кенсингтонский дворец организует специальную фотосессию, чтобы у Шарлотты были официальные фотографии с первого учебного дня.

Возможности отвести Шалотту в школу в особенности будет рада Кейт Миддлтон, поскольку первый учебный день своего сына ей пришлось пропустить. Из-за своей беременности она плохо почувствовала себя с утра и не смогла проводить маленького принца в подготовительный класс.

Пока Шарлотта находится в ожидании встречи с новыми друзьями и учителями, Джордж Кембридж начнет уже третий год обучения в школе Thomas's Battersea. Это общее учебное заведение, где могут получить образование как мальчики, так и девочки. Год обучения в элитной школе стоит около 6,5 тыс. фунтов стерлингов — это почти полмиллиона в переводе на рубли. Примечательно, что определить детей в эту школу стало со стороны герцогов Кембриджских нарушением королевской традиции, поскольку ранее все британские принцы и короли обучались исключительно в школах для мальчиков, а принцессы и королевы, соответственно, — в школах для девочек. Но Кейт и Уильям очень хотели, чтобы Шарлотта смогла учиться вместе со своим братом, поэтому сделали выбор в пользу общего учебного заведения.

Герцоги Кембриджские неоднократно рассказывали, как маленький принц любит «защищать» своих младших брата и сестру, поэтому, вероятно, Кейт и Уильям рассчитывают, что Джордж позаботится о Шарлотте и в школе.

Королевский биограф Пенни Джунор рассказывала журналу Hello, что принц Джордж — «очень милый и заботливый старший брат». «Я уверен, что он присмотрит за своей маленькой сестрой и будет гордиться тем, что однажды поможет ей завязать шнурки», — сказала Джунор.

Королевский статус действительно привлекает очень много внимания, поэтому неудивительно, что Кейт и Уильям так беспокоятся о своих детях и хотят, чтобы они держались вместе. Впрочем, родителям одноклассников Джорджа его популярность тоже не понравилась.

Спустя две недели с начала его обучения психически нездоровая женщина совершила попытку выкрасть принца прямо из школы. Полиции удалось ее остановить, однако родители учеников школы были чрезвычайно обеспокоены тем, что их дети учатся с Джорджем — им показалось, что это создает опасность для их детей. Но есть и хорошие новости: после этой истории охрану в школе усилили, поэтому, скорее всего, Джорджу и не придется постоянно присматривать за своей сестрой.