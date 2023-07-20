Ребенок от другого, наркотики и рейв. Как принц Норвегии бросил вызов обществу ради любви

Норвежскому кронпринцу Хокону 20 июля исполняется 50 лет. Сегодня он — безусловный наследник престола и уважаемый представитель монархии Норвегии, но в 2001 году первая королевская свадьба XXI века была под угрозой, а кронпринц подумывал об отказе от титула ради любви. Норвежцы не сразу смирились с тем, что его избранницей стала мать-одиночка и тусовщица с сомнительным прошлым.

Мать-одиночка и завсегдатай рейв-вечеринок

В конце 90-х после службы в армии молодой принц Хокон познакомился с Метте-Марит Тьессем Хёйби. Девушку ему представили на музыкальном фестивале Quart общие друзья — в то время она была хорошо известна среди тусовщиков Осло как завсегдатай рейв-вечеринок со всеми вытекающими.

Метте-Мари подрабатывала официанткой и одна воспитывала сына Мариуса от отношений с неким Мортеном Боргом, которого задерживали за хранение наркотиков, вождение в нетрезвом виде и насильственные действия.

Несмотря на неаристократическое происхождение и небезупречное прошлое, Метте-Марит стала невестой принца Хокона, а затем — женой наследника престола. О помолвке с Тьессем Хёйби принц Хокон объявил в декабре 2000 года. Девушка получила кольцо с бриллиантом, раньше принадлежащее его матери, королеве Норвегии Соне.

«Норвежский кронпринц бросает вызов»

На следующий день газета The Guardian вышла с заголовком: «Норвежский кронпринц бросает вызов критикам и женится на своей нестандартной подруге».

В статье приводились слова невесты: «Это был непростой выбор. Но я с нетерпением жду, когда выйду замуж за Хокона, — и я с нетерпением жду вступления в эту роль. Просто надеюсь, что люди примут меня такой, какая я есть».

close 100% Кронпринц Хокон и Метте-Марит накануне свадьбы, 22 августа 2001 года Julian Parker/UK Press via Getty Images

Принц Хокон уже тогда стал в каком-то смысле первопроходцем — он год жил открытым гражданским браком с Метте-Марит, чего до него не делал ни один из представителей королевской монархии. Ему же было суждено стать первым, кто сыграет в XXI веке королевскую свадьбу.

Говоря о своей жизни с Метте-Марит в съемной квартире в Осло, принц Хокон признавался, что подумывал об отказе от права на наследование трона из-за необычных для представителя королевской семьи отношений.

«Было бы странно, если бы это не приходило мне на ум», — говорил он. При этом он добавлял, что эти мысли не были серьезными из-за «веры в монархию».

Впрочем, отказываться от королевской роли от него никто не требовал. С самого начала мать-одиночку Метте-Марит, у которой на тот момент даже не было высшего образования и приличной работы, поддерживала королева Соня.

Возможно, она испытывала симпатию к будущей невестке, поскольку и сама не могла похвастаться благородным происхождением: будущий король Харальд V женился на своей подруге Соне Харальдсен в 1968 году после девяти лет тайных отношений и угроз отказаться от трона. В знак поддержки король и королева незадолго до свадьбы подарили избраннице сына бриллиантовую тиару.

«Мы выходили за рамки приличий»

За два дня до торжества, 23 августа 2001 года, жених и невеста дали пресс-конференцию, на которой Метте-Марит высказалась о своем прошлом.

«Мое юношеское бунтарство проявилось сильнее, чем у многих других. Мы выходили за рамки приличий, и я очень жалею об этом, — сказала она. — Для меня было важно бросать вызов всему, что было принято».

close 100% Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит, 2022 год Nieboer/Global Look Press

На вопрос о наркотическом прошлом Метте-Марит тогда отвечать отказалась, однако заявила, что хочет использовать возможность, чтобы публично осудить запрещенные вещества.

Пресс-конференцию она завершила словами: «Надеюсь, теперь я смогу избегать необходимости говорить о своем прошлом, а пресса будет уважать это желание».

Все выглядело так, будто король и королева относятся с выбору сына благосклоннее, чем норвежское общество. И особенно — его религиозная часть, выросшая в традициях протестантизма.

Некоторые считали, что принц Хокон сознательно сделал необычный для представителя королевской семьи выбор, чтобы показать, что он не подходит на роль будущего монарха.

close 100% Кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит и их сын принц Сверре Магнус Albert Nieboer/picture alliance / Royal Press E

Опросы общественного мнения показали, что норвежцев не волновал факт, что невеста принца одна воспитывала ребенка, однако они осуждали принца за то, что тот начал жить с ней до заключения брака (лютеранская церковь это запрещает).

Рекордно низкий рейтинг монархии

В июне 2001 года, за два месяца до свадьбы принца Хокона, рейтинг одобрения монархии в Норвегии был на рекордно низкой отметке — 58%.

Первая королевская свадьба XXI века прошла 25 августа 2001 года с нарушениями традиций. Принц Хокон попал в объективы фотографов, пока ждал невесту у входа в собор Осло. Сама Метте-Марит отказалась от традиционного букета — его заменили на гирлянду из розовой лозы с орхидеями. Подвенечное платье из плотного крепдешина с жестким корсетом и двухметровым шлейфом отличалось простотой. Голову невесты украшала фата с бриллиантовой диадемой.

close 100% Свадьба кронпринца Хокон и Метте-Марит в Кафедральном соборе города Осло, 25 августа 2001 года Julian Parker/UK Press via Getty Images

Сын Метте-Марит Мариус, которому на тот момент было четыре года, исполнял на церемонии роль пажа. На свадебных фотографиях она стоит с ребенком на руках рядом с мужем. За музыкальное сопровождение торжества отвечал известный джазовый саксофонист Ян Гарбарек.

Через год после свадьбы стало ясно, что Метте-Марит идеально подходит на роль принцессы.

По данным опросов, более трети норвежцев считали ее образцом для подражания, и лишь 10% утверждали, что она — плохая ролевая модель. Подданных больше интересовал ее сын Метте-Марит: норвежцы дарили ему подарки, а на официальных мероприятиях регулярно справлялись у матери о здоровье ребенка.

Что сегодня думает норвежское общество?

В 2002-м пара переехала в Лондон на учебу — кронпринц Хокон поступил на магистерскую программу в Лондонскую школу экономики, а Метте-Марит решила изучать социальную работу в университете Лондонской школы стран Азии и Африки.

Норвежцы ждали от пары наследников — и дождались. В 2004 году родилась принцесса Ингрид Александра, в 2005-м — принц Сверре Магнус.

close 100% Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит и их дети принцесса Ингрид Александра (2004 г.р.), принц Сверре Магнус (2005 г.р.) и сын Метте-Марит Мариус (1997 г.р.), 2015 год Ragnar Singsaas/WireImage

Сегодня о противоречивом прошлом Метте-Марит никто не вспоминает, а предстоящее вступление принца Хокона на престол не ставится даже под сомнение.

А вот его сестра Марта-Луиза отказалась от королевских обязанностей, хотя и сохранила титул. И тоже из-за любви — она планирует выйти замуж за американского целителя Дурека Веррета. Его норвежское общество принять не смогло.