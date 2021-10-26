Японская принцесса Мако вышла замуж без почестей и церемонии

Японская принцесса Мако после четырех лет скандалов все-таки вышла замуж за своего однокурсника Кея Комуру. Официальной церемонии не было: о том, что молодые люди стали супругами, сообщило Агентство императорского дома, а сами они дали пресс-конференцию, в ходе которой ответили на пять заранее утвержденных вопросов. Как объяснила принцесса, она устала от клеветы и хочет жить мирной жизнью.

Племянница императора Японии Нарухито, принцесса Мако, официально стала женой человека простого происхождения: теперь ее имя – Мако Комура.

Брак принцессы Мако и ее однокурсника Кея Комуро был зарегистрирован, сообщили японские СМИ со ссылкой на Агентство императорского дома – именно эта структура подала документы от имени жениха и невесты на оформление брака. Сами Кей и Мако Комура, заключив брак, дали пресс-конференцию, на которой выступили с небольшой речью и ответили на пять письменных вопросов, отобранных заранее.

Как сообщает газета Manichi, решение ограничить общение с прессой приняла сама принцесса Мако, которая страдает от проблем с психическим здоровьем на фоне скандалов из-за ее замужества и «испытывала сильное чувство тревоги», представляя себе, как отвечает на вопросы журналистов. Об этом говорилось в ее заявлении, обнародованном вечером в понедельник, 25 октября.

Во вступительном слове она заявила, что Кей Комуро – незаменимый человек в ее жизни, а решение связать себя с ним узами брака было «неизбежным выбором».

В ходе пресс-конференции пара ответила на обвинения в трате денег налогоплательщиков на собственную свадьбу – бывшая принцесса и ее молодой муж сообщили, что самостоятельно оплатили аренду комнаты для пресс-конференций в токийской гостинице. Мако Комура также посетовала на то, что до сих пор страдает от потоков клеветы, которые обрушиваются на ее семью и родных ее возлюбленного.

О своих планах на жизнь после замужества – и, соответственно, после потери титула и привилегий члена императорской семьи – принцесса Мако говорить не стала. «Я бы просто хотела жить мирной жизнью в новой среде», — сказала она. Известно, что домом пары станет Нью-Йорк.

Принцесса Мако покинула токийскую императорскую резиденцию утром во вторник, 26 октября. Одетая в светло-зеленое платье, с букетом цветов, она поклонилась родителям, крон-принцу Фумихито (иначе – наследному принцу Акисино) и крон-принцессе Кико, а также сестре, принцессе Како.

Обнявшись на прощание с сестрой, принцесса Мако села в автомобиль и уехала давать пресс-конференцию. Теперь ей предстоит процедура оформления паспорта, поскольку раньше, будучи представительницей императорской семьи, она в нем не нуждалась. В ноябре она улетит из Японии в США.

Заключению этого брака – без традиционной свадебной церемонии – предшествовали несколько лет скандалов из-за намерения принцессы Мако выйти замуж за человека простого происхождения.

Пара объявила о намерении вступить в брак еще в сентябре 2017 года, однако уже в феврале 2018-го появились сообщения, что свадьба отложена. Причиной тому, как предполагалось, стал финансовый скандал, в центре которого оказалась мать Кея Комуро – она оказалась должна 4 млн иен своему жениху, часть из которых пошла на обучение Кея Комуро.

В официальном заявлении о переносе свадьбы об этом не говорилось. «Мы осознали нехватку времени на полноценные приготовления к разнообразным церемониям, предшествующим нашему браку этой осенью, и жизни впоследствии», — заявила принцесса Мако. Она попросила прощения у всех за причиненные неудобства. При этом императорский дворец уже запросил 150 млн иен из казны для приготовлений к брачной церемонии.

Кей Комуро и его мать Кайо Комуро долгое время хранили молчание относительно финансового скандала. Однако в апреле этого года они распространили заявление, в котором признали, что бывший партнер женщины оплачивал ее расходы на жизнь, но уточнили, что не считают, что теперь ему должны. Что же касается учебы Кея Комуро, то мать и сын заявили, что она оплачивалась из стипендий.

В итоге в начале октября 2021 года, когда было официально объявлено, что принцесса Мако выйдет замуж 26 октября, Агентство императорского дома сообщило, что у нее диагностировано посттравматическое расстройство.

Психиатр Цуеши Акияма заявил тогда японским журналистам, что принцесса долго время была объектом высказываний, которые она воспринимала как клевету по отношению к себе и членам своей семьи, равно как и в адрес семьи своего будущего мужа. «Она чувствовала, что не может убежать от этого», — цитировало психиатра издание Mainichi.

Замужество принцессы Мако, после которого она по закону покидает императорскую семью и становится обычной гражданкой Японии, вызывало противоречия в японском обществе не только из-за финансового скандала, связанного с ее женихом.

Дело в том, что линия наследования в японской императорской семье сократилась до трех человек – это крон-принц Фумихито (брат императора Нарухито и отец принцессы Мако), его племянник, 15-летний принц Хисахито, и 85-летний дядя, принц Хитачи.

Японский закон о престолонаследии предполагает, что статус императора наследует его старший сын. Женщины не допускаются к наследованию вообще. Разговоры об изменении в законодательстве ведутся уже несколько лет, но так ни к чему не привели.

Примечательно, что японцы не отказались бы увидеть на престоле женщину-императора. Еще весной новостное агентство Kyodo News провело опрос и выяснило, что 85% респондентов согласились бы на такое развитие событий. Еще 79% опрошенных заявили, что поддержали бы передачу трона от императрицы ее детям.

Тем не менее, многие в японском обществе на свадьбу отреагировали болезненно. В начале недели более сотни человек собрались в районе токийского парка Хибия, чтобы выразить недовольство браком принцессы. Активисты требовали «защитить императорскую семью».

Японский политический истеблишмент также неоднозначно относится к свадьбе принцессы.

Хотя нельзя сказать, что политическая элита страны расколота, противоречия во взглядах существуют, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. По словам эксперта, в среде оппозиции к решению принцессы относятся терпимо, а вот консервативные политики из правящей Либерально-демократической партии негативно оценивают брак.

«В правящем лагере выход замуж за простолюдина вызывает неоднозначное отношение. Но времена изменились. Не думаю, что японские политики будут делать публичные заявления. Это все на уровне эмоций», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

За последние пять лет это уже второй случай, когда принцесса Японии добровольно отрекается от статуса монарха и связывает свою жизнь с человеком неаристократического происхождения.

В 2018 году принцесса Аяко из семьи императора Японии Акихито вышла замуж за Кэя Морию, служащего транспортной компании. И хотя Аяко лишилась всех титулов, императорский дом она покинула с приданным в размере $1,5 млн – эта сумма полагается члену императорской семьи, когда тот ее оставляет. К слову, принцесса Мако сочла нужным отказаться от аналогичной выплаты.

Годом ранее парламент Японии впервые за 200 лет разрешил монарху преждевременно отречься от престола из-за ограничений, с которыми император Акихито столкнулся в силу почтенного возраста.

Тем не менее, нет оснований полагать, что японской монархии приходит конец. «Самое главное, что есть уже наследник престола, ему 15 лет исполнилось. Он является третьим в очереди. Дискуссии о прекращении престолонаследия по мужской линии не ведутся», — объяснил Дмитрий Стрельцов.

По словам эксперта, тот факт, что девушки, повзрослев, выходят замуж и покидают императорскую семью — это обычная практика, которая уже не вызывает споров. Японцы свыклись с новой монархической реальностью.