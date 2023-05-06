Благословили служить: как прошла коронация Карла III

В Вестминстерском соборе в Лондоне прошла коронация короля Карла III. В присутствии более 2000 гостей, среди которых были политики, монархи, кронпринцы, принцессы и поп-звезды, 74-летний монарх поклялся править в соответствии с христианской верой и произнес специально написанную для него молитву. Он стал сороковым английским королем, помазанным на царство в Вестминстерском аббатстве. Как прошла церемония — в материале «Газеты.Ru».

«Не мой король!»

Утром перед коронацией Карла III в Вестминстерском аббатстве на улицах Лондона было неспокойно. Жители Великобритании разделились на тех, кто с нетерпением ожидал церемонии возведения на царство нового монарха — и тех, кто предпочитал выкрикнуть «Не мой король!» в знак протеста.

Особенно ярых противников коронации полиция задерживала за несколько часов до начала церемонии. Так, в Сент-джеймсском парке был взят под стражу человек с мегафоном, который, по мнению полиции, мог «напугать лошадей». Полиция также задерживала активистов антимонархических и экологических движений Just Stop Oil, Animal Rising и Republic — как сообщает Sky News правозащитники даже подвергли критике действия правоохранителей, которые вели себя к противникам монархии весьма жестко.

Полиция Лондона подтвердила пока семь арестов, однако, например, представители Just Stop Oil заявили, что 20 их сторонников были взяты под стражу за ношение футболок с антимонархическими лозунгами (полиция при этом предполагает, что они планировали перепрыгнуть через ограду и помешать движению процессии короля от Букингемского дворца к Вестминстерскому аббатству по улице Мэлл).

Достоверно известно о задержании Грэма Смита, главы республиканского движения Republic — в 7.30 его взяли под стражу на улице Стрэнд, пока он собирал напитки и плакаты для демонстрации в знак протеста против коронации.

Демонстрация все же состоялась — на Трафальгарской площади у статуи короля Карла I собрались около 2000 человек, кричавших «Не мой король!» Один из них держал плакат «Вам не кажется, что это довольно глупо?» Также в СМИ разошлась фотография протестующего, державшего плакат с изображением Меган Маркл.

Тем не менее, как отмечает The Guardian, вдоль улицы Мэлл собрались десятки тысяч поклонников королевской семьи Великобритании, многие из них заранее занимали места, чтобы увидеть королевскую процессию и военный парад.

«Боже, храни короля!»

Несмотря на протесты, помешать церемонии смогла лишь дождливая погода — из-за нее был отменен масштабный воздушный парад, за которым королевская семья должна была наблюдать с балкона Букингемского дворца по окончании коронации, его заменили только пролетом пилотажной группы «Красные стрелы».

Церемония началась с процессии представителей религиозных общин Великобритании (иудеев, мусульман-суннитов и шиитов, сикхов, буддистов, индуистов, джайнов, бахаистов и зороастрийцев). После этого были внесены флаги 15 государств, находящихся под правлением британского короля.

В начале двухчасовой церемонии в Вестминстерском аббатстве, церковный хор исполнил гимн на валлийском языке, зазвонили колокола — и король, подав руку королеве, вышел из запряженной шестью серыми виндзорскими жеребцами кареты «Бриллиантовый юбилей» (легкой, сделанной из алюминия и оснащенной кондиционером и стеклоподъемниками). Мантию короля в числе почетных пажей нес один из внуков Карла III — эта роль досталась девятилетнему принцу Джорджу.

close Принц Джордж и король Карл III готовятся к церемонии коронации, 6 мая 2023 года Принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы, 6 мая 2023 года Принц Джордж на церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы, 6 мая 2023 года Принц Луи во время церемонии коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве, 6 мая 2023 года Почетные пажи лорд Оливер Чолмондели, Николас Барклай, Ральф Толлемаш и принц Уэльский Джордж на балконе Букингемского дворца, 6 мая 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Вслед за королем в аббатство вошел его наследник, принц Уэльский, с принцессой Уэльской Кэтрин и детьми, не задействованными в несении мантии — принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Затем к своим местам на церемонии проследовали остальные члены королевской семьи, включая принца Эндрю, которому на коронацию разрешили надеть военную форму, и одинокого принца Гарри — он пришел в гражданском, но все же прикрепил на грудь награды.

Младший сын короля, в отличие от старшего, разместился на коронации не на первом, а в третьем ряду, выглядывая из-за шляпы своей тети, принцессы Анны.

Предваряя ключевые моменты коронационного ритуала — помазание на царство нового короля и вручение ему и королеве соответствующих регалий, — в зале звучали христианские гимны, в том числе, в исполнении хора госпел-исполнителей, который выступал на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, хотя и исповедует индуизм, на правах главы кабинета министров страны зачитал из Нового завета «Послание к колоссянам».

В течение всей церемонии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и сам король Карл III повторяли одну мысль: монарха коронуют на служение народу. Эта идея была вложена и в персональную молитву короля, которую он прочел публично. «Бог милосердия и сострадания, чей сын был послан не для того, чтобы ему служили, но для того, чтобы служить, благослови меня на то, чтобы я нашел в своем служении подлинную свободу, и в этой свободе — знание истины. Я благодарен за то, что смогу дать благословение всем детям, всех религий и верований, и что вместе мы сможем пойти по пути добра и быть направлены на путь мира», — произнес король.

Кульминационными моментами церемонии стало помазание на царство, для которого в зал была вынесена специальная ширма — как и в 1953 году во время коронации Елизаветы II, нанесение елея на руки, голову и грудную клетку монарха скрыли от публики.

После этого король произнес клятву править согласно протестантской вере и поцеловал Библию.

Наконец, королю вручили многочисленные регалии, в том числе, перчатки, золотой шарф-стола, браслеты-армиллы, шпоры, державу, скипетр. После этого архиепископ Кентерберийский по вековой традиции возложил на голову нового короля корону Святого Эдуарда, которая весит более 2 кг и используется только в момент самой коронации.

Прозвучал гимн: «Боже, храни короля Карла! Многая лета королю Карлу! Пусть король живет вечно!»

Королева Камилла также получила королевские регалии и корону королевы Марии, изготовленную в 1911 году по случаю коронации короля Георга V и его супруги Марии Текской. Правда, в нее не был включен знаменитый бриллиант «Кохинур».

«Да поможет мне Бог»

Вслед за этим последовала присяга наследника престола принца Уильяма своему отцу. «Я, Уильям, принц Уэльский, клянусь вам в верности, я отдаюсь вам с верой и доверием, как ваш вассал, здесь и на небесах. Да поможет мне Бог», — произнес старший сын короля, став на одно колено. Поднявшись, он поцеловал монарха в щеку, и тот неожиданно произнес не только «Аминь», но и, нарушив протокол к умилению собравшихся, «Спасибо, Уильям».

close 100% Принц Уильям целует отца короля Великобритании Карла III во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве, Лондон, 6 мая 2023 года Yui Mok/Reuters

Покинув Вестминстерское аббатство, процессия монарха и его семьи отправилась в Букингемский дворец на старинной и неудобной Золотой карете, чтобы выйти на балкон перед подданными.

Принц Гарри с улыбкой распрощался и отбыл в аэропорт, чтобы успеть в США на празднование дня рождения своего сына Арчи Харрисона, которому в день коронации его деда исполнилось четыре года.

Гостями коронации стали не только члены королевской семьи Великобритании и британские политики (в том числе, все бывшие премьер-министры страны, начиная с Джона Мейджора). Представители испанской, датской, шведской, норвежской монархии, японские кронпринц и кронпринцесса, король Таиланда, король Иордании Абдалла II с королевой Ранией, великий герцог Люксембурга, король Бутана и султан Брунея тоже были почетными гостями.

В светской хронике появились и звезды — Кэти Перри в розовой шляпке, сделавшая селфи в Вестминстерском аббатстве, актриса Эмма Томпсон, певцы Ник Кейв и Лайонел Ричи, бывший футболист Дэвид Бекхэм и его супруга-дизайнер Виктория Бекхэм также оказались в числе приглашенных на первую британскую коронацию XXI века.