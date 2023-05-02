Таракан на дорожке, бутылки вместо цветов и оммаж Лагерфельду: как прошел Met Gala 2023

Энн Хэтэуэй, Джаред Лето и Сальма Хайек на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala. На этот раз он был посвящен наследию покойного модельера Карла Лагерфельда. В этот вечер ковровая дорожка стала мемом (на ней трагически погиб таракан), цветы заменили на переработанные бутылки, а звезд одели в кошек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» («Карл Лагерфельд: Линия красоты»)

В этом году выставка в Метрополитен-музее и предваряющий ее бал Met Gala отдают дань памяти модельеру Карлу Лагерфельду. Экспозиция охватила более чем полувековой творческий путь кутюрье — с 1950-х вплоть до коллекции 2019 года, представленной на подиуме спустя две недели после его смерти.

Что до бала, дресс-код был сформулирован коротко и ясно — «В честь Карла».

Сопредседателями Met Gala 2023 вместе с Анной Винтур, глобальным редакционным директором Vogue, стали актриса Пенелопа Крус, певица Дуа Липа, сценаристка Михаэла Коэл и теннисист Роджер Федерер.

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Бутылки вместо цветов

Met Gala продолжил тренд «Оскара», ковровая дорожка которого впервые за 62 года была не красной, а цвета шампань. Гости бала ступали по светлому ковролину с красно-голубыми полосами. Дизайн разработал великий японский архитектор Тадао Андо. В социальных сетях задумку подняли на смех — пользователи Twitter сравнили дорожку с зубной пастой.

Вместо традиционных живых изгородей в декоре использовались световые инсталляции из переработанных бутылок. Из того же материала были выполнены подвешенные к потолку люстры.

«Все бутылки, использованные в качестве декора для Met Gala, после мероприятия будут отданы на повторную переработку для дальнейшей эксплуатации», — обещали организаторы.

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Таракан — главная звезда ковровой дорожки

Еще один тред, завирусившийся в Twitter, был посвящен внезапно выбежавшему на ступеньки Метрополитен-музея таракану.

«Фотографы настолько заскучали в ожидании Рианны, что начали снимать таракана», «Черт, я думал, что Илон Маск не придет в этом году», «Мог бы и получше уложить усы», «Какой Дом отвечал за этот образ?», «Даже таракан получил приглашение, а ты нет», — обсуждали пользователи социальной сети.

Позже стало известно о трагической гибели насекомого.

«С глубокой грустью сообщаем, что таракана Met Gala задавили. Вечная память», — написали журналисты Variety, сопроводив пост фотографией таракана и годами жизни — с 2023-го по 2023-й.

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Кошки Карла Лагерфельда

В отличие от незваного насекомого, любимица Карла Лагерфельда — 11-летняя кошка бирманской породы по кличке Шупетт — была приглашена на Met Gala 2023, но мероприятие пропустила. В день бала в официальном аккаунте Шупетт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилось сообщение о том, что она останется дома.

Тем не менее, без Шупетт в Метрополитен-музее не обошлось. Актер и вокалист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето вышел на ковровую дорожку в костюме кошки, но потом переоделся в Gucci. Певица Doja Cat появилась в платье Oscar de la Renta с ушками на капюшоне, в соответствующем гриме и с маникюром, напоминающим когти. А рэпер Lil Nas X предстал в одном белье — его тело было покрыто серебристой краской и пятью тысячами кристаллов Swarovski. Визажистка Пэт Макграт потратила на его образ около 10 часов.

Главный редактор British Vogue Эдвард Эннинфул скромно ограничился галстуком с изображением кошачьих мордочек.

close 100% Lil Nas X, Doja Cat, Эдвард Эннинфул и Джаред Лето на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Reuters/AP/Getty Images

Винтаж

Самый очевидный тренд с ковровой дорожки Met Gala 2023 — винтаж. Николь Кидман появилась в платье из кутюрной коллекции Chanel 2004 года. Актриса уже надевала его около 19 лет назад для съемок в рекламной кампании аромата Chanel №5. Снятый режиссером Базом Лурманом, трехминутный ролик стоил порядка $42 млн и стал самой дорогой за всю историю рекламой в мире.

close Актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Модель Наоми Кэмпбелл на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Модель Жизель Бюндхен на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Актриса Марго Робби на Met Gala 2023 Певица Дуа Липа на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке, США, 1 мая, 2023 год Полную галерею можно посмореть

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Архивные наряды Chanel, помимо Николь Кидман, также выбрали супермодели Наоми Кэмпбелл (коллекция 2010 года) и Жизель Бюндхен (2007 год), актрисы Пенелопа Крус (1988-й) и Марго Робби (1993-й), певица Дуа Липа (1992-й) и солистка южнокорейской группы Blackpink Дженни (1990-й).

Bridalcore

Кутюрные показы Chanel эпохи Карла Лагерфельда всегда закрывали модели в свадебных платьях — отсюда на ковровой дорожке Met Gala 2023 взялось столько невест.

Модель Ирина Шейк надела платье Yohji Yamamoto из коллекции 1998 года, которое дополнила обувью на плоском ходу. Актриса Эль Фаннинг выбрала Vivienne Westwood, бывший «ангел» Victoria's Secret Миранда Керр — Dior. Переоделся в невесту и манекенщик Олтон Мэйсон.

close Модель Олтон Мэйсон на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Актриса Элль Фаннинг на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Модель Ирина Шейк на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Модель Миранда Керр на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Полную галерею можно посмореть

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Жемчуг, камелии и твид

Те, кто не стал одеваться в Chanel, старались использовать в своих образах детали, отсылающие к Дому. Наиболее яркие из них — это камелия, жемчуг и твид. Певица Рианна появилась в накидке Valentino с камелиями, а звезда реалити-шоу Ким Кардашьян — в платье Schiaparelli с более чем пятьюдесятью тысячами жемчужин. На актрисе Энн Хэтэуэй было твидовое платье Versace, декорированное и тем, и другим.

close Ким Кардашьян, Серена Уильямс, Карли Клосс и Сальма Хайек на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Рианна, Эмили Блант, Энн Хэтэуэй на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Полную галерею можно посмореть

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«В честь Карла»

Многие вдохновлялись самим Карлом Лагерфельдом и его фирменным стилем. Модель Кендалл Дженнер появилась в черном боди Marc Jacobs с белым воротником, исполнительница Карди Би и звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега надели платья Thom Browne, отсылающие к костюмам модельера, а актриса Кристен Стюарт — жакет, рубашку и брюки его авторства.

close 100% Кендалл Дженнер, Карди Би, Дженна Ортега и Кристен Стюарт на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Reuters

Вееры

Карл Лагерфельд не расставался с веером. Неудивительно, что этот аксессуар дополнил образы многих звезд, в том числе Карлы Бруни, жены бывшего президента Франции Николя Саркози, и актера Джеймса Макэвоя. Более интересный ход сделали супермодель Эмбер Валлетта и продюсер Джордан Рот: на обоих были платья, верх которых напоминал по форме веер.

close 100% Джордан Рот, Карла Бруни, Эмбер Валлетта и Джеймс Макэвой на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Reuters/AP

Лучшие парные выходы

Глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур подтвердила роман с актером Биллом Найи — на Met Gala 2023 состоялся их первый официальный выход в свет в качестве пары. Сразу две пары — Серена Уильямс и Алексис Оганян, а также Карли Клосс и Джошуа Кушнер — объявили на балу о пополнении в семье.

close Певица Рианна и рэп-исполнитель Asap Rocky на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Актриса Сьюки Уотерхаус и актер Роберт Паттинсон на Met Gala 2023 Бруклин Бекхем и Никола Пельтц на Met Gala 2023 Певица Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити на Мет Гала 2023 в Нью-Йорке Кит Урбан и Николь Кидман на Met Gala 2023 Полную галерею можно посмореть

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Помимо них, в Метрополитен-музее появились ожидающие пополнения Рианна и A$AP Rocky, Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон, Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм, Николь Кидман и Тайка Вайтити, Рита Ора и Тайка Вайтити, Приянка Чопра и Джо Джонас.