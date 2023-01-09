Драка с братом, злая мачеха и тяжелые наркотики: что принц Гарри рассказал о своей книге

Мемуары принца Гарри под названием «Запасной» должны появиться в продаже 10 января. Однако еще до выхода книги ее фрагменты появились в СМИ, вызвав очередной скандал вокруг королевской семьи и герцога и герцогини Сасскеских. В мемуарах и ряде интервью принц Гарри рассказал о сложных отношениях с семьей, смерти принцессы Дианы, употреблении наркотиков и службе в Афганистане.

Принц Гарри написал мемуары Spare («Запасной») с разоблачением королевской семьи. Книга официально выйдет 10 января, но некоторые ее фрагменты уже просочились в британские СМИ.

В начале книги Гарри рассказывает о том, что в день его рождения отец поблагодарил его мать словами: «Теперь вы дали мне наследника и запасного — моя работа выполнена».

В мемуарах Гарри нелестно отзывается о старшем брате Уильяме, отце Карле III и его супруге королеве-консорте Камилле. Работа над мемуарами началась, когда герцоги герцогиня Сассекские переехали в США. Незадолго до выхода книги изданию Page Six стало известно, что члены королевской семьи создали «военную комнату» (место для секретных совещаний) и разработали план действий на случай очередных разоблачений.

Драка с братом

В своей автобиографической книге Гарри рассказал, что старший брат напал на него во время ссоры из-за Меган Маркл. По словам принца, в 2019 году Уильям пришел к нему, чтобы обсудить их натянутые отношения и скандалы в прессе. Он назвал Маркл «грубой и резкой», после чего между братьями возникла перепалка.

Герцог Сассекский в интервью журналисту Андерсону Куперу в программе «60 минут» рассказал, что принц Уэльский словесно «набросился на [Маркл]», которой в тот момент не было рядом.

«Он кричал на меня. Я кричал на него в ответ. Это было некрасиво. Это было совсем не приятно. И он сорвался, толкнул меня на пол», — поделился принц Гарри.

По его словам, старший брат схватил его за воротник и повалил на пол, разбив собачью миску.

«Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки врезались в меня. Я лежал там мгновение, ошеломленный, затем встал на ноги и сказал ему убираться», — написал герцог Сассекский в своих мемуарах.

Он также утверждал, что принц Уэльский после якобы попросил никому не рассказывать о ссоре — особенно Меган Маркл, однако супруга Гарри заметила порезы на его спине.

«Она говорит: «Что это?». Я такой: «А, что?». Я вообще-то не знал, о чем она говорит. Я посмотрел в зеркало и такой: «О, черт», — рассказал принц о разговоре с женой.

В мемуарах Гарри называет Уильяма «архиврагом» и признается, что между ними «всегда было соперничество. Бесконечная борьба».

Наркотики и убийства

Принц Гарри в интервью также признался в употреблении запрещенных препаратов и злоупотреблении алкоголем. Он рассказал, что после смерти своей матери принцессы Дианы в автокатастрофе в 1997 году он не один год «сильно пил» и пробовал тяжелые наркотики, изменяющие сознание.

«У меня внутри было много злости, которую, к счастью, я никогда никому не высказывал. Но я прибегал к крепкому алкоголю, потому что я хотел заглушить это чувство, или я хотел отвлечься от того. И, знаете, я также прибегал к наркотикам», — рассказал герцог Сассекский.

В мемуарах он рассказал, что употреблял наркотики в 17 лет. По его словам, среди прочего он пробовал кокаин.

«Это было не очень весело, и я не чувствовал себя особенно счастливым из-за этого», — поделился принц.

Он также признался, что за время службы в Афганистане убил 25 человек, подчеркнув, что не испытывал от этого удовлетворения, но и не стыдился этого факта. Член королевской семьи отслужил в армии 10 лет, проведя в Афганистане два срока.

«Злая мачеха»

В интервью британский принц Гарри нелестно высказался о некоторых членах королевской семьи. В частности, он назвал свою мачеху, королеву-консорта Камиллу «опасной злодейкой», оставляющей «тела на улицах» на пути к своему положению.

По словам Гарри, у его отца Карла III был роман с Камиллой, когда принцесса Диана еще была его супругой.

«Она была злодейкой, третьим человеком в браке», — сказал принц.

Он утверждал, что Камилла организовывала медийные «сливы», чтобы получить поддержку британской прессы, тем самым укрепив свое положение в обществе.

Как отмечает телеканал CBS, в книге принца сказано, что королева-консорт принесла Карла III в жертву «на свой личный PR-алтарь».

«Ты будешь это делать, если попадание на первые полосы, благожелательные заголовки, позитивные истории, написанные о тебе, улучшат твою репутацию и повысят шансы на то, что британская публика примет тебя в качестве монарха», — заявил он.

Гарри добавил, что они с братом «умоляли» своего отца не жениться на Камилле.

Судьба королевского титула

Несмотря на многочисленные скандалы вокруг королевской семьи, принц Гарри уверен, что он и Меган Маркл не лишатся королевских титулов. В интервью на вопрос журналиста о том, почему он с супругой не отказались от своих титулов, Гарри ответил: «И что это изменит?»

Герцоги Сассекские объявили, что собираются отказаться от королевских обязанностей 8 января 2020 года, однако они до сих пор сохраняют свои титулы.

И хотя книга еще не была опубликована, ее ожидаемый выход негативно сказался на отношениях внутри королевской семьи. Так, издание Daily Beast со ссылкой на источник сообщило, что принц Уильям чувствует себя преданным из-за публикации мемуаров его брата.

«Невозможно преувеличить степень презрения (Уильяма) к Гарри и Меган сейчас. Он абсолютно их ненавидит и не может поверить, что Гарри мог сделать это с ним и Кейт. Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечален всем, что случилось. Обратного пути после этого не будет», — сообщил источник в кругу наследного принца Уильяма.

Ранее принц Гарри настоял на переносе выхода книги, чтобы мемуары не вышли при жизни королевы Елизаветы II. Об этом сообщала газета Times со ссылкой на источник в издательстве Penguin Random House. По его данным, герцог Сассекский пытался остановить публикацию своей книги после того, как съездил на торжества по случаю Платинового юбилея Елизаветы II в июне 2022 года.