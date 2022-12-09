«Самые большие жертвы в мире»: что пишут критики о «Гарри и Меган»

В четверг, 8 декабря, стриминговый сервис Netflix показал первые три эпизода документального фильма «Гарри и Меган», снятые режиссером Лиз Гарбус совместно с продюсерской компанией королевской пары. Они были раскритикованы многими СМИ: от The Sun до The Guardian. Серии сочли пресными, исполненными самолюбования, затянутыми и не несущими никаких откровений. «Газета.Ru» собрала мнения о многосерийном фильме в одном материале.

8 декабря на стриминговой платформе Netflix состоялась долгожданная премьера документального шестисерийного фильма «Гарри и Меган». В день премьеры был опубликован так называемый первый том, то есть первые три эпизода. Их ожидаемо разобрали в интернете по деталям, преимущественно подчеркнув все недостатки.

«Рецензия на «Гарри и Меган» — настолько тошнотворно, что меня чуть не вырвало моим завтраком», — с таким заголовком вышла статья обозревательницы Люси Манган в британском издании The Guardian.

Ее коллеги из The Independent были более сдержанны: «Гарри и Меган»: интимно, самовосхваляюще и дико увлекательно». Наиболее точно реакции зрителей описал заголовок ведущего американского издания о киноиндустрии The Hollywood Reporter: «Фильм идет очень много времени, но рассказывает очень мало».

Первый эпизод посвящен детству Гарри, знакомству будущих супругов в Лондоне, их спонтанной поездке в Ботсвану и началу романа в туристической палатке. Во второй части рассказывалось о детстве Меган Маркл, расистских комментариях в ее адрес во время помолвки и всяческих шутках в соцсетях по поводу происхождения будущей герцогини. Третья часть — история британского рабства и центральной роли монархии в его существовании, счастливые годы принца Гарри в Африке и в армии, раскол семьи Меган Маркл в преддверии свадьбы из-за поведения отца и сводной сестры.

close 100% Кадры из документального фильма «Гарри и Меган» (2022) Netflix

«Но в конце концов — с чем мы остаемся? — спрашивает Люси Манган в The Guardian. —Точно такая же история, которую мы и так знали, рассказанная так, как мы ожидали услышать ее от людей, ее рассказывающих». В число комплиментарных рассказчиков, к слову, вошли близкие друзья Сассексов и мама Меган Маркл.

Многих критиков задело то, что Меган Маркл и принц Гарри считают себя жертвами.

Дело в том, что герцог Сассекский в фильме говорит о супруге как о женщине, которой пришлось пожертвовать всем, чтобы стать частью его семьи, а потом он отказался от жизни в Лондоне ради безопасности супруги и двоих детей: Арчи и Лилибет.

«Самые большие жертвы в мире — это Меган Маркл и принц Гарри, пара невероятно богатых, ошеломляюще привилегированных, ужасно самовлюбленных нарциссов. Если вы мне не верите, просто спросите у них!» — написал в колонке для The Sun журналист Пирс Морган, один из главных врагов королевской пары.

Журналиста Financial Times Генри Мэнса больше разочаровала пресность документального фильма Сассекских, от которого ждали взрывных и эксклюзивных историй о жизни в семье Виндзоров.

close 100% Кадр из документального фильма «Гарри и Меган» (2022) Netflix

«Разве это «глобальное событие Netflix» может сравниться, скажем, с принцессой Дианой в [интервью] «Панораме», принцем Эндрю в Newsnight или даже с беседой Гарри и Меган с Опрой Уинфри, в которой они утверждали, что кто-то из членов королевской семьи рассуждал о цвете кожи их ребенка? Прямо скажем, нет», — заявил Мэнс.

По его мнению, герцоги Сассекские решили сыграть в гениальный маркетинговый ход Netflix, главное правило которого — «не рассказывай за один час, если это можно растянуть на несколько», и получили за это $1 млн.

В чем сходятся многие критики, так это в том, что супруги действительно сильно влюблены друг в друга. «Возможно, они были удивлены, что рыжий смог заполучить такую красивую женщину», — сказал Гарри, вспоминая первую встречу Виндзоров с Меган.

Фильм сопровождался многочисленными эксклюзивными фотографиями пары с вечеринок с кузинами принца Гарри, семейной жизни в Калифорнии, эмиграции в Канаду, королевских выходов и конфетно-букетного периода. Не обошлось и без хроник из детства Гарри от момента выписки принцессы Дианы после родов до учебы в Итонском колледже.

Во время записи интервью герцог Сассекский несколько раз признался в любви своей маме, а вот об отце не сказал ни слова. Меган Маркл тем времени поражалась, насколько в королевской семье все формализовано. Как оказалось, для Виндзоров ритуалы — это действительно образ жизни. По словам актрисы сериала «Форс-мажоры», она впервые это поняла, когда встречала принца Уильяма и Кейт Миддлтон босиком и в рваных джинсах у себя дома в Великобритании.

close 100% Кадр из документального фильма «Гарри и Меган» (2022) Netflix

«Другими словами, они [Виндзоры] жесткие люди в рабочее или нерабочее время, что, конечно, не самое приятное, но вряд ли это обезглавливает королевский бренд», — резюмирует Джон Андерсон, журналист WSJ.

Гарри активно помогал своей жене интегрироваться в жизнь королевской семьи, рассказывая о том, что такое «прогулка» на официальных выходах, и удивляя необходимостью делать реверанс перед его бабушкой, королевой Елизаветой II, даже в домашней обстановке. Это незнание Меган Маркл базовых настроек поведения в королевской семьи натолкнуло журналистов The Independent на размышление о том, в каких моментах в фильме «пара наивна или неискренна».

Подводя итог, документальный фильм «Гарри и Меган» вызвал шквал бурной критики, как и последний сезон сериала «Корона». Дэниел Д'Аддарио в Variety не упустил возможность сравнить эти два проекта Netflix: «Как и в последнем, болезненно скучном сезоне «Короны», кажется, что повествование застопорилось от неспособности или отсутствия желания найти другое, что мы еще не слышали».