«Мир сразу стал менее интересным»: скончалась «королева панка» Вивьен Вествуд

«Королева панка», кавалер Ордена Британской империи, знаменитый модельер Вивьен Вествуд скончалась в своем доме в пригороде Лондона на 82-м году жизни. Она внесла огромный вклад в британскую моду и поп-культуру. «Газета.Ru» — о том, кем была Вивьен Вествуд.

Минувшей ночью в Великобритании в возрасте 81 года скончалась Вивьен Вествуд: модельер, которую вот уже много лет называют не иначе как королевой — британской моды или панка — ушла из жизни в своем доме в пригороде Лондона, Клэпхэме, «мирно, в окружении своей семьи», сообщается на официальной странице ее бренда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вивьен продолжала делать то, что она любила, до последнего момента — заниматься дизайном, созданием предметов искусства, написанием книги, изменяя мир к лучшему. Она прожила потрясающую жизнь. Ее нововведения и вклад за последние 60 лет были огромны — и окажут влияние на будущее», — говорится в заявлении представителей модного дома Vivienne Westwood.

Там процитировали саму основательницу бренда, приведя высказывание, в котором она говорит о даосизме: «Мир никогда еще не нуждался в дао так, как сейчас. Дао дает тебе ощущение того, что ты принадлежишь космосу, и придает смысл твоей жизни».

«Миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы изменять его к лучшему», — говорится в заявлении бренда.

О смерти модельера сообщил также ее муж Андреас Кронтхаллер. «Я продолжу жить с Вивьен в своем сердце. Мы работали до самого конца, и она дала мне многое, чтобы я мог продолжать. Спасибо, дорогая», — написал он в соцсетях.

Уроженка деревни Тинтуистл в Дербиршире, Вивьен Вествуд (Суайр) происходила из рабочей семьи и начинала свой жизненный путь как учительница начальных классов. Профессионального образования в области моды у нее не было — лишь в 1958 году, переехав с семьей из Лондона в возрасте 17 лет, она в течение одного семестра посещала школу искусств, где обучалась ювелирному делу. Школу она, однако, оставила, заявив: «Не понимаю, как девушка из рабочего класса, как я, может заработать в области искусства». И окончила педагогический колледж, осваивая искусство создания одежды самостоятельно.

В 1962 году Вивьен Суайр вышла замуж за Дерека Вествуда, работника фабрики фирмы Hoover в пригороде Лондоне — свадебное платье она сшила сама. В 1963 году родился их сын Бенджамин. Но через несколько лет все перевернулось — Вивьен Вествуд познакомилась с Малкольмом Маклареном, будущим менеджером групп New York Dolls и Sex Pistols. В 1967 году родился их сын Джозеф, а в 1971-м пара открыла на лондонской Кингс-Роуд магазин одежды, который прославится под названием Sex и сформирует эстетику лондонского панка с мохеровыми свитерами крупной вязки, толстовками с вывернутыми швами и принтами в виде портрета королевы Елизаветы II с «проколотыми» губами.

close Вивьен Вествуд на презентации выставки Vivienne Westwood AW20/21 во время Лондонской недели моды, 2020 год Менеджер группы Sex Pistols Малкольм Макларен и Вивьен Вествуд, 1977 год Вивьен Вествуд в своей студии в Лондоне, 1982 год Музыкант Мик Джаггер, Вивьен Вествуд, Джерри Холл и Элизабет Джаггер в Музее Виктории и Альберта, Лондон, 1998 год Вивьен Вествуд во время представления своей коллекции в Нью-Йорке, 1999 год Полную галерею можно посмореть

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В конце 70-х Вивьен Вествуд одевала панков — а уже в 1981-м выпустила собственную коллекцию под названием «Пираты» в новой эстетике «нью-эйдж», которой будет придерживаться на протяжении всей жизни. Ее стиль — это переосмысление традиций английского портновского мастерства, исторического костюма XVIII века. В 80-е Вивьен Вествуд придумала юбки «крини» (своего рода мини-кринолин), вдохновившись балетом дягилевских «Русских сезонов». И вернула в высокую моду корсеты, иронически назвав их «Статуей свободы».

В 80-е над ней смеялись, но она относилась к этому безразлично. Когда в 1989 году Вивьен Вествуд представляла на «Би-би-си» в прямом эфире свою коллекцию под названием «Машина времени», в зале слышался смех, да и телеведущие не могли сдержать усмешки. «Ваша одежда — это же не шутка, вы правда верите, что она привлекательна и делает людей привлекательными?» — задал ей вопрос телеведущий. «Типа того», — ответила Вивьен Вествуд.

Уже в 1990-м Вивьен Вествуд была признана британским «Дизайнером года», а в 1992 году основательница модного дома Vivienne Westwood получила Орден Британской империи — его вручала ей в Букингемском дворце Елизавета II. Появившись на церемонии в строгом сером костюме и шляпке, модельер, выйдя из дворца, покрутилась перед фотографами в своей юбке длины миди — и обнаружила золотистую подкладку, прозрачные колготки и отсутствие нижнего белья. The Guardian модельер после объяснила, что не планировала устраивать провокации, а просто хотела продемонстрировать наряд. «Мне не пришло в голову, что фотографы практически стояли на коленях, результат оказался более гламурным, чем я ожидала», — признавалась Вивьен Вествуд. Она добавляла, что, по отзывам, королеву позабавил этот неожиданный перформанс.

В 2006-м она вновь явилась в Букингемский дворец без нижнего белья — на этот раз она получала титул дамы-командора от принца Уэльского Чарльза.

На церемонию Вивьен Вествуд пришла вместе с мужем, Андреасом Кронтхаллером, матерью, Дорой Суайр, и внучкой Корой Корре. В отсутствии трусов сама модельер призналась журналистам: «Не спрашивайте. Ответ тот же. Я не ношу их с платьями. Когда я ношу трусы, это могут быть только шелковые боксеры моего мужа». Крутиться перед фотографами она отказалась.

Следующий 2007 год также не обошелся без награды — и без конфуза: на церемонии вручения премии British Fashion Awards дизайнер победила в номинации «За выдающиеся достижения в модном дизайне», но не смогла подняться за ней на сцену, потому что в момент объявления результатов отошла в уборную.

Политический активизм, пренебрежение приличиями, резкие заявления Вивьен Вествуд не помешали ей стать дизайнером нарядов для королевских особ и политиков. Например, в 2009-м герцогиня Корнуолльская Камилла выбрала платье бренда для королевских скачек в Аскоте, а в 2011-м принцесса Евгения Йоркская надела Westwood для свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Брючный костюм Vivienne Westwood дважды носила и бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, считая его счастливым. Однажды она сделала в нем заявление по Brexit, хотя сама модельер считала выход из ЕС катастрофой и открыто поддерживала партию «зеленых» с 2015 года.

Поддерживала она и Джулиана Ассанжа — и даже создала платье для его невесты Стеллы Моррис для свадьбы, состоявшейся в марте этого года в тюрьме Белмарш в Лондоне.

Последние несколько лет вообще были плотно связаны в жизни Вивьен Вествуд с политическим активизмом. Она призывала к сокращению избыточного потребления и более бережному отношению к природе. Будучи вегетарианкой, она одной из первых в мире моды начала призывать к запрету на изделия из меха.

Показы Вивьен Вествуд не раз становились политическими манифестами, но этим она не ограничивалась: в 2015 году кавалер Ордена Британской империи приехала на танке к дому премьер-министра Великобритании Джеймса Кэмерона, чтобы выразить протест против добычи сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта. А на своем сайте No Man's Land она до последнего момента публиковала эссе о социальной справедливости и защите природы. Недавно она поддержала девушек, заливших томатным супом картину Ван Гога.

Дама-командор, экоактивистка, королева панка, Вивьен Вествуд оставила мощнейший след в истории моды. «Вивьен ушла — и мир сразу стал менее интересным местом», — написала о ней Крисси Хайнд, солистка группы Pretenders, когда-то работавшая в ее магазине.