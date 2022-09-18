Места сильных: почему на Южном Урале хочется загадать желание

Древний Аркаим, суровый Аракульский Шихан, чистейшее озеро Тургояк с островом Веры: в Челябинскую область стоило бы ехать лишь только из-за поэтичных названий в этой местности. А поехав — не разочаруешься: хотя регион ассоциируется, прежде всего, с промышленным производством, здесь можно любоваться не только на доменную печь Магнитогорского металлургического комбината. Репортаж «Газеты.Ru» о том, что считают на Южном Урале «местами силы» и причем тут стоянки древних людей.

Ветер гуляет по степи, склоняя волны ковыля к земле. На горизонте туча делит небо надвое, будто отделяя пасмурное настоящее от светлого будущего. Экскурсовод Людмила рассказывает о быте обитателей Аркаима и энергично иронизирует над любителями эзотерики, которые съезжаются в эти места. Однако группе журналистов, приехавших в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса Туту.ру, уже пообещали встречу с шаманом и возможность загадать желание на горе Шаманке.

И на ветру, среди степных трав, под меняющимся каждую секунду небом, грозящим дождем, внутренний скептик уступает открывшему от восторга рот москвичу, впервые в жизни оказавшемуся в степи. Который уже хочет понять, почему склонные верить в волшебство люди называют Аркаим «местом силы».

На самом деле те, кто сюда приезжает, делятся на две категории. Одних Аркаим интересует как археологическая достопримечательность, загадка истории. Древнее поселение Бронзового века здесь обнаружили археологи в 1987 году — они обследовали территорию перед постройкой Большекараганского водохранилища. Степь могли бы затопить — но ученым удалось отстоять эту территорию, и в 1989 году здесь начались раскопки под руководством профессора Геннадия Здановича.

Археологам удалось выяснить, что здесь находится древнее городище, выстроенное в форме улитки и ориентированное на точки восхода и захода Солнца и Луны с домами, колодцами, стоковой канализацией, очагами, глиняной посудой. Здесь же были найдены следы огромных колесничных колес, что дает основания думать, что обитатели Аркаима пользовались колесничными повозками. Однако просуществовало поселение совсем недолго — от 70 до 200 лет, как считают историки. И почему жители городища покинули его — совершенно неизвестно.

close 100% Аркаим Сергей Крылов

Любители истории и археологии приезжают в Аркаим именно за тем, чтобы ознакомиться с древней уральской достопримечательностью — своими глазами увидеть результат раскопок, побывать в музее, где восстановлен быт аркаимцев, принять участие в мастер-классе по изготовлению гончарных изделий. Любители эзотерики едут сюда с иными целями: с тех пор, как в 1991 году здесь побывала астролог Тамара Глоба, ощутившая здесь «энергетический столб», Аркаим считается идеальным местом для эзотерических практик, медитаций, поиска себя. И загадывания желаний — попросить что-то самое заветное можно, пройдя по выложенным камнями кругам на вершине небольшой горы высотой 40 м под названием Шаманка. Кто это выложил? «Люди», — усмехаясь, отвечает экскурсовод Людмила.

И понять это за два часа, конечно, не получится: заезжему путешественнику Аркаим открывается не только степью, курганами и местами раскопок, но и одноэтажными домиками, палатками, общими туалетами и многочисленными сувенирными лавками с оберегами и амулетами.

Аналог Гоа — только вместо океана на горизонте колышутся и шумят степные травы.

В йога-лагере «Сарита Арья», куда приезжают летом медитировать, заниматься йогой, стоять на гвоздях и познавать себя, объясняют, что за несколько часов в Аркаиме можно получить только визуальные впечатления. Ощутить мощь этого «места силы» можно, лишь пожив здесь 21 день. «И тогда начинаются мистические какие-то вещи», — объясняет один из кураторов лагеря Максим Лапа, приезжающий в Аркаим уже 20 лет подряд. Например, говорит он, можно услышать шум древнего аркаимского базара.

Однако задавшись целью увидеть за несколько дней все сильные места Южного Урала, в Аркаиме задержаться не получится. Да и лежит он в стороне от больших населенных пунктов: от Челябинская добраться сюда на автобусе можно за шесть часов, от Магнитогорска — за три. А Южный Урал — это не только степь, но и горы. А еще озера — Челябинскую область называют краем 3000 озер.

Одно из них — озеро Аракуль — привлекает путешественников не только нежнейшей чистотой водной глади в окружении гор, но и расположенной поблизости точкой эзотерического притяжения, Аракульским Шиханом. Его тоже называют местом силы, рассказывая легенду о девушке, наплакавшей озеро от тоски по любимому, превращенному злодеем в камень.

Это одно из самых живописных мест Челябинской области — со скальной гряды высотой от 50 до 80 м, как будто сложенной из гигантских гранитных блоков, открывается великолепный вид на озеро Аракуль и Вишневые горы, а скалы, испещренные углублениями и расщелинами, имеют свои названия — Чемберлен, Курица, Каменная голова, Черепаха, Старуха, Ладонь.

Отличительная особенность Аракульского Шихана — каменные чаши, как будто выдолбленные в скалах. Предполагается, что они образовались в результате разрушения породы, поскольку в доисторические времена на этих местах разводились костры — правда, неясно с какой целью.

close 100% Аракульский шихан Сергей Крылов

Есть здесь и другие стоянки древних жителей Урала — в 2000-е годы в окрестностях озера Аракуль при археологических раскопках были найдены следы стоянок и поселений, а на самих Аракульских Шиханах обнаружены святилища Железного века. Об этом свидетельствуют плавильные камни, кости животных, осколки керамики и менгир — вертикально стоящий камень высотой примерно 1 м.

Добраться до Аракульского шихана — отдельная задача. Можно дойти по лесу пешком — из поселка Аракуль, входящего в Вишневогорское городское поселение. А можно отправиться из поселка Силач, воспользовавшись услугой под названием «Заброс на Шихан». Тогда приятное путешествие превратится в экстремальное приключение, поскольку ехать вы будете на полуразбитом УАЗе по полному и бескомпромиссному бездорожью с криком и уханьем.

Несмотря на то, что Аракульский Шихан популярен у туристов и скалолазов, местные жители жалуются на недостаток внимания к этому памятнику природы регионального значения.

Поддержкой порядка здесь занимаются волонтеры — только в июле 2022 года в рамках акции «Вода России» отсюда вывезли 30 кг мусора. А само озера, по словам краеведа Елены Дроздовой, неумолимо мелеет — поскольку лишь оно служит источником воды в городе Вишневогорске.

Если кажется, что нет ничего прекраснее в Челябинской области, чем озеро Аракуль, не стоит спешить с выводами. С ним вполне соперничает озеро Тургояк, где, помимо баз отдыха, пляжей и рыбалки есть еще одно любимое эзотериками место. Посреди озера расположился остров Веры, куда на яхтах и других плавсредствах стекаются (а точнее, сплываются) любители древнего, мистического и загадочного.

Причина тому — тоже в глубокой древности: на острове Веры расположено святилище возрастом около 6000 лет. Вернее, следы, обнаруженные в результате раскопок — мегалиты, то есть каменные гробницы, ориентированные с востока на запад, а также дольмены и менгиры. А вот следов жилищ здесь нет — это дает археологам повод думать, что место использовалось исключительно с ритуальными целями.

close 100% Остров Веры Сергей Крылов

С этими же целями его используют приезжающие сюда любители мистики: по словам экскурсовода Татьяны, здесь под покровом ночи регулярно устраиваются эзотерические действа, последствия которых приходится потом устранять. Впрочем, и человека земного, приземленного и невосприимчивого к потустороннему завораживают таинственная полутьма леса, эхо, которое, если крикнуть отвечает тебе с гор с восточной стороны, мегалиты и менгиры. На один из них садишься, чтобы загадать желание, уже помимо собственной воли.

close 100% ГЭС «Пороги» Сергей Крылов

На самом деле Челябинская область — это, конечно, не только следы стоянок древних людей, скалы и степи.

Более того: для россиян это — скорее, промышленный регион, а за горами мы ездим в более раскрученные места, на Алтай и Кавказ.

В полном соответствии с этим образом в Челябинской области развивают промышленный туризм — активно проводятся экскурсии на Магнитогорском металлургическом комбинате, где незабываемое впечатление оставляет доменная печь, на оружейном завода «АиР» организуют мастер-классы, где можно выковать сердечко или обточить ручку ножа (особенно увлекательно, если вы женщина), а неподалеку от города Сатка на реке Большая Сатка можно увидеть ГЭС «Пороги» построенную здесь еще в 1908 году. Сейчас она, правда, недоступна для широкой аудитории, но в ближайшие несколько лет на остановленной в 2017 году станции начнут проводить концерты и выставки, а посетители смогут увидеть машинный зал с прекрасно сохранившимся немецким оборудованием начала прошлого века.

close 100% Магнитогорский металлургический комбинат Сергей Крылов

Сейчас Челябинская область активно наращивает турпоток. По данным Агентства международного сотрудничества Челябинской области, в 2021 году регион посетили более 3,9 млн туристов, что на 28% больше, чем в «доковидном» 2019-м. Едут, как правило, из соседних регионов — Башкортостана, Курганской и Свердловской областей. Однако и жителям столиц стоило бы присмотреться к Южному Уралу: лететь сюда, в конце концов, ближе, чем на Алтай, а озера, горы, рыбалка и мистические откровения — обеспечены.