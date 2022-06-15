«На курортах «бич-пакеты» есть безопаснее, чем уличную еду»

Чтобы не провести долгожданный отпуск на больничной койке в инфекционной больнице курортного города, врачи советуют не экспериментировать с уличной едой и тщательно следить за гигиеной. От каких уличных блюд стоит воздержаться, чем безопасно перекусить на пляже и какую еду не стоит давать детям – в материале «Газеты.Ru».

Опасность пищевого отравления летом всегда выше, чем зимой. Дело в том, что возбудители инфекций могут передаваться не только через больных людей и животных и воду открытых водоемов, но и через пищу, рассказала «Газете.Ru» Анастасия Новикова, врач-гастроэнтеролог тверской клиники «РЖД-Медицина».

В частности, с пищевыми отравлениями и кишечными инфекциями часто сталкиваются любители покупать еду с рук на улице. Особую опасность, по словам гастроэнтеролога, представляют мясо, рыба, колбасные изделия, яйца, молоко, салаты, торты, овощи и фрукты, загрязненные в процессе приготовления, транспортировки, хранения и реализации.

«Наилучшей профилактикой пищевых отравлений и кишечных инфекций является соблюдение правил личной гигиены. Важно тщательно мыть руки перед приемом пищи, после посещения туалета, улицы. И быть начеку с уличной едой», — говорит она.

Тем не менее, даже при соблюдении всех правил гигиены, в первые дни отдыха на курорте многие сталкиваются с проблемами с пищеварением. Полина Королева, врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас», объясняет, что при любой смене обстановки происходит адаптация организма к местной воде и пище, что может вызвать так называемую диарею путешественников. Некоторые продукты могут усугублять это состояние. В первую очередь, по мнению врача, на курортах стоит воздержаться от жареных пирожков с мясом, беляшей и чебуреков.

«В курортных городах часто нарушаются правила хранения мяса и фарша. Поэтому предпочтительнее пирожки с картошкой или капустой. Пользы от них немного, но риск отравления значительно меньше, потому что такие начинки требуют менее жестких температурных условий хранения», — рассказывает Полина Королева.

В качестве быстрого перекуса диетолог рекомендует вареную кукурузу, но только если она продается в легальной точке, где соблюдаются санитарные правила хранения и приготовления.

«Если едите на улице, обязательно используйте влажные салфетки или бутылку воды, чтобы помыть руки», — советует она.

В первые дни отдыха доктор советует отказаться от слишком пряных и любых непривычных блюд национальной кухни. По ее словам, обилие специй и непривычные продукты могут вызвать нежелательные реакции, особенно, если в анамнезе есть хронические заболевания пищеварительной системы.

Королева также советует отказаться от фруктовых салатов в пластиковых стаканчиках, которые предлагают отдыхающим на пляжах. «Неизвестно, сколько хранились эти фрукты и ягоды и в каких условиях были нарезаны», — рассуждает врач. Она объясняет, что эти продукты могут быть заражены микроорганизмами, кроме того, на них могли сидеть мухи или другие насекомые.

Анастасия Новикова, добавляет, что на курортах очень важно тщательно промывать овощи и фрукты. «Это тот случай, когда мытье с щеткой или губкой лишним не будет. И ни в коем случае не покупайте нарезанные фрукты и овощи», — предостерегает врач.

При покупке продуктов в курортных магазинах или на рынках гастроэнтеролог Анастасия Новикова советует всегда смотреть на сроки годности и время изготовления, а также обращать внимание на условия хранения. «Не стоит приобретать продукты сомнительного происхождения в несанкционированных местах продажи, особенно у частников», — предостерегает она.

Врач добавляет, что если вы живете в доме с собственной кухней, не стоит готовить еду на неделю. «Лучше готовьте небольшими порциями и следите за тем, чтобы еда хранилась только в холодильнике и не более двух суток», — рекомендует она.

Но самую большую опасность, по мнению врачей, представляет вода из-под крана. По словам Королевой, далеко не во всех регионах России она безопасна. «Она может содержать различные патогены. Поэтому пейте только бутилированную воду», — советует врач.

По этой е причине стоит воздержаться от смузи и коктейлей со льдом в уличных точках, полагает врач. «В мобильных точках общепита может использоваться лед из некачественной воды, что повышает риск кишечной инфекции», — предупреждает Королева.

С особой осторожностью к выбору еды стоит относиться родителям маленьких детей. Врач-педиатр Роман Плахов уверен: уличная еда на курортах – не подходит для детей.

«Детям не нужно есть уличную пищу, особенно если она продается в открытом виде. И уж точно не стоит давать детям шашлыки, чебуреки и морепродукты. На курортах «бич-пакеты» есть безопаснее, чем уличную еду», — считает он.

По мнению педиатра, отдыхая с детьми, лучше всего готовить для них пищу самостоятельно, из привычных продуктов. И всегда следить, чтобы ребенок мыл руки и пил только бутилированную воду.

«Проще всего поймать инфекцию из воды. Поэтому важно соблюдать три правила: соблюдать гигиену, мыть овощи и фрукты и готовить только на бутилированной воде», — подытожил он.

В случае, если избежать пищевого отравления все же не удалось, врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а немедленно обратиться за медицинской помощью.