«Если они слышали слово «Россия», то кривили лицо»

Алина Болотина (слева) и София Штейнберг (справа) на показе Dior, Катя Владыкина (в центре) на показе Botter

Российские модельные агентства в один голос говорят, что их модели продолжают работать за границей и не сталкиваются с дискриминацией. И действительно, в съемках рекламных кампаний участвуют такие звезды подиумов, как София Штейнберг, Дарья Кошкина и Алеся Кафельникова. Однако скрытая дискриминация все же есть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За последний месяц российские модели появились в рекламе нескольких крупных брендов. Недавно вышли кампании Burberry и Thom Browne с Марией Кейдж, для Givenechy снялась София Штейнберг, для Loewe — Дарья Кошкина, в коллекции Bershka позировала Василина Кириенко, а для Bulgari — Алеся Кафельникова.

Аккаунты российских модельных агентств при этом активно обновляются в соцсетях. Одно из крупнейших — Avant Models — чуть ли не ежедневно публикует фото новых коллекций домов моды, для которых снимались их модели.

close 100% avantmodelsagency/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Складывается ощущение, что на фоне общего негативного отношения к россиянам со стороны представителей западных компаний для моделей с конца февраля 2022 года ничего не изменилось. «Да, модели активно работают заграницей на on stay (работа на долгий срок с разными клиентами) и на direct (краткосрочная работа с одним клиентом), — говорит «Газете.Ru» Алина Хаустова, глава букеров международного департамента модельного агентства Vproject models. — Основные рынки сейчас: Италия, Франция, Германия, Испания, Турция, США, Корея, Япония, Таиланд, Китай».

Глава модельного агентства Linden Staub East, Яна Шмайлова, подтверждает: их модели тоже активно работают за границей. Правда, она уточняет: сейчас загруженными становятся ранее направления, раньше популярностью не пользовавшиеся — например, Турция.

«Для меня вообще ничего не поменялось, — подтверждает в разговоре с «Газетой.Ru» Елизавета Стасенко, проработавшая там весной около месяца. — К русским в Турции как относились нормально, так и относятся. По рассказам моих коллег, тоже все хорошо. В стране очень много девушек из России работает. Были украинки, они адекватно относились к русским девочкам».

Однако модели, работавшие в других странах, признаются: открыто они с дискриминацией не сталкивались, но в работе им отказывали, предварительно выяснив их гражданство.

close 100% Во время показа коллекции Diesel в Токио, 2022 год Diesel/YouTube

Именно так поступил бренд Diesel в Японии, когда делал повторное шоу коллекции сезона «Осень-Зима 2022/23» — оно состоялось в Токио 9 июня. Модель Полина Ломжева, работающая сейчас в Японии, была в числе претендентов на работу в шоу. «Отобрали девочек, у меня стояли примерки на этот бренд, а потом все успешно слетело, — говорит она «Газете.Ru». — Я даже не успела сделать кастинг, а потом и вовсе оказалось, что на этом шоу не было ни одной русской девочки».

По словам Полины Ломжевой, бренды в Японии в целом сейчас не хотят работать с российскими моделями. И чем известнее марка, тем тщательнее на кастинге задают вопросы и выясняют, откуда приехала модель.

Острее ситуация была в конце февраля — начале марта в Южной Корее. Полина Ломжева, которая тогда работала в этой стране, отмечает, что клиенты стали гораздо чаще интересоваться гражданством. «Если они слышали слово «Россия», то кривили лицо, — говорит модель. — Было уже просто неловко говорить, откуда ты. Да и до сих пор неловко на самом деле».

Узнав о происхождении девушки, ее могли начать игнорировать, резко — и без объяснения причин.

Так, на одном из кастингов клиентам понравились Полина Ломжева, модель из Украины и девушки других стран. Но букер уточнил гражданство моделей. «Они хотели мне дать уже одежду померить, а тут быстренько сворачиваются и не дают. Они меня проигнорили — ни «хай», ни «бай», ничего. Это было неприятно», — рассказывает она о том, что произошло после этого.

close 100% Модель во время показа коллекции на неделе моды в Сеуле, Южная Корея, 2022 год James Lee/Global Look Press

Сейчас спрос на российских моделей за границей есть. Он стабилен и понемногу растет. Как говорят в агентствах, главная проблема сейчас — отправить девушек и молодых людей на работу в Европу и Азию. Модели летят через Стамбул или пересекают сухопутную границу в Финляндии или Литве.

Однако в связи со сложностями и удорожанием логистики принимающие агентства стали более избирательно относиться к подписанию контактов. «Они хотят быть уверены, что модель сможет покрыть расходы», — поясняет Варвара Морикова, букер Linden Staub East. В частности, из-за этого большее предпочтения сейчас дается моделям с хорошим портфолио.

«Конкуренция очень высока, из-за ковидных ограничений некоторые рынки продолжают оставаться закрытыми, а на доступных слишком большая концентрация опытных моделей с большим портфолио, новым лицам сейчас тяжелее», — объясняет Яна Шмайлова.

close 100% Модель во время показа коллекции модельера Вячеслава Зайцева в рамках открытия Московской недели моды в парке «Зарядье», 2022 год Сергей Бобылев/ТАСС

А есть ли работа для моделей в России? «Работа есть», — утверждает глава модельного агентства Linden Staub East, но сейчас огромная конкуренция. По ее мнению, даже в Москве, где находятся все крупные бренды и клиенты, рассчитывать на стабильный заработок сложно.

При этом Ксения Уварова, генеральный директор модельного агентства Vproject models, отметила небольшой спад на рынке в конце февраля и марте. Татьяна Михушкина, управляющий директор Select Mgmt, сказала о просадке в апреле и мае. Но сейчас, по их словам, индустрия работает в штатном режиме.