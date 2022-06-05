Заглянуть через забор: как выглядят приусадебные участки российских звезд

Ярко-зеленые газоны, просторные зоны отдыха и вечнозеленые растения: все это можно увидеть на загородных участках российских звезд. «Газета.Ru» изучила снимки, которые делают знаменитости на своих загородных участках, и попросила дизайнера Елену Карасеву оценить ландшафтный дизайн.

Кэти Топурия

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Ухоженный газон, березы, хвойные деревья и удобная садовая мебель, — вот то, что может различить простой российский подписчик в соцсетях певицы. Как предположила Елена Карасева, такие взрослые деревья были сохранены, поскольку имеют «особую ценность для владелицы».

Она также отметила, что звезда разумно распределила пространство в саду. Беседка расположена в удачном месте, и в ней можно провести время даже в ненастную погоду.

Однако с текстилем дизайнер советует быть осторожнее.

«Что касается мебели, подобные кресла могут доставить хлопот, так как в период дождей подушки необходимо заносить в дом, они все-таки требуют дополнительного ухода и химчистки перед сезоном, — объяснила эксперт. — К выбору outdoor тканей, которые используются в экстерьере, необходимо подходить очень ответственно Они должны быть устойчивы к солнечному свету, выцветанию, влаге, температурным перепадам, грибкам и бактериям».

Яна Рудковская

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Яна Рудковская часто показывает изменения, которые вносит в ландшафт приусадебного участка своего дома. Продюсер предпочитает обновлять сад хотя бы раз в сезон. Прошлым летом звезда наконец достроила гостевой дом и баню.

«Сад полностью отражает свою владелицу. Весьма изысканный, масштабный, но при это не кричащий экстерьер. В саду у Яны Рудковской воспроизведена сказка «Алиса в стране чудес», и здесь разговор не о трендах, а о том, что вечно. Я уверена, гостям, которым удалось побывать в этом саду, никогда не надоест делать новые кадры для социальных сетей, ведь фотозон там предостаточно», — предположила дизайнер.

Настя Ивлеева

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По фотографиям Насти Ивлеевой видно, что приусадебный участок у нее предназначен для отдыха. На фотографиях блогера просматриваются постройки, деревья, зона для гриля, гамак — словом, все, что нужно для того, чтобы расслабиться.

«На участке мы видим не только лиственные, но и вечнозеленые растения: такое сочетание получило популярность в постпандемийные времена, когда люди начали проводить больше времени дома и необходимость в общении с природой стала больше. Ухоженная зеленая поляна, шатер — это отличное место как для спокойного отдыха, так и для шумных вечеринок. А самое большое преимущество: уход за таким садом весьма прост и не занимает много времени», — объяснила Карасаева.

Юлия Ковальчук

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На снимке Юлии Ковальчук можно увидеть часть двухуровневого коттеджа и лаунж-зону с шезлонгами и зонтом. Территория покрыта деревянным настилом, место между которым засажено цветами, кустарниками и хвойными деревьями.

«Зонирование сада выполнено весьма грамотно. На участке мы видим вечнозеленые растения, бассейн, зону отдыха. Цвета материалов максимально природные и не выбиваются на контрасте. Мебель не требует специального ухода, после дождя ей достаточно просто высохнуть», — объяснила дизайнер.

Однако она отметила и недостаток такого сада. Мокрая поверхность после дождя может быть опасна. Судя по фото, на ней можно поскользнуться, поэтому этот момент необходимо предусмотреть при ремонте.

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Вечнозеленые растения — такие, как в саду Натальи Подольской, — один из главных и вечных трендов ландшафтного дизайна. Хвойные деревья красивы и летом, и зимой, так что для тех, кто живет в загородном доме круглый год, это идеальный выбор.

«Актуален сейчас и сад, совмещенный с огородом, например, вазон, в котором будет расти вьющийся вид клубники или ель, рядом с которой растет плодовое дерево. Такое сочетание весьма необычно, но очень интересно как самому обитателю дома, так и гостям», — рассказала Елена Карасева.