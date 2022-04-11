«Никаких продаж это не увеличивает». Зачем Екатеринбургу собственная Неделя моды

В Екатеринбурге завершилась очередная Неделя моды. В этом году в мероприятиях приняли участие более 50 российских дизайнеров, как столичных, так и региональных. Помимо профессиональных моделей с Урала, на подиум вышли более 800 детей. Как видят модные тренды российские дизайнеры и станет ли Екатеринбург новым центром русской моды — в материале «Газеты.Ru».

В Екатеринбурге на площадке Уральского центра развития дизайна в 16-й раз прошла Неделя моды. С 4 по 10 апреля российские дизайнеры, создающие одежду для детей и взрослых, показали свои новые коллекции.

В первый день подиум заняли бренды категории Profi — по крайней мере, именно так их характеризуют организаторы. Шоу провели московская марка Eleonora Amosova, белгородская Be&Z, а также бренд KD by Kristina Dolmatova с вещами ручной работы, модный дом Elena Piskulina, работающий с 2009 года, дизайнер Лариса Султанова, и другие.

Нельзя сказать, что дизайнеры следуют мировым модным тенденциям. Стиль нишевых екатеринбургских брендов развивается достаточно самобытно и не похож на тот, что продвигают крупные марки города, уже получившие известность. Например, 12Storeez, Ushatáva, Namelazz шьют одежду в стиле концептуального минимализма и вдохновляются мировыми домами моды Maison Margiela, The Row, Celine. Однако на Неделе моды тон задавали не они.

close 100% Показ бренда «Наталья Мишукова» на Неделе Моды в Екатеринбурге Неделя Моды в Екатеринбурге

Еще одной категорией показов на Неделе моды в Екатеринбурге стал Debut, где участвовало восемь начинающих дизайнеров, в том числе столичных. Из Москвы приехали Дарья Виноградова, Полина Кокурина и Шура Семенова. Последняя шьет современную одежду для молодых людей из ткани, собранной из остатков со столичных складов, купленной на «Авито» или подаренной друзьями, а также применяет систему переработки и вторичного использования полиэтиленовых пакетов.

Как объясняет директор Недели моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина, в Неделе моды приглашают участвовать всех желающих: как начинающих, так и известных в своем кругу региональных дизайнеров. «Если у дизайнера есть желание, есть готовая коллекция и организационная возможность — мы предоставляем все наши ресурсы: площадку, моделей, стилистов, продвижение в социальных сетях и СМИ, фото и видеоотчеты», — говорит «Газете.Ru» Матюхина.

В рамках Недели моды состоялся и студенческий фестиваль Fashion Debut. Одной из частей программы был конкурс «Авангард в жизни и в моде», в котором приняли участие более 20 студентов кафедры «Дизайн одежды» Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

close 100% Молодежный фестиваль «FashionDebut» в рамках Недели Моды в Екатеринбурге Неделя Моды в Екатеринбурге

Целых три дня на Неделе моды шли показы детских брендов одежды. В общей сложности на Kids Fashion Days приняли участие больше 25 марок из Екатеринбурга, Тюмени, Невьянска, Копейска, Мурома и Москвы. На подиум вышли 800 человек в возрасте от 3 до 17 лет.

Как рассказывает «Газете.Ru» Наталья Васенькова, дизайнер бренда детской одежды Vasenkovy, марка принимает участие в событии уже в седьмой раз. По ее словам, это помогает прорекламировать бренд и заполучить новых клиентов. Для дизайнера Наталии Мишуковой участие в Неделе моды — исключительно имиджевая история. «Участвуем, просто участвуем, не преследуя никаких целей. <…> Никаких продаж или потока клиентов это не увеличивает», — признается она.

Анастасия Овсянкина, главный дизайнер детского бренда «Полосатый кот», провела показ уже в 10-й раз.

Одежду создали 60 детей-дизайнеров, которые сами же продемонстрировали ее на подиуме. «Мы принимаем участие, потому что хотим дать возможность детям почувствовать атмосферу fashion-индустрии от начала и до конца, — объясняет Овсянкина. — Коллекция, как правило, готовится от 1,5 до 2 месяцев. <…> За 1,5 месяца мы отшили больше 200 изделий и считаем, что они составят конкуренцию ушедшим недавно брендам, таким как Zara, H&M и Bershka».

close 100% Показы брендов «Полосатый кот» и «Vasenkovy» на Неделе Моды в Екатеринбурге Неделя Моды в Екатеринбурге

Тем не менее основой для коллекций детских брендов одежды стали отнюдь не базовые вещи, которые продаются в масс-маркете, а пышные платья из фатина, футболки с рюшами в неоновых цветах, юбки из сетки и асимметричные топы и худи.

Завершающими на Неделе моды были показы на моделях 30+. Одна из участниц — Елена Прохорова, дизайнер одежды из трикотажа, — участвует в Неделе моды в 14-й раз. «На создание коллекции из трикотажа «Небесная симфония», которую я представлю на 16-м сезоне Недели моды, ушло три с половиной месяца. А на изготовление коллекции «Линия жизни. С любовью» шесть месяцев», — говорит модельер «Газете.Ru». В итоге Елена Прохорова представила в Екатеринбурге 20 луков.

В общей сложности в EKBFW приняли участие больше 50 брендов, а показы посетили около двух тысяч человек. Однако организаторы отказались назвать точное число проданных билетов, стоимость которых была 1,5 тыс. руб.

На вопрос «Газеты.Ru», насколько успешным директор Недели моды в Екатеринбурге считает проект, Надежда Матюхина отвечает: «Мы проводим Неделю моды уже в 16-й раз, это главный двигатель модной индустрии в Урало-Сибирском регионе, это имиджевое событие региона, которое демонстрирует профессионализм и мощный потенциал российских дизайнеров». По ее словам, за восемь лет «проект вырос в масштабное fashion мероприятие, в котором задействовано более 5000 человек».

Отметим, что Неделя моды Mercedes Benz Fashion Week Russia, которая должна была пройти в Москве с 16 по 20 марта, не состоялась.