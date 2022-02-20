Массаж лица: как работает и кому подходит любимая процедура знаменитостей

Снизить отечность, разгладить морщины, подтянуть овал лица и вернуть лицу молодость, — все это можно сделать при помощи массажа лица, уверены поклонницы этой процедуры. Косметологи с этим согласны, но лишь отчасти: для того, как понять, какой именно вид массажа вам подходит и чего от него ждать не стоит, нужно разобраться, как работает эта методика.

Ведущие мировые косметологи называют массаж лица залогом упругой и сияющей кожи. Так, звездный косметолог Мелани Грант, которой доверяют Ким Кардашьян и Виктория Бекхэм, рассказала DailyMail, что секрет подтянутой кожи ее клиенток в регулярном массаже лица.

«Массаж лица не только повышает тонус кожи, но и отлично справляется с отечностью, выводит лишнюю воду и токсины», — заверяет она.

Мнение о том, что массаж способен справиться с возрастными изменениями кожи, поддерживает редактор отдела красоты британского Hello Фиона Ворд. В своей статье о пользе регулярной «йоги для лица» она цитирует Меган Маркл, которая не раз говорила о том, что является большой поклонницей массажа лица.

«Я делаю массаж лица, которому меня научил один из моих любимых косметологов — Никола Джосс. Клянусь, это работает, как бы глупо вы себя ни чувствовали. В те дни, когда я это делаю, мои скулы и линия подбородка становятся более четкими», — цитирует автор статьи герцогиню Сассекскую.

Как это работает

Для того, чтобы понять, как работает методика, нужно разобраться с механизмами появления дефектов, бороться с которыми должен массаж лица. Анастасия Дубинская, ученый-психофизиолог, основатель школы естественного омоложения «Ревитоника», подробно объясняет, как образуются морщины и заломы на лице.

«Мягкие ткани лица фиксируются на костно–мышечном каркасе – черепе, мимических и жевательных мышцах. Когда мышцы меняют свой тонус, что происходит, в частности, из-за сильных эмоциональных стрессов или слишком активной мимики, они спазмируются и становятся короче. При этом кожа, покрывающая мышцы, не может укоротиться до той же длины, к которой пришли мышцы в результате спазма и опадает складками, закладывается в морщины и заломы, и происходит деформация лица. Это как платье, которое вдруг стало велико его обладательнице», — рассказывает она.

Если известен механизм появления дефекта, то понятны и пути решения проблемы. В данном случае необходимо снять спазмы и мышечное напряжение, чтобы мышцы вернулись в прежнюю длину и объем, а кожа корректно распределилась по восстановленным тканям. «С этими целями прекрасно справляется миофасциальный массаж лица», — уверяет она.

По мнению Людмилы Добрыниной, косметолога-эстетиста бьюти-пространства Faceology, массаж лица – это отличный способ продлить молодость кожи, но только в случае, если делать процедуры курсами и регулярно.

«Это не пластическая хирургия, и результат вы увидите только при системном подходе», — говорит она. По ее словам, курс из 8-10 процедур необходимо делать 2-3 раза в год, а для накопительного эффекта и поддержания результата важно каждые три недели возвращаться к своему мастеру на профилактический сеанс.

Какие проблемы можно решить

По словам Марии Захаровой, косметолога, тренера сети косметологических пространств The Face Only, в зависимости от типа массажа и методики уже после первой процедуры можно увидеть уменьшение отечности и подтянутость кожи. «При регулярном выполнении массажа или при прохождении курса улучшается тонус мышц и микроциркуляция, корректируется овал лица, уменьшается выраженность мимических морщин, происходит общее омоложение тканей. Не стоит забывать и о нейроседативном действии от массажа, который способствует снижению уровня стресса и расслаблению», — рассказывает косметолог.

Анастасия Дубинская убеждена: после устранения мышечных спазмов при помощи массажа налаживается ток жидкостей — а это важно. Во-первых, нормализуется отток лимфы, и как следствие, уходят отеки. В-вторых, происходит активация кровотока. «А ведь кровь – это тот волшебный субстрат, который питает все ткани – и мышцы, и кожу лица. Вместе с кровью к ним придут все необходимые микроэлементы, кислород, что запускает процессы их регенерации, качественно меняет их структуру и состояние в лучшую сторону», — рассказывает эксперт.

Поклонники методики уверяют, что с помощью массажа можно также подтянуть овал лица и избавиться от второго подбородка. Но, по словам Дубинской, тут все не так просто, потому что на четкость овала лица влияет состояние шеи.

«Мышцы шеи находятся в непосредственной близости от мышц лица и составляют с ними общие миофасциальные цепи, поэтому от их состояния зависит четкость челюстной линии», — поясняет она.

Со вторым подбородком – все еще сложнее. Многие уверены, что второй подбородок – следствие избыточного веса, но Анастасия Дубинская объясняет, что в его формировании чаще всего виноваты не лишние килограммы, а нарушение статики шеи, то есть гиперлордоз.

«Шея слишком прогибается сзади, вследствие чего меняется вся биомеханика, и вся шея выводится вперед. Получаем так называемую «компьютерную шею», — объясняет она. От постоянного напряжения (например, при работе за компьютером), происходит спазмирование мышц, что, по словам врача, неминуемо сказывается на работе лимфатических сосудов. «Они не могут осуществлять нормальный отток лимфы от лица, и она вынужденно собирается в подчелюстной зоне, образуя лимфокарманы в виде двойного подбородка», — рассказывает психофизиолог. Она заключает, что один лишь массаж лица от второго подбородка не избавит.

С какого возраста можно делать

По словам Людмилы Добрыниной, массаж лица показан в любом возрасте, поскольку это не столько модная методика омоложения, сколько необходимая и приятная процедура для поддержания мышц лица в тонусе. Массаж лица бывает профилактический и лечебный. «Профилактический направлен на повышение тонуса и тургора кожи, улучшение кровообращения и уменьшение отечности. Лечебный назначают по направлению врача, и он решает конкретные проблемы при определенных заболеваниях», — уточняет она.

Девушкам косметолог рекомендует выбирать классический, пластический или лимфодренажный массаж лица. «При раннем образовании морщинок и при птозе вы сразу увидите результат: уйдет отечность, кожа подтянется и мимические морщинки сократятся», — рассказывает она.

Моделирующий и скульптурирующий массажи хороши для поддержания четкого овала лица, а пластический поможет справится с увяданием кожи.

«Большинство массажных техник разгоняют лимфу, поэтому после процедуры уходит отечность, овал лица становится более четким, цвет кожи приобретает ровный и свежий тон», — добавляет косметолог.

Мария Захарова, дополняет, что массаж лица может стать хорошим союзником на пути к сохранению молодости, если начать его выполнять на регулярной основе в достаточно рано. По ее словам, юным девушкам будет достаточно одной процедуры в неделю, при борьбе с уже сложившимися изменениями косметолог рекомендует более интенсивный курс – дважды в неделю. «Целью массажа может быть лимфодренаж – работа со скоплением излишней жидкости, работа с мышечным корсетом лица, например, снятие гипертонуса, расслабление мышц, улучшение цвета лица», — уточняет она.

Поможет ли самомассаж

Популярность методики породила несметное количество аппаратов, гаджетов и роллеров для самомассажа. Чтобы не запутаться в выборе прибора для домашнего применения, Наталья Мосиенко, косметолог, эксперт компании L&Lskin, предлагает для начала определиться с задачей и проблемами, которые вы хотите решить с помощью самомассажа. По ее словам, все представленные на рынке гаджеты для самостоятельного массажа лица можно условно разделить на две группы – приборы для очищения (щеточки и скрабберы) и аппараты для стимуляции (микротоки, LED терапия, EMS терапия, RF терапия).

«Для того, чтобы корректно подобрать себе помощника, необходимо знать свой тип кожи, тип старения лица и, конечно, корректно осознавать, какие эстетические недостатки хотите исправить», — говорит она.

При неровном цвете лица, расширенных порах и комедонах косметолог советует выбирать ультразвуковые и звуковые аппараты для очищения. «Но использовать их стоит строго по вечерам, что не повреждать гидролипидную мантию кожи», — предупреждает Мосиенко. Бороться с мелкими морщинами и отечностью, она советует с помощью аппарата с функцией микротоков, а с заломами и птозом – прибором с функцией EMS терапии.

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Мария Захарова уточняет, самомассаж проводится только на предварительно очищенную кожу, а после процедуры важно удалить с лица все остатки массажных средств. В домашних условиях она советует выбирать мягкие техники, а все движения направлять от центра лица к периферии или вверх. «И главное — помните, что массаж всегда должен приносить приятные ощущения. Иногда даже очень легкие и поверхностные движения могут дать ощутимые результаты, поэтому не стоит гнаться за интенсивностью, силой и скоростью – опытный специалист выберет ту глубину и степень воздействия, которая необходима именно вашей коже», — дополняет она.

В случае, если вы не обладаете достаточными анатомическими познаниями, увлекаться самомассажем не стоит, считает Людмила Добрынина. Она также отговаривает от использования таких модных гаджетов, как ложки, криосферы, ролики или камни гуаша. «Человек без понимания массажных методик, без владения правильными техниками и без должного разогрева кожных покровов, может ухудшить структуру кожи и оставить кровоподтеки», — предостерегает косметолог.

Какие противопоказания

Любая косметологическая процедура имеет свои противопоказания, и массаж лица – не исключение. По словам Людмилы Добрыниной, не стоит идти на массаж, когда на лице есть ранки, царапины, акне или герпес, а также при аллергии, нарушении функций лицевых нервов и заболеваниях лор-органов в острой стадии.

Анастасия Дубинская добавляет, что стоит отказаться от процедуры, если в анамнезе есть экзема, грибок, плоские бородавки, гнойничковые и инфекционные заболевания кожи, а также воспалительные заболевания лицевого и тройничного нервов, болезни лимфатической системы, тяжелые аутоиммунные заболевания или перенесенные пластические операции в области лица и шеи.