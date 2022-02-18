«С уровнем «чайник» нет смысла лезть на рельеф»: почему москвичи встали на лыжи

В Москве резко выросла популярность лыжного спорта: частные школы объявляют об отсутствии мест в группах, а спрос на лыжи в спортивных магазинах вырос на 84,5%. Тренеры объясняют: интерес к этому виду спорта связан с закрытием границ из-за пандемии и успехами российских лыжников на Олимпиаде. «Газета.Ru» — о том, во сколько обходится такое увлечение и каких успехов можно достичь за шесть тренировок.

Беговые лыжи стали одним из самых популярных видов спорта у москвичей. Раньше на лыжах в парке можно было встретить школьников во время урока физкультуры или бывших лыжников-профессионалов, которые продолжают поддерживать форму. Теперь же интересоваться видом спорта, который многие ненавидят с детства, стали и те, кто всегда был далек от лыж.

Спортсмены-любители жалуются: в школах Москвы заканчиваются места — попасть в группу на обучение беговым лыжам стало непросто. Популярность этого вида спорта в самих клубах объясняют закрытием границ из-за пандемии.

«В 2020 году беговые лыжи получили дополнительный виток популярности благодаря тому, что закрылись границы, — добавляет в беседе с «Газетой.Ru» Евгений Голубев, основатель спортивного клуба Airfit. — Многим не удалось поехать на горнолыжные курорты, и они стали заниматься более доступными видами, а самый популярный из них — беговые лыжи».

Он отмечает, что его спортивная организация занимается лыжами с 2009 года. И если еще семь лет назад о беговых лыжах никто не думал как о любительском виде спорта или альтернативному виду фитнес-направления, то сейчас интерес к этому есть, — и большой.

Еще одной причиной всплеска интереса к лыжным гонкам могла стать Олимпиада в Пекине, предполагает тренер по лыжным гонкам и биатлону Дмитрий Богданов. «Да, сейчас желающих заметно больше. Лыжи сейчас становятся популярнее благодаря результатам наших спортсменов. Сказывается то, что этот сезон — олимпийский», — говорит он «Газете.Ru».

По мнению Богданова, беговые лыжи могут действительно стать отличной заменой душному спортзалу в зимнее время года. Во время тренировки, рассказывает он, задействуются верхний плечевой пояс, четырехглавая мышца бедра, икроножная мышца, трицепс, широчайшие мышцы спины, мышцы-стабилизаторы. Его коллега Дмитрий Березан добавляет, что беговые лыжи также повышают способность сердечно-сосудистой системы.

В основном на тренировки приходят люди от 30 лет, которые хотят подтянуть свои физические показатели и выносливость и приводят вместе с собой детей-дошкольников. «Средняя стоимость часовой индивидуальной тренировки у частного тренера 1,5 тыс. руб. Занятия в группах обойдутся примерно в 800 руб. Это что касается взрослых. Для детей индивидуальная тренировка будет стоить 800 руб., групповая — 500 руб.», — говорит Дмитрий Богданов.

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«Место тренировки выбирается из соображений удобства, пожеланий и уровня клиента, — рассказывает Дмитрий Березан. — Если уровень «чайник», то нет смысла лезть на рельеф. Занимающийся быстро устанет, прогресс замедлится из-за постоянных падений со спуска, возрастет возможность получения травмы, а вдобавок еще и настроение испортится».

Для начинающих тренер по лыжным гонкам советует выбирать тренировки в парке. Это не только позволит сэкономить деньги, так как на спортивных трассах может взиматься дополнительная плата за катание, но и позволит отработать технику.

В Москве тренировки для любителей проводятся практически в каждом большом парке — например, Мещерском парке, Парке «Сокольники», Парке имени 850-летия Москвы, а также в Лужниках. В Санкт-Петербурге покататься на беговых лыжах можно в Муринском парке, парке «Сосновка», ЦПКиО, а за городом — в Токсово, Кавголово, Парголово и «Охта парке».

На многих оборудованных площадках для занятий на беговых лыжах есть возможность взять инвентарь напрокат. Цены, как правило, невысокие, но это все равно обойдется дороже, чем покупка своего комплекта палок, ботинок и лыж.

По словам Егора Севалкина, пресс-атташе Decathlon в России, продажи лыж по сравнению с прошлым годом выросли на 84,5%.

Стоимость инвентаря сильно разнится в зависимости от потребностей лыжника. «Если человек приходит, чтобы просто подтянуть свою форму и подышать свежим воздухом, то полный комплект (лыжи, крепления, ботинки, палки) обойдется примерно в 8-10 тыс. руб. Ботинки в этом случае будут для классического стиля, но на них можно будет передвигаться и коньковым стилем», — рассказывает о ценах Дмитрий Богданов.

Для тех, кто хочет выступать на любительских городских соревнованиях или пробежать марафон, инвентарь будет стоить дороже. Комплект обойдется примерно в 35 тыс. руб. и выше. Тренер по лыжным гонкам и биатлону уточняет, что это инвентарь только для одного стиля передвижения, если захочется купить второй, то стоимость необходимо будет умножить на два.

Подобрать правильные лыжи в зависимости от роста и веса помогут в спортивном магазине, но это можно сделать и самостоятельно.

Как говорит Яна Кубкова, руководитель направления «Зимние виды спорта» Decathlon, для начала необходимо определиться с длиной, используя формулу рост спортсмена + 10-15 см.

Затем необходимо подобрать лыжи по жесткости. Для этого необходимо встать на лыжах на ровную поверхность, чтобы зазор между лыжами и полом составлял 1-2 мм. Палки необходимо подбирать в ботинках, они должны быть на 10-15 см ниже роста и доставать примерно до мочки уха.

Людмила Егорова, магистрант журфака МГУ, как раз только в этом году встала на лыжи. Прежде чем пойти на тренировки, девушка сравнила цены в лыжных школах для взрослых и бюджетных лыжных клубах. Оказалось, что места в группах заканчивались очень быстро. «По моим наблюдениям, группы, стартующие с 10 января, были заполнены в какие-то считанные дни», — говорит Егорова.

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Сейчас она берет индивидуальные занятия с тренером 1-2 раза в неделю. «На момент шестой тренировки я умею ходить попеременным ходом, сложности были с бесшажным, потому что боялась толкаться. Но потом, приняв правильное положение корпуса и поставив руки как надо, я покатилась. Был страх скатываться с холма, на котором на первой тренировке я зависла минуты на три. Сейчас этот холм я проезжаю без падений и на мини-подъем въезжаю без остановки», — рассказывает о своих достижениях Людмила Егорова.

Анна Доскалова, магистрант ФИЯР МГУ и репетитор по английскому языку, занимается лыжными гонками еще с детства — в общей сложности уже больше 12 лет. Если раньше для нее это было на профессиональном уровне, то сейчас девушка занимается лыжами для укрепления здоровья. Чтобы поддерживать себя в форме и выступать за сборную команду МГУ по лыжным гонкам, Доскалова тренируется 4-5 раз в неделю.

Многим из тех, кто бегает на лыжах с детства, надоедают классические занятия.

Например, Степан Старовойтов, КМС Вологодской области по лыжным гонкам, решил попробовать себя в смежном виде спорта — скиджоринге (это гонки на лыжах с собакой). «Гонки с собаками динамично развиваются. С каждым годом растет конкуренция и общий уровень проведения соревнований. Тренировки с собакой провожу еженедельно, и еще есть большой потенциал для развития нашего взаимодействия. Совсем недавно удалось занять призовое место на этапе Кубка Мира, проходившим в Вологодской области и на следующий год планирую попытаться улучшить этот результат», — рассказывает Старовойтов.

close 100% Из личного архива

Анастасия Смирнова, педагог дополнительного образования, совмещает лыжи и спортивное ориентирование. «Сейчас помимо беговых лыж я периодически хожу на туристических, они же ски-тур или бэкккантри, — рассказывает девушка. — Для походов по Подмосковью и маршрутов до 2 категории сложности их более чем хватает. Главные отличия туристических лыж от беговых – гораздо меньшая скорость, меньшая маневренность, но большая устойчивость и абсолютная всепроходимость».