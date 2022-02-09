Подойти к зеркалу, наклониться и посветить фонариком: как выбрать одежду для тренировок

В российских спортзалах все ходят в чем хотят — домашняя одежда, микро-топы и шорты, просвечивающие легинсы. Со стороны это наблюдать несколько странно, а в какие-то моменты даже некомфортно, если образ уж слишком вызывающий. «Газета.Ru» решила выяснить с фитнес-тренерами и модным экспертом, в чем в тренажерный зал ходить уместно и что из спортивного гардероба лучше выкинуть.

С приближением лета спортзалы наполняются людьми, которые очень хотят привести свое тело в форму к пляжному сезону. Многие из них впервые пришли в тренажерный зал, поэтому для них и оборудование, и упражнения, и внутренний дресс-код — это нечто незнакомое. Тем временем, старожилы спортзалов внутренне усмехаются, когда видят новичков в неподходящей одежде, и шушукаются за их спиной.

Фитнес-тренеры и стилисты в один голос говорят, что самая универсальная одежда для женщин в тренажерном зале — это топы, лосины, шорты и рашгарды, а для мужчин — футболки, шорты и лонгсливы.

Кажется, это очевидно, однако существует много нюансов, на которые посетители фитнес-центров не обращают внимание.

Проблема в том, что не все покупают одежду для спортзала в спортивном магазине — там можно быть уверенным в том, что ткань изделия будет быстросохнущей, правильно сконструированной и подчеркивающей анатомию человека. Приобретая товар в непрофессиональных магазинах, есть риск того, что одежда не будет отвечать этим качествам, да и вдобавок просвечивать или слишком быстро растягиваться.

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«Заниматься спортом нужно в специализированной одежде, разработанной под тот или иной вид физической активности, — говорит Ольга Дерендеева, фитнес-тренер платформы домашних онлайн-тренировок FitStars. — Но несмотря на огромный выбор одежды для спорта, я часто наблюдаю на мужчинах уличные кроссовки и пляжные шорты, а на женщинах — купальник и лосины. Как минимум, это неудобно для них самих, а как максимум — может затруднять выполнение определенных упражнений».

Например, для йоги, пилатеса и стретчинга не подойдут просторные худи или брюки. В них будет неудобно стоять в перевернутых позах и выполнять упражнения на гибкость, а вот комбинезоны и топы и лосины из натуральных материалов справятся с этой задачей идеально. На зумбу, степ и другие виды танцевальных тренировок будет уместно появиться в юбке-шортах, а вот в тренажерном зале это привлечет излишнее внимание.

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«В последнее время женские спортивные комплекты становятся все откровеннее. Как тренер я с удовольствием смотрю на красивое тело, подчеркнутое хорошо подобранной одеждой. Однако грани допустимого у каждого свои. Так, не каждому тренеру-мужчине комфортно тренировать слишком откровенно одетую женщину — это вызывает и психологический дискомфорт, и сложности в постановке техники», — предупреждает Дерендеева.

Девушкам с особой осторожностью стоит подходить к выбору трех вариантов одежды — топов, шорт и лосин.

С последними, как правило, возникает больше всего проблем. Из-за неправильного подобранного размера и материала лосины могут просвечивать, а это, по мнению спортивного стилиста Татьяны Олимпийской, страшное зрелище. «Это неуважение к тем людям, которые тебя окружают, когда девушка идет, например, делать приседания и видно, какое кружево на белье она предпочитает», — говорит она.

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Чтобы такого конфуза не произошло, модный эксперт предлагает предварительно дома надеть лосины, встать спиной к зеркалу, наклониться и посветить фонариком. Если трусы видно, то от таких лосин лучше избавиться.

Как говорит «Газете.Ru» фитнес-тренер Яна Кондраченко, женщинам неэтично приходить в спортзал и в слишком коротких топах из неэластичной ткани, «когда вся «красота» на подходах просится наружу». Вдобавок особую осторожность с открытыми топами следует соблюдать девушкам с формами, а лучше, чтобы избежать проблем, сразу накинуть поверх что-то с рукавами.

«Открытые топы на женщинах с лишним весом смотрятся не очень эстетично, вдобавок у них еще и потоотделение, как правило, обильное. Если девушка под спину и грудь на тренажерах не подстилает полотенце, а это тоже один из важных аспектов тренировок, можно оказаться в луже пота», — говорит Татьяна Олимпийская.

Аналогично и с шортами — слишком короткие, которые изначально может быть предназначались для пляжа, на приседаниях или выпадах будут показывать трусы.

Фитнес-блогер и создатель бренда спортивной одежды Eazy Way Алексей Столяров предлагает девушкам, которые очень хотят выделиться в спортзале, выбрать что-то одно — или слишком короткие шорты, или глубокое декольте. Для парней табу, по его мнению, тренировки с голым торсом и в сланцах.

Многие мужчины предпочитают приходить на тренировку в том, в чем им максимально комфортно — а именно в домашней одежде. За женщинами такой тенденции не наблюдается, они все-таки хотят выглядеть красиво. «Как растянутые штаны, футболка могут быть удобными на силовых? — недоумевает фитнес-тренер Яна Кондраченко. — Человек банально не видит в них своего тела, положения позвоночника, живота, и может неправильно по технике выполнить упражнение».

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В пресс-службе AliExpress Россия рассказали, что интерес к покупке спортивной одежды в нашей стране постоянно растет. Особой популярностью у женщин пользуются бесшовные облегающие комплекты для йоги и фитнеса из нейлона и спандекса в ценовом диапазоне от 1,4 до 2,6 тыс. руб. А мужчины любят приобретать компрессионные костюмы с плоским швом, в которых удобно заниматься боксом, кроссфитом и другими активными видами спорта. В комплекте обычно продают шорты, штаны, майку, футболку и кофту. За популярные модели россияне готовы отдать от 1,6 до 3,2 тыс. руб.

Особо яростные поклонники спорта и моды стараются следить за трендами в спортивной одежде, ориентируясь на глобальные бренды.

Однако, по мнению спортивного стилиста Татьяны Олимпийской, у мужчин в России нет никаких особых тенденций в спортивной одежде, потому что они, во-первых, не любят покупать одежду, а, во-вторых, в магазинах маленький ассортимент. У девушек же спортивные тренды часто совпадают с повседневной одеждой.

«Сейчас это нарочитая сексуальность — какие-то вставки из сетки, акцентные детали на груди, имитация нижнего белья. Также к трендам относится яркость, сейчас в продаже очень много неоновых оттенков, оранжевый цвет, фиолетовый, ультрамариновый. Пользуются спросом и комплекты полностью в принте, но тут надо быть осторожным. Если у девушки увеличена верхняя или нижняя часть туловища, то ей такой вариант не подойдет», — говорит стилист.