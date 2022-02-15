Как производители экологичных тканей обманывают покупателей

Органический хлопок стал еще одной маркетинговой уловкой брендов, на которую попадаются потребители. Вещи из экологичных материалов стоят на порядок дороже, чем такие же, но не «органические», отвечают стандартам и имеют сертификаты — далеко не все. «Газета.Ru» разбиралась, стоит ли покупать вещи из органического хлопка.

Изделия из органического хлопка стали визитной карточкой брендов одежды, которые хотят отвечать новым зеленым стандартам и показывать своим покупателям, что они заботятся о природе и знают о вреде текстильной промышленности. Однако без двойных стандартов не обошлось и тут.

Согласно данным издания New York Times, большая часть органического хлопка, который попадает в магазины, на самом деле не отвечает стандартам экологичности. Около 50% органического хлопка в мире производится в Индии, где в последний год объемы производства выросли, несмотря на пандемию. То есть большинство вещей в магазинах из органического хлопка были сделаны из индийского сырья, которое, как выяснилось, не отвечает стандартам качества.

В основе проблемы лежит непрозрачная система сертификации хлопка, которая дает возможности для мошенничества.

Потребители получают гарантии «органичности» материала от брендов, которые полагаются на официальные документы крупных индийских организаций, занимающихся экспортом.

А те, в свою очередь, доверяются отчетам местных инспекционных агентств, которые выезжают на места выращивания и производства хлопка в среднем раз в год.

«Производителей обычно интересует прибыль здесь и сейчас, а не стабильное развитие на десятилетия вперед, — говорит Вадим Рукавицын, доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ. — При этом никакая система сертификации без автоматизации и стопроцентного контроля не способна избежать мошенничества со стороны производителей на 100%. Особенно в тех странах, где автоматизация и цифровизация внедряется слабо. А стопроцентный контроль со стороны сертифицирующего органа поднимет цену этой сертификации до слишком высоких значений».

По закону, чтобы хлопок получил название Organic Cotton, он должен быть выращен на полях без химических удобрений и по системе севооборота (на одном поле поочередно выращиваются разные виды растений). Растительное волокно должно собираться вручную, а при его обработке должны использоваться только возобновляемые источники энергии. Если какое-то условие выполнить не удалось, то на ярлыке ставится надпись Fair Trade. Выражение Made with organic означает, что в составе изделия присутствует только около 70% органических волокон.

Доверие к инспекционным комиссиям в Индии было подорвано. В ноябре 2021 года страны ЕС проголосовали за то, чтобы не принимать на экспорт органический хлопок, сертифицированный тремя главными индийскими компаниями Control Union, EcoCert и OneCert. Вследствие этих событий отрасль может прекратить свое существование в стране, а те фермеры, которые выращивали органический хлопок по всем правилам, обанкротятся из-за недобросовестных конкурентов.

Криспин Ардженто, основатель и управляющий директор консалтинговой фирмы Sourcery, помогающей брендам приобретать правильный органический хлопок, рассказал New York Times, что многие поставщики сразу исчезают, когда у них просят документы подлинности материала. По его оценкам, от половины до четырех пятых того, что продается как индийский органический хлопок, является подделкой.

По словам доцента кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадима Рукавицына, органический хлопок как материал слабо отличается от обычного.

На его воздействие на человека куда больше влияет обработка готового хлопкового изделия на фабрике. Бренды же представляют товары из органического хлопка как более прочные и приятные телу, а также лучше пропускающие воздух.

Кстати, цены на товары из органического хлопка всегда выше, чем на вещи из обычного. Например, Michael Kors продает женские толстовки на молнии из органического хлопка и переработанного полиэстера на $25 дороже. У Urban Outfitters цена отличается на $46, а у Tommy Hilfiger на $3. Потребители, которые хотят заботиться о природе, готовы платить больше, а многие бренды этим умело пользуются и увеличивают свои продажи.

Как объясняет Вадим Рукавицын, доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ, высокий уровень цен на предметы гардероба обусловлен тем, что и затрат на производство такого хлопка необходимо в разы больше — оно получается не конвейерным, а ручным. Журналист и автор книги о проблемах модной индустрии «Гардероб наизнанку» Анастасия Приказчикова полагает, что на увеличение стоимости изделия влияет и более низкая урожайность органического хлопка, и справедливая оплата труда фермеров и работников фабрик, которой пренебрегают многие бренды быстрой моды.

«На самом деле вещи из органического хлопка стоят ровно столько, сколько должна стоить одежда, — говорит экоблогер. — Проблема в том, что благодаря быстрой моде мы перестали понимать, из чего складывается реальная цена вещей. А правда в том, что футболка, которая преодолела полмира, прежде чем оказаться в вашем шкафу, не может стоить 600 рублей. Реальную цену за нее платят работники на потогонных производствах и окружающая среда».

К инициативе некоторых брендов быстрой моды перейти на органический хлопок Анастасия Приказчикова относится скептически. «На первый взгляд, в этом нет ничего плохого, но смена материала не решает главную проблему модной индустрии — перепроизводство, — считает Приказчикова. — Вместо того, чтобы менять свою бизнес-модель и сокращать количество коллекций и вещей, бренды быстрой моды выбрали самый простой путь — сменили обычный хлопок на органический, став крупнейшими потребителями этого материала. В такой ситуации спрос начал стремительно расти, и неудивительно, что вскрываются случаи мошенничества, особенно когда производства расположены в разных странах мира».

В России производство отечественного хлопка началось в 2018 году. Хлопчатником засеяли первые промышленные 1000 га в Астрахани и Волгограде, а в результате удалось собрать примерно 80 т хлопка, что в масштабах страны имеет маленькое значение. Данных о выращивании органического хлопка на территории России пока нет.

Работать в промышленных масштабах с эко-тканями в России пока еще не готовы, считает Анна Коломоец, основательница бренда одежды Lethed. Тканевое полотно из органического хлопка и переработанного полиэстера ее бренд закупает за границей.

«Сейчас цены на ткани выросли практически вдвое. Это обусловлено несколькими причинами: дорожает само сырье, дорожают перевозки и, ко всему прочему, не последнюю роль играет слабый рубль. Для брендов, которые ориентированы на качественный продукт и закупают ткани за границей, ситуация ужасная», — говорит Коломоец.