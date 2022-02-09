Как избавиться от отеков и темных кругов под глазами

Пациенты косметологов часто жалуются на темные круги и мешки под глазами. Пытаясь избавиться от них, они пробуют народные средства, косметику и даже инъекционные процедуры. «Газета.Ru» выяснила у врачей, почему появляются отеки и круги под нижним веком, помогут ли от них кремы и патчи и от каких процедур точно стоит отказаться.

В чем причина

Многие уверены, что темные круги и отеки под глазами – это непременно следствие стресса, недосыпа и переутомления. Доля правды в этом есть, но в большинстве случаев причины кроются гораздо глубже. Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог, медицинский эксперт марки La Roche-Posay, объясняет, что причинами появления отечности и темных кругов под глазами может стать генетическая предрасположенность, повышенная пигментация, слишком близко расположенные сосуды, возрастные изменения, а также общее состояние организма. «Для каждой из проблем есть свое объяснение и свое решение, но чтобы понять, какой метод борьбы будет наиболее эффективным, нужно выяснить причины, приводящие к появлению таких изменений в области глаз», – уверен он.

По словам врача, появление темных кругов и отеков под глазами может быть связано с вредными привычками, перенапряжением глаз, недосыпом, хронической усталостью, чрезмерным употреблением жидкости перед сном и даже реакцией на декоративную косметику.

«Иногда необходима консультация врача, чтобы правильно подобрать лечение и методы коррекции», — говорит эксперт.

С мешками под глазами – совсем другая история. Мешки – это жировые грыжи, которые выглядят, как лишний объем в зоне нижнего века. Врачи связывают их с возрастными изменениями – снижается тонус кожи, мышц и связок, соединительная ткань становится слабее, а мешки под глазами заметнее. «Под грыжей, как правило, формируется тень, которая придает лицу уставший и замученный вид», — говорит Софико Дараселия, врач дерматолог, косметолог клиники Beauty Club, эксперт бренда Institut Esthederm.

По словам Александра Прокофьева, на мешки под глазами может быть похожа и отечность в области нижнего века. «Причиной может стать бурное отмечание праздников, но если отечность сохраняется длительно, это может быть признаком сердечно-сосудистых или почечных заболеваний», — объясняет он.

Поможет ли косметика

Если темные круги под глазами связаны с образом жизни, то прежде всего нужно скорректировать режим дня. «При нехватке сна кожа лица бледнеет, и на ее фоне кровеносные сосуды становятся более заметными», — объясняет Татьяна Караушева, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic. По ее словам, такую проблему можно скорректировать с помощью косметических средств. «Это кремы, гели, маски, патчи, роллеры, в составе которых, прежде всего, сосудистые препараты – арника, экстракт каштана, витамин С. И даже такое простое домашнее средство, как лед с ромашкой, улучшит микроциркуляцию и венозный отток», — говорит она.

Софико Дараселия также рекомендует использовать лед. «За счет крио-воздействия можно добиться быстрого улучшения трофики тканей, что поможет немного улучшить цвет кожи и скорректировать отеки под глазами», — объясняет дерматолог.

close 100% 1. Интенсивный уход за областью вокруг глаз Atoderm Intensive Eye Soin Irritations 3-en-1 Bioderma

2. Крем для контура глаз и губ Stimulskin Plus Absolute Renewal Eye & Lip Contour Cream Darphin

3. Разглаживающий крем для контура глаз Lift & Repair Eye Contour Care Institut Esthederm

4. Крем против морщин, мешков и темных кругов под глазами Redermic Retinol La Roche-Posay

5. Сыворотка для молодости взгляда Liftactiv Serum 10 Eyes&Lashes VICHY

6. Восстанавливающий крем для контура вокруг глаз CeraVe

7. Лифтинг-патчи с углем бамбука ANSALIGY х Третьяковская галерея Пресс-службы брендов

Хранить средства для ухода за кожей вокруг глаз Татьяна Караушева советует в холодильнике. «Эффективность охлажденной косметики в данном случае будет гораздо выше», — отмечает она. В качестве sos-средства от отеков и темных кругов она рекомендует патчи. «Кожа вокруг глаз тонкая, активные вещества хорошо и быстро проникают в глубокие слои. При использовании патчей примите горизонтальное положение или положение полулежа – так вы обеспечите хороший отток крови и лимфы от лица», — советует она.

В случае, если пигментация под глазами возникает из-за усиления выработки меланина — пигмента, который формируется в коже, Александр Прокофьев предлагает обратить внимание на средства с витамином С и ретинолом, а также регулярно пользоваться солнцезащитными продуктами.

«Пигментация, возникающая вследствие воспаления или воздействия факторов образа жизни, хорошо откликнется на средства с увлажняющими и успокаивающими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота, аллантоин, пантенол, эперулин, ниацинамид, муцин. От отечности в области глаз ищите в составах кофеин, экстракты трав, улучшающие кровообращение, такие как крапива, иглица, каштан, зеленый чай», — рассказывает врач.

close 100% 1. Сыворотка-лифтинг для век Lift Integral Lierac

2. Преображающая сыворотка для кожи области глаз Re-Nutriv Ultimate Diamond Estee Lauder

3. Микроигольные патчи от синяков под глазами Dark Circle Eraser BLOM

4. Увлажняющий гель для контура глаз против отечности и темных кругов с опунцией WELEDA

5. Крем-контур вокруг глаз C-VIT Sesderma

6. Крем для глаз с гиалуроновой кислотой Water Eye Contour Cream Uriage

7. Патчи от отеков с моментальным эффектом «Жасмин» ANSALIGY

8. Увлажняющий роликовый гель-лифтинг для контура глаз Organic Aloe+collagen Eveline Cosmetics Пресс-службы брендов

А вот увлекаться народными рецептами Прокофьев не советует. По его словам, протирание кожи кубиками льда, действительно, может вызвать спазм сосудов, от которого круги под глазами станут менее заметными, но продлится этот эффект недолго. «А популярная рекомендация использовать для коррекции темных кругов лимонный сок при длительном использовании может оказать небольшой эффект за счет витамина С, но вы получите раздражение и обезвоживание от кислоты», — предостерегает он.

Если решить проблему с темными кругами и отеками можно с помощью правильно подобранных косметических средств, то против мешков под глазами, они, к сожалению, не помогут.

Софико Дараселия объясняет, что причина мешков под глазами – это грыжи нижнего века, которые находятся под кожей.

«Все косметические компоненты работают очень поверхностно на уровне эпидермиса. Поэтому в этом вопросе косметика фактически бессильна», — считает врач.

По мнению Александра Прокофьева, современные средства ухода хорошо помогают бороться с отечностью и темными кругами под глазами, но избавить от мешков, обусловленных изменениями в жировой ткани, под силу только косметологическим процедурам и операциям, таким как блефаропластика и липофилинг.

Какие процедуры стоит сделать у косметолога

Среди аппаратных и инъекционных методик, решающих проблемы зоны вокруг глаз, самыми популярными сегодня являются микротоковая терапия, RF-лифтинг, мезотерапия и осветляющие пилинги.

По словам Татьяны Караушевой, микротоки помогают нормализовать крово- и лимфообращение. «Они работают на уровне клетки, улучшая не только микроциркуляцию, но и обменные процессы», — объясняет она. Лазерные методики помогут в случае, если речь идет о застойных венозных явлениях или гиперпигментации: «Они усилят микроциркуляцию и уменьшат выраженность пигментации». Осветлить темные круги, уверяет специалист, можно при помощи мезотерапии препаратами с пептидами.

Александр Прокофьев добавляет, что для коррекции темных кругов и явлений отечности процедуры мезотерапии тоже будут эффективными. Поможет и биоревитализация периорбитальной зоны. Проведение осветляющих пилингов, по его мнению, стоит доверять только проверенному специалисту, потому что «кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, ее легко повредить».

А вот популярный RF-лифтинг, как и нитевой лифтинг, не справится с проблемой темных кругов вокруг глаз, считает врач.

Контурная пластика носослезной борозды в виде инъекций филеров – еще одна популярная процедура, которую активно предлагают клиники в качестве панацеи от всех проблем в области под глазами. Однако соглашаться на нее при наличии грыж Софико Дараселия не рекомендует. «Поскольку любой филер – гидрофильный, то есть любит воду, он ухудшит состояние грыжи и будет вбирать в себя лишнюю воду. Эта коррекция является оправданной в очень редких случаях», — предостерегает врач.