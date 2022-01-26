Сколько стоит скатиться с горы

Ски-пассы на горнолыжных курортах стремительно дорожают с каждым годом, однако количество желающих покататься на сноуборде или горных лыжах не уменьшается. Самое популярное направление у туристов — Красная Поляна, однако в России есть еще огромное количество мест, где можно более бюджетно и хорошо покататься. Об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ски-пассы стали одной из главных статей расходов при поездках на горнолыжные курорты наравне с авиабилетами и проживанием. В 2022 году цены на ски-пассы ожидаемо поднялись еще на несколько процентов и стали для многих причиной отложить поездку.

За демократичными ценами можно отправиться на курорты Северного Кавказа (за исключением, конечно, Красной Поляны). Например, в этом зимнем сезоне за 2300 руб. можно приобрести единый ски-пасс на день в Архызе. В Домбае, еще одном популярном курорте Северного Кавказа, ски-пасс будет стоить дешевле — 1800 руб., правда, действовать он будет не на все подъемники, поскольку единой системы оплаты на курорте пока нет. В Приэльбрусье можно будет покататься за 1900 руб.

На Красной Поляне, которая находится в нескольких сотнях километров от этих курортов, цены в разы выше. Так, ски-пасс на один день катания в «Роза Хутор» в феврале будет стоить 3950 руб., то есть за неделю придется заплатить 24 900 руб. На соседнем курорте «Красная поляна курорт», который раньше назывался «Горки Город», катание обойдется в 3700 руб. Ски-пасс на полдня на третьем курорте «Газпром» можно приобрести за 2 700 руб.

close 100% Горнолыжный курорт «Архыз» Денис Абрамов/РИА «Новости»

По словам Дили Демиденко, руководителя направления туров в Travelbelka, в этом сезоне самым популярным направлением все равно остаются курорты Красной Поляны. «Архыз, Эльбрус, Ведучи и Домбай тоже очень популярны у лыжников и сноубордистов. Здесь чуть хуже сервис и трассы не такие ухоженные, как в Красной Поляне, но и цены на все ниже, — говорит эксперт по туризму. — QR-код на этих курортах будут требовать на канатных дорогах и при заселении в отели».

Основной поток туристов в зимнем сезоне, по словам Михаила Осина, генерального директора Ozon Travel, действительно приходится на Сочи и Минеральные Воды, при том, что второй регион для катания выбирают в два раза меньше туристов.

А вот путешествия в Сибирь с целью посещения горнолыжных курортов считаются, скорее, экзотикой, хотя цены там умеренные, а снег — пушистый.

Самым популярным горнолыжным курортом Сибири принято считать Шерегеш, который находится в Кемеровской области. Там единый ски-пасс на все подъемники стоит 2400 рублей в день. Как рассказывает «Газете.Ru» москвичка Кристина, этот курорт подойдет для всех. «Там можно покататься в свое удовольствие и поставить на лыжи маленьких детей, так как на курорте есть большое количество инструкторов и прокатов и много подходящих для учебы трасс. Еще Шерегеш выбирают профи и любители фрирайда, «пухляка». Это все благодаря качеству сибирского снега и его количеству, а также благодаря минимальной лавинной опасности курорта», — говорит сноубордистка.

close 100% Отдыхающие на территории курорта «Шерегеш» Кирилл Кухмарь/ТАСС

По словам Кристины, Шерегеш стремительно развивается, но пока еще не дошел до уровня той же «Розы Хутор». «Единственный минус, который может некоторых остановить для выбора данного направления, — это четыре часа полета от Москвы до Новокузнецка, — говорит москвичка. — Это самая ближняя точка к Шерегешу. И еще три часа на машине, которую заранее надо себе организовать».

Куда легче добраться до курортов в Мурманской области. Горнолыжный курорт Хибины включает два комплекса: «Кукисвумчорр» и «Большой Вудъявр». Ски-пасс в пером комплексе обойдется в 1300 руб, а во втором — в 1200 руб. Юлия Жемалева, руководитель коммуникационного агентства и профессиональный горнолыжник, на протяжении многих лет катается в Хибинах и отмечает, что курорт с каждым годом все больше развивается — новые трассы, подъемники и инфраструктура.

«Правда, пока, конечно, нельзя сказать, что наши курорты могут составить достойную альтернативу Швейцарии, Альпам и другим европейским курортам», — говорит Жемалева.

Большинство туристов жалуются на растущие каждый год цены на ски-пассы. Однако начальник отдела курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко объясняет, что курорты делают все возможное для сохранения умеренных цен, но стоимость ски-пасса складывает из многих факторов. «В первую очередь, это эксплуатационные затраты курорта, которые включают поддержку оборудования: канатные дороги — регламентные ремонты и обслуживание, здания, строения и сооружения требуют своевременного и качественного обслуживания, затраты на обслуживание и топливо снегоуплотнительной и иной техники, а также ФОТ (фонд оплаты труда) персонала в течение всего года, а не только зимнего сезона», — объясняет эксперт.

Если не хочется переплачивать за ски-пасс, то Кирилл Однолетков, продюсер спортивно-музыкального фестиваля в горах Happy Hour Camp, советует ехать кататься в «невысокий сезон», то есть в марте или апреле. «Снега, как правило, еще много для полноценного катания, погода отличная, а цена на ски-пассы снижена и есть множество акционных предложений от курортов», — говорит Однолетков.

Из зарубежных направлений самым популярным в этом году можно назвать Грузию. Здесь курорт Гудаури пользуется спросом у туристов, Бакуриани — у местных жителей, а Тетнулди — у туристов и фристайлеров. «Направление любят за относительно низкие цены, кавказский колорит, природу и хорошие трассы, — рассказывает Диля Демиденко, руководитель направления туров в Travelbelka. — В Грузии для посещения всех общественных мест, кроме торговых центров, магазинов и аптек, нужен green pass, можно получить онлайн со «Спутником V» или сдавать каждые 72 часа ПЦР-тест».

close 100% Горнолыжный курорт «Доломиты-Суперски» (Dolomiti Superski) в Италии Global Look Press

Болгария является еще одним популярным направлением для россиян, но в страну нужна виза. В отличие от Турции. «Из необычных направлений — Турция. Три года назад там начали активно продвигать свои горнолыжные курорты: Улудаг и Паландокен, но пока огромного спроса на них у россиян не было», — говорит Демиденко.

В турецком аналоге «Розы Хутор» и самом новом горнолыжном курорте страны Паландокене цена за суточный ски-пасс составляет €25, что чуть больше 2 тыс. руб. Дешевле всего покататься в Турции на горных лыжах можно в Эрджиесе — всего 6 евро в сутки.