«Гарри и Меган стригут купоны со своих королевских титулов. И мешают монархию с грязью»

Желание принца Гарри и Меган Маркл получить государственную охрану при посещении Великобритании возмутило сотрудников правоохранительных органов. После того, как супруги отказались от королевских обязанностей, они лишились и права на сопровождение полиции. Но теперь требуют его вернуть, предлагая оплатить услуги за свой счет. Однако полицейские заявляют: «Скотленд-Ярд не работает по найму». «Газета.Ru» — о том, как принц Гарри добавил проблем своей бабушке.

В Великобритании возмущены требованием принца Гарри предоставить ему и его семье штат полицейских для охраны в случае, если он посетит родину. О том, что Гарри готов обратиться в суд с иском против министерства внутренних дел, лишившего его государственной охраны после отказа от участия в делах королевской семьи, стало известно на минувших выходных — говорилось также, что он готов ее оплатить. Однако сотрудники органов охраны правопорядка не желают, чтобы их использовали как частную охрану знаменитостей.

Особенно представителей силовых органов возмущает тот факт, что принц Гарри пообещал оплатить их услуги по охране своей семьи в случае, если он приедет с визитом в Великобританию.

«Скотленд-Ярд не работает по найму», — заявил Daily Mail источник в силовых структурах.

Эксперты объяснили изданию, что в британской полиции нет офицеров со специальной подготовкой, которые просто сидят без дела. «Нельзя просто нанять служащих Скотленд-Ярда, когда вам захочется», — сказали они.

Между тем источники во дворце подчеркивали в разговоре с Daily Mail, что герцоги Сассекские, отказавшись от исполнения обязанностей членов королевской семьи Великобритании, не могут теперь выбирать, какие из привилегий они хотят вернуть, а какие – нет.

«Они приняли решение покинуть институцию – и страну – и жить своей жизнью в качестве частных граждан», — напомнил один собеседник издания. Другой подчеркнул, что требование Гарри и Меган предоставить им полицейское сопровождение, за которое они сами и заплатят, — «несерьезное, и они это знают».

«Защита полиции не должна выставляться на продажу. Принц Гарри проявил неслыханную дерзость, потребовав, чтобы ему вернули полное полицейское сопровождение, когда он приедет в Великобританию», — оценил требование герцога Кен Уорф, бывший сотрудник королевской охраны.

В своей колонке для Daily Mail он, как и многие другие, напомнил, что герцоги Сассекские – обычные граждане, проживающие в другой стране по собственному желанию. «И если ему предоставят услуги столичной команды королевской охраны, за которые он столь великодушно предложил заплатить, любая заезжая голливудская звезда или богатая знаменитость может рассчитывать на такие же привилегии», — предположил Кен Уорф.

По его мнению, если Великобритания начнет предоставлять на платной основе полицейскую охрану «любому нарциссу из реалити-шоу», это будет для нее унижением.

По мнению бывшего офицера королевского отряда полицейских, принцу Гарри могут предоставить вооруженную охрану британских силовиков только в случае, если разведка подтвердит наличие реальной угрозы ему или его семье, исходящей от «террористов или других криминальных элементов». Уорф полагает, что такой угрозы нет.

«Единственная проблема с безопасностью в его последний визит (летом 2021 года Гарри приезжал на открытие памятника своей матери – «Газета.Ru») возникла, когда при посещении благотворительного мероприятия его окружили папарацци и попытались сфотографировать», — отметил Кен Уорф.

СМИ в Великобритании выражают недовольство тем, что принц Гарри намерен через суд требовать государственной охраны, когда королева переживает тяжелые времена – она еще не оправилась от смерти мужа, принца Филиппа, а ее сын, принц Эндрю, обвинен в изнасиловании и лишен титулов и королевских обязанностей. Телеведущий Пирс Морган уверен, что супруги предали огласке эту информацию намеренно.

«Как ни ужасно, было абсолютно неизбежно, что эти двое вылезут как раз в тот момент, когда королева меньше всего этого хочет», — сказал Морган в эфире UK breakfast TV телеведущей Софи Рэйворт.

Морган выразил уверенность, что герцоги Сассекские вообще не имеют права требовать охраны от государства, которое покинули, чтобы поселиться в особняке в Калифорнии. «Они зарабатывают сотни миллионов долларов, состригая купоны со своих королевских титулов. Которые у них есть до сих пор, одновременно мешая с грязью королевскую семью и институт монархии, главой которой остается его бабушка, — возмутился Морган. – И теперь они хотят получить свой кусок торта, съесть его, как обычно, говоря: «Когда мы возвращаемся в страну, мы хотим, чтобы с нами обращались как с членами королевской семьи».

Требование предоставить охрану возмутило также биографа принца Гарри Анджелу Левин. И расстроило ее. Как сообщило издание The Sun, его поведение, по мнению писательницы, стало вызывающим, и он огорчает свою бабушку.

«Я думаю, его поведение в связи с этой ситуацией – более, чем просто чудовищное, — сказала Анджела Левин. – Он говорит, что любит свою бабушку и восхищается ей, но если бы это была правда, он бы так себя не вел».

Биограф принца Гарри добавила, что принц Гарри «совершенно переменился» с тех пор, когда она с ним общалась. «Он много раз говорил, что хотел бы быть обычным парнем, — рассказала она. – Он любил ходить в супермаркет и сам покупать себе еду, потому что ему очень нравилось вести нормальную жизнь. Он был живым, чувствительным и умел сопереживать».

Теперь же, утверждает Анджела Левин, принц Гарри – «напыщенный, помпезный и высокомерный».

Информация о том, что команда юристов герцогов Сассекских направила в министерство внутренних дел Великобритании письмо с предупреждением о готовящемся иске, появилась в минувшие выходные в Daily Mail. Адвокаты предупредили чиновников, что подадут в суд, если супругам не предоставят государственную охрану, которой они были лишены решением министра внутренних дел Прити Пател после того, как отказались от своих королевских обязанностей. В письме также говорилось, что герцоги готовы оплатить услуги полицейских.

Как заявили юридические представители семьи, принц Гарри и Меган Маркл хотели бы посетить Великобританию вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет, но «не могут вернуться к нему домой, поскольку это слишком опасно».

В подтверждение небезопасности визита был упомянут инцидент, в котором частная охрана принца Гарри себя «скомпрометировала» — позволила папарацци окружить машину Гарри после благотворительного вечера.

Как сообщили британские СМИ, королева Елизавета II была извещена о намерениях внука. И если он действительно подаст в суд на министерство внутренних дел, это будет первый раз в истории Великобритании, когда член королевской семьи судится с правительством.

При этом Daily Mail отмечает, что государственная охрана будет предоставляться герцогам автоматически — когда они будут находиться на территории своей резиденции, Фрогмора, поскольку она находится на территории Виндзора, или когда они будут навещать королеву Елизавету II. А вот если принц Гарри и Меган Маркл решат нанести визиты по личным делам, вопрос их охраны останется открытым.